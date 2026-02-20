Giá xăng RON95-III giảm về 19.152 đồng/lít trong ngày đầu năm mới

(GLO)- Từ 15 giờ 20-2, giá xăng dầu trong nước biến động trái chiều, xăng RON95-III giảm 146 đồng/lít; còn giá dầu diesel tăng thêm 62 đồng/lít.

Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi các thương nhân đầu mối và phân phối xăng dầu về việc điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong nước.

Giá xăng RON95-III giảm về 19.152 đồng/lít trong ngày đầu năm mới. Ảnh: P.V

Theo đó, trong kỳ điều hành lần này, giá xăng dầu trong nước biến động trái chiều, giá dầu vẫn tiếp tục tăng trong khi giá xăng lại giảm.

Cụ thể, điều chỉnh giá xăng E5RON92 giảm 200 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, có mức trần là 18.634 đồng/lít; còn giá xăng RON95-III giảm 146 đồng/lít so với lần điều chỉnh trước đó ngày 12-2, về giá mới là 19.152 đồng/lít.

Trái ngược với xu hướng của giá xăng, các mặt hàng dầu đồng loạt được điều chỉnh tăng giá. Cụ thể, giá dầu diesel 0.05S tăng 62 đồng/lít có giá mới 18.525 đồng/lít; dầu hỏa tăng 103 đồng/lít có giá mới 18.615 đồng/lít và giá dầu mazut tại kỳ điều hành này tăng 293 đồng/lít, lên ngưỡng 15.862 đồng/kg.

Quỹ bình ổn hiện vẫn giữ nguyên chưa trích lập và không chi sử dụng đối với các mặt hàng xăng dầu.

Như vậy, giá xăng trong nước giảm sau 3 phiên liên tiếp tăng.