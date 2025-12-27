Giá dầu thế giới giảm mạnh gần 2% trong ngày 27-12

(GLO)- Trong bối cảnh thị trường thận trọng trước rủi ro địa chính trị và chịu áp lực giảm mạnh do lo ngại dư cung toàn cầu, giá dầu thế giới ngày 27-12 tiếp tục giảm mạnh gần 2%.

Cụ thể, giá dầu Brent xuống còn 61,15 USD/thùng, giảm 1,75% (tương đương giảm 1,09 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI cũng về mốc 57,23 USD/thùng sau khi giảm 1,92% (tương đương giảm 1,12 USD/thùng).

Giá dầu thế giới ngày 27-12 tiếp tục giảm mạnh gần 2%. Ảnh: Internet

Theo phân tích của giới chuyên gia, những gián đoạn nguồn cung trong thời gian gần đây đã góp phần giúp giá dầu phục hồi từ mức đáy gần 5 năm thiết lập vào hôm 16-12. Dù vậy, tính chung cả năm, giá dầu vẫn đang hướng tới mức giảm mạnh nhất kể từ năm 2020.

So với giá đóng cửa cuối năm 2024, dầu Brent và WTI lần lượt giảm khoảng 17% và 19%, trong bối cảnh sản lượng toàn cầu tăng cao, làm dấy lên lo ngại dư cung trong năm tới.

Giới đầu tư cũng đang dõi theo tiến trình đàm phán Nga - Ukraine, bởi bất kỳ thỏa thuận nào đạt được đều có thể dẫn tới việc nới lỏng hoặc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt quốc tế đối với ngành dầu mỏ Nga. Điều này sẽ tác động đáng kể đến cán cân cung - cầu và giá dầu toàn cầu.