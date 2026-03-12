Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Kinh tế

Hàng hóa - Tiêu dùng

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Sáng 12-3, giá xăng dầu trong nước đồng loạt giảm, RON 95-III giảm gần 4.000 đồng/lít

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (Theo Tuổi Trẻ, Bộ Công Thương)

(GLO)- Thị trường xăng dầu trong nước sáng 12-3 gây bất ngờ khi đồng thời giảm mạnh.

Cụ thể, xăng E5RON92 hiện có giá 22.951 đồng/lít, giảm 3.619 đồng/lít so với kỳ điều hành trước đó.

Xăng RON95-III 25.240 đồng/lít, giảm 3.880 đồng/lít.

gia-xang-dau-ngay-12-3-giam-manh.jpg
Sáng 12-3, giá xăng dầu trong nước đồng loạt giảm sau các phiên tăng liên tiếp. Ảnh: Phương Vi

Dầu diesel 0.05S hơn 26.470 đồng/lít, giảm 4.247 đồng/lít.

Dầu hỏa hơn 24.419 đồng/lít, giảm 7.966 đồng/lít.

Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 19.001 đồng/kg, giảm 5.706 đồng/kg so với kỳ điều hành trước đó.

Trong kỳ này, cơ quan điều hành không thực hiện trích lập, nhưng tiếp tục chi mạnh sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng, từ xăng E5RON92, xăng RON95 đến dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut.

Cụ thể, giá xăng sinh học: 4.000 đồng/lít; xăng không chì: 4.000 đồng/lít; dầu diesel: 5.000 đồng/lít; dầu hỏa: 4.000 đồng/lít; dầu mazut: 4.000 đồng/kg.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Sắm Tết online

Sắm Tết online

Hàng hóa - Tiêu dùng

(GLO)- Nhờ sự tiện lợi, nhanh chóng, không phải chen chúc như ở chợ truyền thống, sắm Tết online trở thành lựa chọn của nhiều chị em bận rộn. Do đó, mặt hàng Tết trên “chợ online” cũng đa dạng không kém, từ bánh chưng, bánh tét, dưa hành, mắm kiệu, đồ tiêu dùng cho đến trái cây, hoa tươi...

Thu mua nông sản gặp khó với thanh toán không tiền mặt

Thu mua nông sản gặp khó với thanh toán không tiền mặt

Hàng hóa - Tiêu dùng

(GLO)- Chủ trương thanh toán không dùng tiền mặt là cần thiết, góp phần minh bạch hoạt động thương mại. Tuy nhiên, tại nhiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai, việc thu mua nông sản của doanh nghiệp và tiêu thụ sản phẩm của người dân phát sinh không ít khó khăn.

null