Ngày 11-3, xăng RON 95-III tăng hơn 2.000 đồng, có giá 29.120 đồng/lít

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (Theo VnExpress, Bộ Công Thương)

(GLO)- Bắt đầu từ 0 giờ ngày 11-3, Liên bộ Công Thương - Tài chính tiếp tục thực hiện điều chỉnh giá xăng dầu, đưa giá xăng tiệm cận mức 30.000 đồng/lít.

Cụ thể, giá xăng RON 95-III (loại phổ biến trên thị trường) tăng 2.080 đồng, lên 29.120 đồng/lít. Tương tự, E5 RON 92 cũng đắt thêm 1.350 đồng, có giá mới 26.570 đồng/lít.

Các mặt hàng dầu (trừ dầu hỏa) tăng 480-3.380 đồng một lít, kg tùy loại so với kỳ điều hành trước. Cụ thể, mỗi lít diesel và mazut lần lượt lên mức 30.710 đồng và 24.700 đồng. Riêng dầu hỏa giảm 2.710 đồng, còn 32.380 đồng một lít.

gia-xang-dau-ngay-11-3.jpg
Ngày 11-3, xăng RON 95-III tăng hơn 2.000 đồng, có giá 29.120 đồng/lít. Ảnh: Phương Vi

Lần này, Liên bộ sử dụng Quỹ bình ổn giá với các mặt hàng xăng dầu. Theo đó, xăng RON 95-III, dầu hỏa và mazut cùng có mức chi quỹ là 4.000 đồng, còn dầu diesel 5.000 đồng một lít.

Bộ Công Thương cho biết thị trường xăng dầu thế giới từ 7-9/3 chịu ảnh hưởng từ các thông tin như xung đột quân sự giữa Mỹ, Israel với Iran tiếp tục diễn ra. Các quốc gia xuất khẩu dầu ở khu vực Vùng Vịnh đều cắt giảm sản lượng khai thác do xuất khẩu dầu qua eo biển Hormuz bị tắc nghẽn.

Bên cạnh đó, tâm lý tích trữ nhiên liệu diễn ra ở hầu hết các quốc gia cũng khiến giá nhiên liệu thế giới có xu hướng tăng mạnh so với kỳ trước. Mỗi thùng xăng RON 95 bình quân tăng 27% lên 147,5 USD. Tương tự, dầu diesel thêm 20%, dầu hỏa 4% và mazut 41%.

