(GLO)- Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn về triển khai lộ trình sản xuất, phối trộn và sử dụng nhiên liệu sinh học tại Việt Nam tại Văn bản số 1723/VPCP-CN được Văn phòng Chính phủ truyền đạt.

Chính phủ yêu cầu không để xảy ra ách tắc, chậm trễ việc triển khai phối trộn, sử dụng xăng sinh học (ảnh minh họa/TNO).

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn giao Bộ Công Thương và các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan tổ chức triển khai lộ trình sản xuất, phối trộn và sử dụng nhiên liệu sinh học tại Việt Nam nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả, không để xảy ra ách tắc, chậm trễ.

Đồng thời, Phó Thủ tướng yêu cầu chủ động rà soát, dự báo và lường trước các vấn đề có thể phát sinh trong quá trình thực hiện để kịp thời có biện pháp xử lý phù hợp. Cùng đó, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận và khuyến khích người tiêu dùng tích cực hưởng ứng, ủng hộ.

Trước đó, Chỉ thị số 07/CT-TTg ra ngày 26-2-2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh việc sản xuất phối trộn, phân phối và sử dụng nhiên liệu sinh học tại Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng các bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố kịp thời lồng ghép, tích hợp mục tiêu thúc đẩy tiêu thụ nhiên liệu sinh học vào các chiến lược, đề án, quy hoạch, kế hoạch và các văn bản pháp luật của các ngành, lĩnh vực dự kiến ban hành trong thời gian tới.

Rà soát, đánh giá tiềm năng và hiệu quả của các ngành, lĩnh vực mới liên quan đến phát triển, sản xuất và tiêu thụ nhiên liệu sinh học. Đẩy nhanh thực hiện các chương trình, dự án, đề án thí điểm mô hình mới gắn với nhiên liệu sinh học, đặc biệt là trong giao thông, công nghiệp và nông nghiệp.

Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ còn chỉ đạo đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục cho người dân, cộng đồng doanh nghiệp về vai trò, ý nghĩa, lợi ích kinh tế, xã hội và môi trường của nhiên liệu sinh học; tăng cường phối hợp và chia sẻ thông tin giữa các bộ, ngành, địa phương trong quá trình triển khai các nhiệm vụ thúc đẩy nhiên liệu sinh học.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, UBND các tỉnh, thành phố và các cơ quan liên quan tổ chức xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống; bảo đảm cung ứng xăng sinh học ổn định, đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước...