Bộ Công thương chính thức đề xuất công nhận Ngày Logistics Việt Nam

(GLO)- Bộ Công thương chính thức đề xuất chọn ngày 6-5 làm Ngày Logistics Việt Nam nhằm thúc đẩy phát triển ngành logistics quốc gia.

Bộ Công thương đang lấy ý kiến hoàn thiện hồ sơ đề xuất Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định công nhận Ngày Logistics Việt Nam và Tuần lễ Logistics Việt Nam.

Bộ Công thương chính thức đề xuất công nhận Ngày Logistics Việt Nam. Ảnh: Internet

Theo đề xuất, ngày 6-5 hàng năm là "Ngày Logistics Việt Nam" nhằm tôn vinh lịch sử và sẽ tạo điểm hội tụ cho các hoạt động truyền thông, xúc tiến các chính sách, thúc đẩy phát triển ngành logistics quốc gia.

Lựa chọn mốc thời gian này mang ý nghĩa lịch sử sâu sắc, gắn với Sắc lệnh số 61 ngày 6-5-1946 do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký về việc tổ chức Bộ Quốc dân Kinh tế, trong đó có Nha Tiếp tế-cơ quan đảm nhiệm những chức năng cốt lõi của logistics theo cách tiếp cận hiện đại. Và Tuần lễ có ngày 6-5 hàng năm được đề xuất là Tuần lễ Logistics Việt Nam, tổ chức linh hoạt tùy điều kiện thực tế từng năm.

Theo Bộ Công thương, việc công nhận Ngày Logistics Việt Nam và Tuần lễ Logistics Việt Nam sẽ tạo mốc thời gian chính thức để tập trung tuyên truyền chính sách pháp luật, nâng cao nhận thức xã hội, tôn vinh các tổ chức, doanh nghiệp và người lao động trong ngành. Đồng thời, đây cũng là cơ hội thúc đẩy kết nối giữa doanh nghiệp logistics với các ngành sản xuất, thương mại, thương mại điện tử và thị trường quốc tế.

Trong khuôn khổ này còn cho phép tích hợp để tổ chức các hoạt động như diễn đàn đối thoại chính sách, hội nghị, hội thảo, hội chợ, triển lãm logistics, đào tạo nguồn nhân lực, xúc tiến thương mại và đầu tư. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tăng cường phối hợp liên ngành, liên vùng và từng bước xây dựng hình ảnh Việt Nam là trung tâm logistics mới nổi trong khu vực.

Việc chọn Ngày Logistics Việt Nam và Tuần lễ Logistics Việt Nam sẽ là công cụ chính sách “mềm” mang tính biểu trưng quốc gia, có khả năng dẫn dắt nhận thức, lan tỏa thông điệp phát triển, tạo điểm hội tụ cho các hoạt động truyền thông, kết nối, xúc tiến và đối thoại chính sách trong lĩnh vực logistics.

