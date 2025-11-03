Ông Nguyễn Đình Kha-Phó Giám đốc Sở Công Thương.

Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Đình Kha-Phó Giám đốc Sở Công Thương, về các giải pháp hướng tới mục tiêu khơi dậy niềm tự hào, nâng cao ý thức sử dụng hàng nội địa của người tiêu dùng, tạo động lực thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và tăng trưởng kinh tế bền vững.

* UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 91/KH-UBND triển khai các chương trình phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng và đẩy mạnh cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”giai đoạn 2025-2027 trên địa bàn tỉnh. Ông có thể cho biết những điểm chính của kế hoạch này?

- Trọng tâm của kế hoạch là tạo bước chuyển rõ rệt trong thói quen tiêu dùng, hướng người dân ưu tiên lựa chọn, sử dụng hàng Việt Nam chất lượng cao; đồng thời, hỗ trợ DN trong tỉnh nâng cao năng lực sản xuất, mở rộng thị trường và phát triển thương mại hiện đại, bền vững. Năm 2025, tỉnh phấn đấu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng từ 10,5 đến 11%, bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, tăng giá bất hợp lý, nhất là dịp Tết Nguyên đán. Kế hoạch đặt mục tiêu thu hút ít nhất 500 nghìn lượt người tiêu dùng tiếp cận các chiến dịch truyền thông và hỗ trợ khoảng 500 DN tham gia hoạt động xúc tiến thương mại, khuyến mãi. Trong giai đoạn 2026-2027, tỉnh hướng tới phát triển hệ thống hạ tầng thương mại hiện đại, giàu bản sắc địa phương, hình thành các mô hình bán lẻ mới, ứng dụng chuyển đổi số như “chợ thông minh”, “gian hàng Việt trực tuyến”, logistics số hóa… Qua đó, từng bước đưa thị trường bán lẻ của tỉnh trở thành trung tâm thương mại-dịch vụ hàng đầu khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ.

Người dân tham quan, mua sắm hàng Việt tại hội chợ ở tỉnh. Ảnh: Hải Yến

* Sở Công Thương sẽ tập trung triển khai những nhóm giải pháp nào để đạt được các mục tiêu trên, thưa ông?

- Trước hết, chúng tôi chú trọng công tác xúc tiến thương mại và kích cầu tiêu dùng. Trong năm 2025, Sở sẽ tổ chức chuỗi sự kiện hưởng ứng chiến dịch “Người Việt Nam dùng sản phẩm Việt Nam” nhằm lan tỏa tinh thần tự hào hàng Việt, khẳng định chất lượng sản phẩm nội địa. Cùng với đó, Sở sẽ tổ chức các hoạt động cụ thể như “Lễ hội mua sắm Việt Nam”, chương trình khuyến mại tập trung quốc gia, hội chợ hàng Việt về nông thôn, miền núi, tạo điều kiện cho sản phẩm địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng. Sở cũng sẽ phối hợp với các ngành hỗ trợ DN sản xuất, phân phối tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, chính sách thuế và tín dụng, đặc biệt là các DN nhỏ và vừa. Chúng tôi khuyến khích mở rộng mạng lưới chuỗi bán lẻ đến vùng sâu, vùng xa, biên giới; dành khu vực trưng bày cho sản phẩm OCOP, sản phẩm chủ lực của tỉnh. Một nhiệm vụ quan trọng khác là đảm bảo nguồn cung ổn định và tái cơ cấu theo hướng xanh, bền vững. Tỉnh sẽ tập trung phát triển sản xuất hàng hóa thiết yếu tại địa phương như cà phê, hồ tiêu, cao su, mía đường, rau quả…, đồng thời hình thành mạng lưới logistics linh hoạt, dự trữ hàng hóa dịp Tết và mùa mưa bão, góp phần bình ổn giá cả. Bên cạnh đó, công tác kết nối cung cầu và bảo vệ người tiêu dùng được tăng cường. Chúng tôi phối hợp tổ chức các chương trình kết nối giữa nhà sản xuất, nhà phân phối với người tiêu dùng ở khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa. Đặc biệt, Sở chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra, giám sát chặt chẽ thị trường, kiên quyết xử lý hàng giả, hàng kém chất lượng, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng và DN chân chính.

Các siêu thị ở tỉnh có hơn 90% hàng Việt phục vụ người dân. Ảnh: Hải Yến

* Định hướng của tỉnh trong giai đoạn 2026-2027 là phát triển thị trường hiện đại gắn với chuyển đổi số và bản sắc địa phương. Ông có thể chia sẻ thêm về những bước đi cụ thể thời gian tới?

- Giai đoạn 2026-2027 là thời điểm quan trọng để tỉnh tạo đột phá trong phát triển thị trường theo hướng hiện đại, bền vững. Trước hết, tỉnh sẽ hoàn thiện thể chế, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng cho DN. Sở Công Thương tham mưu UBND tỉnh rà soát, kiến nghị bổ sung các quy định về quản lý chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, logistics, thương mại điện tử nhằm thúc đẩy lưu thông hàng hóa, hỗ trợ tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP. Chúng tôi tập trung phát triển hạ tầng thương mại hiện đại, kết hợp giữa thương mại điện tử, chợ truyền thống, siêu thị và logistics. Tỉnh sẽ cải tạo, nâng cấp chợ đầu mối nông sản, xây dựng mô hình “chợ thông minh”, “siêu thị mini vùng cao” và sàn thương mại điện tử địa phương, qua đó mở rộng kênh phân phối hàng Việt đến mọi tầng lớp nhân dân. Tỉnh coi chuyển đổi số là động lực then chốt. Chúng tôi khuyến khích DN ứng dụng công nghệ trong quản lý bán lẻ, truy xuất nguồn gốc bằng mã QR, thanh toán không tiền mặt, quản lý kho và dữ liệu khách hàng. Sở cũng sẽ phối hợp tổ chức các hội thảo, sự kiện kết nối DN công nghệ với DN nông nghiệp, chế biến, du lịch để cùng xây dựng giải pháp số phù hợp.

* Xin cảm ơn ông!