Siết chặt quản lý thị trường từ biên giới tới cảng biển

(GLO)- Trước cao điểm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia đã kiểm tra và chỉ đạo siết chặt quản lý thị trường trên các tuyến trọng điểm từ cảng biển đến biên giới, cửa khẩu ở tỉnh Gia Lai.

Ðoàn công tác yêu cầu tăng cường ứng dụng công nghệ, phối hợp liên ngành, chủ động ngăn chặn buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Giám sát hàng hóa từ cảng biển

Tuần qua, sau buổi làm việc nhanh với các đơn vị chức năng hoạt động trong cụm cảng biển khu vực Quy Nhơn, đoàn công tác Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia) do ông Vương Trường Nam - Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia làm trưởng đoàn đã khảo sát trực tiếp tại Cảng Thị Nại, Tân cảng miền Trung và Cảng Quy Nhơn. Đây là những điểm có lưu lượng hàng hóa xuất nhập khẩu lớn nhất địa bàn.

Khu vực cầu tàu xếp dỡ hàng hóa và hệ thống kho bãi chứa hàng xuất nhập khẩu tại Cảng Quy Nhơn. Ảnh: Hải Yến

Tại Cảng Quy Nhơn, đoàn tập trung kiểm tra hoạt động giám sát, kiểm soát hải quan tại khu vực cổng cảng; đặc biệt là việc ứng dụng công nghệ thông tin, hệ thống camera giám sát, hệ thống quản lý hải quan tự động (Vietnam Automated System for Seaport Customs Management - VASSCM) và các hệ thống nghiệp vụ hải quan phục vụ theo dõi hàng hóa xuất nhập khẩu.

Đoàn cũng tìm hiểu quy trình phối hợp trong kiểm tra, giám sát phương tiện, hàng hóa ra vào cảng; khảo sát khu neo đậu tàu thuyền, ca nô tuần tra của lực lượng hải quan, trụ sở Đội Kiểm soát Hải quan; đồng thời, kiểm tra thực tế bãi container (container rỗng, container có hàng, container lạnh), khu tập kết hàng rời, cầu tàu xếp dỡ và hệ thống kho bãi chứa hàng xuất nhập khẩu.

Qua khảo sát, đoàn ghi nhận công tác tổ chức mặt bằng, quy trình kiểm soát hàng hóa tại các cảng được triển khai tương đối chặt chẽ, góp phần hạn chế nguy cơ lợi dụng cảng biển để buôn lậu, gian lận thương mại.

Tại đây, ông Vương Trường Nam đánh giá cao sự chủ động, tinh thần trách nhiệm và phối hợp của các lực lượng chức năng tại khu vực Cảng biển Quy Nhơn; đề nghị các đơn vị “tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ, nâng cao hiệu quả phối hợp liên ngành, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các thủ đoạn mới, tinh vi của các đối tượng vi phạm”.

Theo Thượng tá Phạm Bảo Ân - Phó Trưởng Phòng Nghiệp vụ (Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh), lực lượng biên phòng đã chủ động xây dựng kế hoạch cao điểm trước, trong và sau Tết, tăng cường tuần tra khép kín địa bàn.

Đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát khu vực cửa khẩu

Những ngày giáp Tết, tại Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh - điểm nối giao thương trọng yếu giữa Việt Nam và Campuchia, thông thương trực tiếp với cửa khẩu Oyadav (tỉnh Ratanakiri) - không khí làm việc diễn ra khẩn trương.

Các lực lượng hải quan, biên phòng, công an, quản lý thị trường duy trì chế độ trực, tuần tra, kiểm soát chặt người và phương tiện, bảo đảm thông quan thông suốt, đúng quy định.

Lực lượng chức năng kiểm soát phương tiện vận tải qua Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh. Ảnh: Hải Yến

Địa bàn quản lý rộng, địa hình rừng núi phức tạp, nhiều đường mòn, lối mở khiến nguy cơ bị lợi dụng vận chuyển trái phép hàng hóa luôn hiện hữu.

Năm 2025, hoạt động xuất nhập khẩu qua Lệ Thanh tăng mạnh: 69 doanh nghiệp tham gia làm thủ tục hải quan (tăng 13 doanh nghiệp so với 2024); 7.022 tờ khai phát sinh (tăng 75,9%); kim ngạch đạt 547,2 triệu USD, tăng 117,7% so với năm trước. Riêng địa điểm làm thủ tục hải quan phường Hội Phú đạt 331,7 triệu USD, tăng gần 7 lần, cho thấy áp lực quản lý ngày càng lớn.

Dù không phải “điểm nóng”, các lực lượng xác định nguy cơ buôn lậu vẫn tiềm ẩn, nhất là ban đêm và thời điểm cuối năm. Kết quả từ ngày 15-12-2024 đến 14-12-2025 cho thấy, công tác kiểm soát hải quan đạt nhiều kết quả: 161 lượt tuần tra (vượt 7,3% chỉ tiêu); trị giá hàng hóa vi phạm phát hiện, xử lý 4,36 tỷ đồng, vượt 22,9 lần chỉ tiêu được giao.

Tại buổi làm việc chiều 29-1 về tình hình chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, các lực lượng đã nêu khó khăn như: địa bàn rộng, lực lượng mỏng; đối tượng vi phạm thông thạo địa hình, lợi dụng đường mòn, lối mở, sông suối; trong khi yêu cầu tạo thuận lợi thương mại ngày càng cao.

Phát biểu chỉ đạo, ông Vương Trường Nam ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của các lực lượng tại Lệ Thanh trong việc vừa bảo đảm thông quan, vừa kiểm soát hiệu quả vi phạm; yêu cầu tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương; tăng cường thu thập thông tin, nắm chắc địa bàn; đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát các khu vực trọng điểm, đường mòn, lối mở hai bên cánh gà cửa khẩu.

Trọng tâm kiểm soát trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 là các mặt hàng cấm, nhạy cảm như pháo nổ, tiền giả, ma túy, thuốc lá ngoại, rượu bia, hàng tiêu dùng, gia súc, gia cầm, không để phát sinh điểm nóng.