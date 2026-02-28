Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Kinh tế

Hàng hóa - Tiêu dùng

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Không để xảy ra ách tắc, chậm trễ việc triển khai phối trộn, sử dụng xăng sinh học

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
G.B (Tổng hợp)

(GLO)- Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn về triển khai lộ trình sản xuất, phối trộn và sử dụng nhiên liệu sinh học tại Việt Nam tại Văn bản số 1723/VPCP-CN được Văn phòng Chính phủ truyền đạt.

Chính phủ yêu cầu không để xảy ra ách tắc, chậm trễ việc triển khai phối trộn, sử dụng xăng sinh học
Chính phủ yêu cầu không để xảy ra ách tắc, chậm trễ việc triển khai phối trộn, sử dụng xăng sinh học (ảnh minh họa/TNO).

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn giao Bộ Công Thương và các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan tổ chức triển khai lộ trình sản xuất, phối trộn và sử dụng nhiên liệu sinh học tại Việt Nam nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả, không để xảy ra ách tắc, chậm trễ.

Đồng thời, Phó Thủ tướng yêu cầu chủ động rà soát, dự báo và lường trước các vấn đề có thể phát sinh trong quá trình thực hiện để kịp thời có biện pháp xử lý phù hợp. Cùng đó, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận và khuyến khích người tiêu dùng tích cực hưởng ứng, ủng hộ.

Trước đó, Chỉ thị số 07/CT-TTg ra ngày 26-2-2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh việc sản xuất phối trộn, phân phối và sử dụng nhiên liệu sinh học tại Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng các bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố kịp thời lồng ghép, tích hợp mục tiêu thúc đẩy tiêu thụ nhiên liệu sinh học vào các chiến lược, đề án, quy hoạch, kế hoạch và các văn bản pháp luật của các ngành, lĩnh vực dự kiến ban hành trong thời gian tới.

Rà soát, đánh giá tiềm năng và hiệu quả của các ngành, lĩnh vực mới liên quan đến phát triển, sản xuất và tiêu thụ nhiên liệu sinh học. Đẩy nhanh thực hiện các chương trình, dự án, đề án thí điểm mô hình mới gắn với nhiên liệu sinh học, đặc biệt là trong giao thông, công nghiệp và nông nghiệp.

Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ còn chỉ đạo đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục cho người dân, cộng đồng doanh nghiệp về vai trò, ý nghĩa, lợi ích kinh tế, xã hội và môi trường của nhiên liệu sinh học; tăng cường phối hợp và chia sẻ thông tin giữa các bộ, ngành, địa phương trong quá trình triển khai các nhiệm vụ thúc đẩy nhiên liệu sinh học.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, UBND các tỉnh, thành phố và các cơ quan liên quan tổ chức xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống; bảo đảm cung ứng xăng sinh học ổn định, đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước...

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Thu mua nông sản gặp khó với thanh toán không tiền mặt

Thu mua nông sản gặp khó với thanh toán không tiền mặt

Hàng hóa - Tiêu dùng

(GLO)- Chủ trương thanh toán không dùng tiền mặt là cần thiết, góp phần minh bạch hoạt động thương mại. Tuy nhiên, tại nhiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai, việc thu mua nông sản của doanh nghiệp và tiêu thụ sản phẩm của người dân phát sinh không ít khó khăn.

Thị trường quà Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 chuyển dịch sang các sản phẩm bồi bổ sức khỏe, thiết kế tối giản, tiết kiệm nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và đúng nhu cầu người nhận

Xu hướng chọn quà Tết: Chú trọng sức khỏe, tiết kiệm, đúng nhu cầu

Hàng hóa - Tiêu dùng

(GLO)- Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang đến gần, nhu cầu mua sắm quà Tết của người dân tăng cao. Trước những biến động của nền kinh tế, các cơ sở kinh doanh ưu tiên chất lượng sản phẩm, quan tâm yếu tố sức khỏe và thiết kế theo nhu cầu, đáp ứng nhu cầu biếu tặng và sử dụng của khách hàng.

Nước rửa tay On1 hương Fresh Sakura bị đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy

Nước rửa tay On1 hương Fresh Sakura bị đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy

Hàng hóa - Tiêu dùng

(GLO)- Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm Nước rửa tay On1 hương Fresh Sakura (chai 500 ml) vì chứa Natri benzoate không có trong thành phần công thức sản phẩm đã được cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Kích cầu tiêu dùng mùa cao điểm Tết

Gia Lai kích cầu tiêu dùng mùa cao điểm Tết

Hàng hóa - Tiêu dùng

(GLO)- Nhu cầu mua sắm trong dịp Tết Nguyên đán bắt đầu tăng ở nhiều ngành hàng. Không chỉ lượng khách tăng, cơ cấu chi tiêu cũng cho thấy sự dịch chuyển theo hướng chủ động hơn, tính toán hơn, phản ánh cả nỗ lực kích cầu của doanh nghiệp lẫn những thay đổi trong tâm lý tiêu dùng của người dân.

Gia Lai: Đảm bảo 100% sản phẩm, hàng hóa có mức rủi ro cao phải thực hiện TXNG theo lộ trình

Gia Lai: Đảm bảo 100% sản phẩm, hàng hóa có mức rủi ro cao phải thực hiện TXNG theo lộ trình

Hàng hóa - Tiêu dùng

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc (Đề án 100) giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh. Trong đó, đề ra mục tiêu đảm bảo 100% sản phẩm, hàng hóa có mức rủi ro cao phải thực hiện TXNG theo lộ trình.

null