Giá xăng RON95-III tăng lên 20.576 đồng/lít từ 15 giờ ngày 13-11

(GLO)- Từ 15 giờ ngày 13-11, giá xăng dầu trong nước đồng loạt tăng. Giá xăng RON95-III tăng lên 20.576 đồng/lít.

Giá xăng RON95-III tăng lên 20.576 đồng/lít từ 15 giờ ngày 13-11. Ảnh: Phương Vi

Theo đó, giá xăng E5RON92 có mức trần là 19.844 đồng/lít, tăng 162 đồng/lít; xăng RON95-III có giá mới là 20.576 đồng/lít, tăng 160 đồng/lít so với lần điều chỉnh trước đó ngày 6-11.

Cùng xu hướng tăng với giá xăng, dầu diesel tăng 541 đồng/lít, lên ngưỡng 19.864 đồng/lít; dầu hỏa tăng 540 đồng/lít, tăng lên giá mới là 19.935 đồng/lít. Ở chiều ngược lại, giá dầu mazut giảm 246 đồng, xuống ngưỡng 14.074 đồng/kg.

Đại diện Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam cho biết, số dư quỹ bình ổn tại doanh nghiệp là 3.086 tỷ đồng.

Liên Bộ Công Thương-Tài chính tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng.

Ở kỳ điều hành này, phương án điều hành giá xăng dầu của Liên Bộ nhằm bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới.