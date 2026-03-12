Sáng 12-3, giá xăng dầu trong nước đồng loạt giảm, RON 95-III giảm gần 4.000 đồng/lít

Cụ thể, xăng E5RON92 hiện có giá 22.951 đồng/lít, giảm 3.619 đồng/lít so với kỳ điều hành trước đó.

Xăng RON95-III 25.240 đồng/lít, giảm 3.880 đồng/lít.

Sáng 12-3, giá xăng dầu trong nước đồng loạt giảm sau các phiên tăng liên tiếp. Ảnh: Phương Vi

Dầu diesel 0.05S hơn 26.470 đồng/lít, giảm 4.247 đồng/lít.

Dầu hỏa hơn 24.419 đồng/lít, giảm 7.966 đồng/lít.

Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 19.001 đồng/kg, giảm 5.706 đồng/kg so với kỳ điều hành trước đó.

Trong kỳ này, cơ quan điều hành không thực hiện trích lập, nhưng tiếp tục chi mạnh sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng, từ xăng E5RON92, xăng RON95 đến dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut.

Cụ thể, giá xăng sinh học: 4.000 đồng/lít; xăng không chì: 4.000 đồng/lít; dầu diesel: 5.000 đồng/lít; dầu hỏa: 4.000 đồng/lít; dầu mazut: 4.000 đồng/kg.