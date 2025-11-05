Gia Lai bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu trước diễn biến của bão số 13

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 13 (Kalmaegi), ngành Công Thương tỉnh Gia Lai đã nhanh chóng triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu, xăng dầu phục vụ người dân.

Chủ động nguồn hàng để điều phối trong mọi tình huống

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương và UBND tỉnh Gia Lai về việc đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu phục vụ người dân trước diễn biến của bão số 13, sáng nay (5-11), Sở Công Thương đã tổ chức các đoàn kiểm tra tại những đơn vị đầu mối, phân phối và hệ thống bán lẻ lớn trên địa bàn tỉnh như: Siêu thị Co.opmart Quy Nhơn, MM Mega Market Quy Nhơn, Siêu thị Go…; cùng các nhà phân phối lớn tại Quy Nhơn như Anh Nhật, Thiên Phúc…

Kết quả kiểm tra cho thấy các đơn vị đều đã dự trữ hàng hóa đầy đủ.

Trước tình hình sức mua tăng vọt, Siêu thị Winmart Quy Nhơn đã tăng lượng hàng hóa thiết yếu nhằm đảm bảo nhu cầu mua dự trữ của người dân. Ảnh: Siêu thị Winmart Quy Nhơn

Ông Nguyễn Đình Kha-Phó Giám đốc Sở Công Thương Gia Lai-cho biết: “Qua kiểm tra, các đơn vị này đều đã chủ động dự trữ lượng lớn hàng hóa thiết yếu, sẵn sàng cung ứng ra thị trường. Trong 2 ngày qua, lượng người đến mua sắm tại các siêu thị tăng gấp 4-5 lần, thậm chí có nơi tăng gấp 10 lần so với ngày thường. Dù có thời điểm một số mặt hàng tạm thời trống trên quầy kệ, song Sở Công Thương đã kịp thời chỉ đạo bổ sung nguồn hàng, đảm bảo không xảy ra tình trạng khan hiếm.

Các siêu thị, đơn vị phân phối cũng đã có kế hoạch tiếp nhận thêm lượng hàng dự trữ, nhằm đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiêu dùng của người dân trong những ngày mưa bão. Đồng thời, Sở Công Thương đã kiểm tra và ghi nhận các doanh nghiệp đầu mối, phân phối xăng dầu lớn trên địa bàn đều đã chủ động dự trữ nguồn xăng dầu, đảm bảo ổn định hoạt động kinh doanh và phục vụ người dân trong mọi tình huống”.

Theo yêu cầu và tính toán hợp lý, lượng hàng hóa dự trữ tại các siêu thị, thương nhân phân phối lớn sẽ đảm bảo cung ứng trong 15 ngày.

Tại Công văn số 2074/SCT-QLTM, Sở Công Thương yêu cầu các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng hóa thiết yếu; các thương nhân đầu mối, phân phối và đại lý bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh chủ động rà soát, cập nhật lượng dự trữ, sẵn sàng ứng phó khi bão đổ bộ. Theo đó, các thương nhân đầu mối, phân phối xăng dầu phải đảm bảo nguồn cung ổn định, không để xảy ra thiếu hụt hoặc đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý.

Sở Công Thương cũng chỉ đạo ưu tiên hỗ trợ nguồn xăng dầu cho các doanh nghiệp viễn thông như Viettel, VNPT, MobiFone, Gtel-Mobile, Bưu điện… nhằm phục vụ vận hành máy phát điện tại các trạm BTS trong trường hợp mất điện do ảnh hưởng của bão và mưa lũ. Song song đó, tăng cường kiểm tra, bảo đảm an toàn hệ thống kho, bồn chứa, cột bơm, thiết bị điện, phòng cháy chữa cháy tại các cửa hàng xăng dầu.

Đối với mặt hàng thiết yếu, Sở yêu cầu các doanh nghiệp phân phối nước uống đóng chai, lương thực, thực phẩm chế biến, nhu yếu phẩm chuẩn bị đủ lượng hàng dự trữ, sẵn sàng cung ứng khi có yêu cầu; chủ động phương án vận chuyển, lưu thông hàng hóa khi có tình huống chia cắt, ngập lụt, đảm bảo nguồn hàng phục vụ người dân, lực lượng cứu hộ và khu vực sơ tán.

Theo ông Nguyễn Đình Kha, ngành Công Thương không chỉ chủ động dự trữ hàng hóa, mà còn chú trọng đảm bảo an toàn hệ thống phân phối và bình ổn thị trường. Mục tiêu là dù trong tình huống thời tiết xấu, vẫn đảm bảo cung ứng đầy đủ hàng hóa thiết yếu với giá cả hợp lý.

Tăng cường kiểm soát giá, chất lượng hàng hóa

Theo dự báo, từ ngày 5 đến 7-11, hoàn lưu bão số 13 có thể gây mưa rất to trên diện rộng, đặc biệt tại khu vực phía Đông tỉnh, nguy cơ cao xảy ra lũ lớn, ngập lụt sâu và kéo dài tại vùng trũng thấp, khu dân cư ven sông suối.

Lực lượng Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, kiểm soát hàng hoá thiết yếu trên thị trường. Ảnh: Vũ Thảo

Trước tình hình đó, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh đã ban hành công văn yêu cầu các đội QLTT trực thuộc triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm ổn định thị trường, phòng ngừa đầu cơ, găm hàng và xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng thiên tai để trục lợi, đặc biệt kiểm soát chặt chẽ thị trường tại các vùng được dự báo chịu ảnh hưởng của bão.

Hiện nay, sức mua trên thị trường tăng đột biến đã khiến hàng hóa tại nhiều điểm bán lẻ tăng gấp nhiều lần so với ngày thường, tiềm ẩn nguy cơ khan hiếm giả tạo, cục bộ nếu không kiểm soát kịp thời.

Ông Đinh Văn Hà-Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh-cho hay: Chi cục QLTT đã yêu cầu các đội tăng cường kiểm tra, giám sát địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng tình hình thiên tai để đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý, thu lợi bất chính. Kiên quyết xử lý hành vi lợi dụng tình hình để kinh doanh hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ; nhất là đối với các mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng, mặt hàng tôn, tấm lợp, vật liệu xây dựng, xăng dầu…

Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân kinh doanh tuân thủ quy định pháp luật, bảo đảm lưu thông hàng hóa thông suốt, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng cục bộ.

Ông Hà khẳng định: Lực lượng QLTT sẽ bố trí trực 100% quân số trong thời gian bão đổ bộ để kịp thời kiểm tra, xử lý các vi phạm, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng bảo đảm hàng hóa lưu thông ổn định, giữ giá cả hợp lý và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong giai đoạn khẩn cấp này.