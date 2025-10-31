Ấn tượng không gian trưng bày Gia Lai tại Hội chợ mùa Thu 2025

(GLO)- Tham gia Hội chợ mùa Thu năm 2025, tỉnh Gia Lai đã gây ấn tượng mạnh với không gian trưng bày đặc sắc, giới thiệu phong phú các sản phẩm đặc trưng, nét văn hóa ẩm thực của đồng bào các dân tộc cùng tiềm năng du lịch đa dạng của địa phương.

Đặc sắc không gian trưng bày

Triển lãm giới thiệu các sản phẩm tiêu biểu, đặc trưng, thế mạnh và quảng bá du lịch tỉnh Gia Lai tại Hội chợ mùa Thu năm 2025 gồm 3 gian hàng. Trong đó, gian trưng bày các sản phẩm tiêu biểu, đặc trưng của tỉnh có chủ đề: “Công nghiệp, Thương mại và Dịch vụ-Thu Thịnh vượng”.

Gian trưng bày gồm hơn 100 mặt hàng, chủ yếu là những sản phẩm nông nghiệp được công nhận OCOP 3, 4 và 5 sao của 37 hộ kinh doanh, hợp tác xã, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh (bìa phải) kiểm tra các gian hàng trưng bày sản phẩm tiêu biểu, đặc trưng của tỉnh. Ảnh: Phi Long

Trong khi đó, gian hàng giới thiệu, quảng bá du lịch có chủ đề “Công nghiệp Văn hóa-Mùa vàng Thứ nhất” với những thước phim, ấn phẩm du lịch, thông tin sản phẩm du lịch, dịch vụ do các doanh nghiệp du lịch thực hiện. Ngoài ra, tại đây còn có biểu diễn nghệ thuật võ cổ truyền, nhạc cụ dân tộc và giới thiệu ẩm thực đồng bào các dân tộc tỉnh Gia Lai.

Ông Nguyễn Duy Lộc-Phó Giám đốc Sở Công Thương-cho biết: Thông qua không gian trưng bày, tỉnh muốn giới thiệu đến các doanh nghiệp, người tiêu dùng và du khách về một Gia Lai nhiều tiềm năng, thế mạnh trên các lĩnh vực nông nghiệp, du lịch, cùng với nét văn hóa đặc sắc của các dân tộc anh em.

Mục tiêu hướng đến là tạo kênh thúc đẩy xúc tiến thương mại, đầu tư, tiêu dùng, kết nối kinh tế, kết nối thương mại, hàng hóa, công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ; thúc đẩy hoạt động sản xuất trong nước và hoạt động xuất-nhập khẩu; đồng thời, quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội, du lịch của Gia Lai với các tỉnh, thành phố trong nước và quốc tế.

Các doanh nghiệp nước ngoài tham quan, tìm hiểu sản phẩm nông sản của Gia Lai. Ảnh: Phi Long

Các sản phẩm nông sản chủ lực, tiêu biểu của tỉnh Gia Lai đã khẳng định vị thế thương hiệu, chất lượng và có tính cạnh tranh cao trên thị trường trong nước và thế giới.

Hội chợ Mùa thu 2025 mở ra cơ hội để nông sản Gia Lai “cất cánh”, mở rộng thị trường, tạo chuỗi liên kết chặt chẽ trong sản xuất, bao tiêu, nâng cao giá trị sản phẩm cho người nông dân.

Chị Đỗ Thị Mỹ Thơm-Giám đốc HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Hùng Thơm Gia Lai (xã H’ra) cho biết: “Chúng tôi đem đến hội chợ 7 sản phẩm chế biến từ quả chanh dây, sản xuất theo quy trình đạt chứng nhận GlobalGAP, tiêu chuẩn HACCP và ISO 22000:2018, đủ điều kiện xuất khẩu, có truy xuất nguồn gốc bằng QR Code. Tham gia hội chợ, chúng tôi mong muốn tìm kiếm, mời gọi các doanh nghiệp đến tìm hiểu, hợp tác đầu tư”.

Hình ảnh quảng bá du lịch Gia Lai từ biển xanh đến đại ngàn. Ảnh: ĐVCC

Tại gian hàng quảng bá du lịch, tỉnh Gia Lai để lại ấn tượng trong lòng nhiều người với hình ảnh, video giới thiệu tổng quan về tiềm năng phát triển du lịch của tỉnh, từ du lịch văn hóa-lịch sử, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng đến du lịch biển.

