(GLO)- Giá dầu thế giới ngày 9-12 ghi nhận giảm gần 2% trong bối cảnh đàm phán Ukraine, chờ quyết định hạ lãi suất của Fed và nguồn cung biến động.

Theo đó, giá dầu Brent ở mốc 62,70 USD/thùng, giảm 1,60% (tương đương giảm 1,02 USD); giá dầu WTI ở mốc 59,11 USD/thùng, giảm 1,61% (tương đương giảm 0,97 USD).

Theo Reuters, giá dầu thế giới trong phiên giao dịch hôm nay giảm gần 2% khi giới đầu tư theo dõi tiến triển của các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ lãi suất trong tuần này.

Giá dầu thế giới đảo chiều giảm gần 2% trong ngày 9-12. Ảnh: Internet

Theo nhận định của chuyên gia kinh tế, việc đạt được bất kỳ thỏa thuận nào liên quan đến Ukraine trong thời gian tới có thể khiến xuất khẩu dầu của Nga tăng và tạo sức ép giảm giá lên thị trường.

Dữ liệu LSEG cho thấy, thị trường đang dự báo 84% khả năng Fed hạ lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp ngày 10 và 11-12.

Trong khi đó, các nước thuộc nhóm G7 và Liên minh châu Âu đang thảo luận việc thay thế trần giá dầu Nga bằng lệnh cấm toàn diện đối với dịch vụ vận tải biển-một biện pháp được cho là sẽ tiếp tục siết chặt nguồn cung từ Nga.

Mỹ cũng gia tăng áp lực lên Venezuela-thành viên OPEC-bao gồm các hành động nhằm vào tàu thuyền bị cáo buộc buôn lậu ma túy và những tuyên bố về khả năng can thiệp quân sự nhằm lật đổ Tổng thống Nicolas Maduro.

Ngoài ra, các nhà máy lọc dầu độc lập của Trung Quốc đã tăng mua dầu Iran bị trừng phạt từ kho dự trữ nội địa nhờ hạn ngạch nhập khẩu mới, góp phần giảm bớt tình trạng dư cung trên thị trường.