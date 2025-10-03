Kiểm soát hàng hóa xuất nhập khẩu: Chặt chẽ, hiệu quả

(GLO)- Sau hợp nhất tỉnh Gia Lai, tiềm năng xuất, nhập khẩu hàng hóa qua Cảng Quy Nhơn tăng cao. Đây là cơ hội để Hải quan cửa khẩu Cảng Quy Nhơn thu hút doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan, góp phần tăng thu ngân sách, thúc đẩy kinh tế tỉnh phát triển.

Nhằm đảm bảo hàng hóa được thông quan nhanh, đồng thời tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng cấm, Hải quan cửa khẩu Cảng Quy Nhơn đã và đang chủ động triển khai nhiều biện pháp kiểm soát, giám sát.

Thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp

Việc nhiều DN thực hiện thủ tục hải quan với số lượng hàng hóa lớn và nhiều chủng loại dễ nảy sinh nguy cơ gian lận thương mại và nhiều hành vi khác, ảnh hưởng đến công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực hải quan và hoạt động xuất nhập khẩu (XNK) của DN.

Việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hải quan. Ảnh: T.Sỹ

Để đảm bảo “mục tiêu kép” là hàng hóa của DN được thông quan nhanh và phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại hiệu quả, Hải quan cửa khẩu Cảng Quy Nhơn đã phát huy hệ thống thông quan tự động để kiểm tra, giám sát hàng hóa XNK. Cách làm này rút ngắn thời gian thực hiện các hồ sơ, thủ tục hải quan, khắc phục tình trạng ùn tắc hàng hóa tại các cổng, kho bãi, góp phần giảm chi phí cho DN, đồng thời tăng tính minh bạch trong quá trình làm thủ tục hải quan.

Hệ thống cũng nhận diện và cảnh báo sớm hành vi vi phạm trên lĩnh vực Hải quan, trong đó có phương thức, thủ đoạn buôn lậu, gian lận thương mại, như: Khai báo sai về tên hàng, chủng loại, xuất xứ; không khai hoặc khai thiếu mã văn bản pháp quy đối với hàng hóa phải quản lý chuyên ngành; khai báo hàng hóa vào nhóm mặt hàng đơn giản, nằm ngoài danh mục quản lý chuyên ngành của các bộ, ngành để trục lợi.

Ông Đặng Ngọc Bình-Đội trưởng Hải quan cửa khẩu Cảng Quy Nhơn-cho hay: “Chúng tôi thường xuyên kết nối với DN hoạt động XNK để hướng dẫn các thủ tục hải quan. Đồng thời tổ chức đối thoại để lắng nghe và trực tiếp giải đáp, tư vấn cụ thể những vấn đề mà DN vướng mắc. Mặt khác, cảnh báo về những nguy cơ và các hành vi vi phạm, kèm theo các mức xử lý để DN biết và chủ động tuân thủ pháp luật, tránh những sai phạm dẫn đến bị xử lý, ảnh hưởng đến uy tín của DN”.

Hải quan cửa khẩu Cảng Quy Nhơn cũng đã phối hợp và hỗ trợ các đơn vị kinh doanh kho bãi, như: Công ty CP Cảng Quy Nhơn, Công ty CP Cảng Thị Nại, Công ty CP Tân cảng miền Trung nâng cấp, hoàn thiện hệ thống camera giám sát kết nối với cơ quan Hải quan, đáp ứng ngày càng tốt hơn công tác quản lý hàng hóa tại cảng biển. Mặt khác, phối hợp chặt chẽ với BĐBP, Cảnh sát biển, Cảng Quy Nhơn và lực lượng điều tra chống buôn lậu của Cục Hải quan để trao đổi, thu thập thông tin, đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm trên lĩnh vực Hải quan, tạo thành mạng lưới kiểm soát chặt chẽ.

Hiệu quả tích cực

Đến ngày 14-9, Hải quan cửa khẩu Cảng Quy Nhơn đã tiếp nhận và xử lý 44.313 tờ khai hàng hóa XNK của DN, tăng 6,9% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý là tỷ lệ tờ khai hải quan được phân vào luồng xanh (hồ sơ, thủ tục của DN được miễn kiểm tra, hàng hóa được thông quan ngay) chiếm 62,89%; luồng vàng (cơ quan Hải quan kiểm tra hồ sơ của DN, nhưng miễn kiểm tra thực tế hàng hóa) chiếm tỷ lệ 33,31%; luồng đỏ (phải kiểm tra hồ sơ và thực tế hàng hóa của DN), chỉ chiếm 3,8%.

Cán bộ Hải quan cửa khẩu Cảng Quy Nhơn kiểm tra, giám sát hàng hóa XNK của DN tại khu vực Cảng Quy Nhơn. Ảnh: T.Sỹ

Ngoài ra, Hải quan cửa khẩu Cảng Quy Nhơn cũng phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính 13 DN có hành vi nhập khẩu hàng hóa không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; khai sai so với thực tế về lượng, tên hàng, chủng loại, chất lượng, trị giá hải quan, xuất xứ hàng hóa XNK…

Đáng chú ý, cách chủ động tiếp cận hỗ trợ DN và kiểm tra giám sát hàng hóa XNK của cơ quan Hải quan đã được cộng đồng DN đánh giá cao. Thường xuyên thực hiện các thủ tục xuất khẩu các loại nệm, mousse, bàn ghế nhựa giả mây ngoài trời, ông Phan Hồng Quý-Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Hoàng Giang (phường Quy Nhơn Nam) cho hay: Chúng tôi lựa chọn làm thủ tục XNK tại Hải quan cửa khẩu Cảng Quy Nhơn nhờ vào sự tiện lợi và tính minh bạch. Việc cơ quan Hải quan tăng cường kiểm tra giám sát hàng hóa XNK càng tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh và tăng uy tín của DN đối với đối tác.

Ông Đặng Ngọc Bình cho biết thêm: Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ DN giải quyết những vấn đề phát sinh liên quan đến hoạt động XNK, đảm bảo hàng hóa của DN được thông quan nhanh. Công tác kiểm tra, giám sát hàng hóa XNK cũng sẽ được chú trọng hơn, nhằm phát hiện kịp thời và xử lý nhanh các hành vi vi phạm trên lĩnh vực Hải quan, khẳng định uy tín, từ đó thu hút ngày càng nhiều DN tham gia thực hiện thủ tục hải quan tại Hải quan cửa khẩu Cảng Quy Nhơn, tăng nguồn thu ngân sách.