Còn tại gian hàng ẩm thực, những món ăn mang đậm bản sắc văn hóa và gắn liền với đời sống đồng bào Bahnar, Jrai ở phía Tây Gia Lai như gà nướng-cơm lam, thịt heo nướng xiên; hay món ăn mang hương vị quê hương xứ nẫu như bún chả cá Quy Nhơn, bánh cuốn Tây Sơn... phục vụ thực khách giữa tiết trời thu Hà Nội, khiến nhiều người lưu luyến bởi hương vị đậm đà, hấp dẫn.

Mở rộng thị trường, khai thác tiềm năng

Bà Nguyễn Thị Bích Thu-Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (Sở Công Thương) cho biết: Gian hàng trưng bày các sản phẩm tiêu biểu, đặc trưng của tỉnh với nhiều mặt hàng nông sản phong phú, đa dạng, được chế biến sâu đã thu hút đông đảo khách hàng, người tiêu dùng.

Đặc biệt, các sản phẩm OCOP của Gia Lai được đánh giá cao bởi mẫu mã đẹp mắt, chất lượng, nguồn gốc rõ ràng. Tổng doanh thu sau 4 ngày tham gia hội chợ đạt trên 670 triệu đồng.

“Từ sự hỗ trợ của Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương), nhiều doanh nghiệp từ các thị trường lớn như: Nhật Bản, Ấn Độ, Trung Quốc, UAE và một số nước Châu Phi đã đến tìm hiểu vùng nguyên liệu, các sản phẩm từ mặt hàng nông sản chủ lực của Gia Lai gồm: cà phê, hạt điều, sầu riêng, chanh dây… Đây là cơ hội để các doanh nghiệp mở rộng thị trường tiêu thụ, hình thành chuỗi liên kết bền vững nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, giá trị của nông sản Gia Lai”- bà Thu thông tin.

Đoàn Gia Lai tham gia Hội chợ mùa Thu năm 2025. Ảnh: Phi Long

Cùng với nông sản, du lịch Gia Lai cũng đang dần định hình và khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam và thế giới. Phía Tây là cao nguyên đất đỏ bazan với cảnh quan thiên nhiên hoang sơ, hùng vĩ cùng nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Bahnar, Jrai. Trong khi đó, phía Đông tỉnh là đại dương bao la với vị mặn mòi của biển và hào khí Tây Sơn “đất võ, trời văn”.

Ông Đặng Thành Hưng-Phó Trưởng phòng Quản lý, phát triển du lịch (Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch) cho biết: Bình quân mỗi ngày có khoảng 5.000 lượt khách đến tham quan, tìm hiểu thông tin du lịch của Gia Lai. Ngoài ra, nhiều đơn vị lữ hành như Flamingo Redtour, Hanoitourist, Hanoitourism... cũng đến trao đổi, tìm hiểu tiềm năng và thế mạnh du lịch của tỉnh.

Bà Vũ Thị Bích Huệ-Trưởng phòng Truyền thông-PR&Marketting Manager (Công ty du lịch Flamingo Redtour, Hà Nội) chia sẻ: Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết tỉnh Gia Lai hiện nay có đầy đủ các yếu tố để thu hút khách du lịch, từ văn hóa, cảnh quan, di tích lịch sử đến hạ tầng du lịch. Doanh nghiệp chúng tôi cũng đã tham gia quảng bá tiềm năng du lịch và các tour, tuyến du lịch với điểm đến là tỉnh Gia Lai tại Hội chợ mùa Thu 2025.

“Các cơ quan quản lý nhà nước của tỉnh cần tạo điều kiện và hỗ trợ cho các doanh nghiệp khi tổ chức đoàn khách MICE (du lịch công vụ) đến Gia Lai bằng các chính sách cụ thể, linh hoạt; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các công ty du lịch để đưa tỉnh trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách, đặc biệt là các đoàn khách MICE”-bà Huệ đề xuất.

Với những dấu ấn của không gian trưng bày tỉnh Gia Lai tại hội chợ hứa hẹn sẽ mở ra nhiều cơ hội cho địa phương cũng như các hộ kinh doanh, hợp tác xã, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh kết nối với các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Từ đó, hình thành các chuỗi liên kết nhằm khai thác có hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, du lịch, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh nhà.