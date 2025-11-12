Gia Lai có 8 doanh nghiệp tham gia Vietnam Foodexpo 2025

(GLO)- Triển lãm Quốc tế Công nghiệp Thực phẩm Việt Nam 2025 (Vietnam Foodexpo 2025) diễn ra từ ngày 12 đến 15-11 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC). Gia Lai có 8 doanh nghiệp tham gia sự kiện này.

8 doanh nghiệp của Gia Lai tham gia sự kiện này gồm: Công ty cổ phần Hạt điều Hải Bình Gia Lai, Công ty TNHH BaKa, Công ty TNHH Dược Thảo LiLa, Công ty TNHH Phước Hỷ Gia Lai, Công ty TNHH Hạt và Dinh dưỡng Tây Nguyên, Công ty cổ phần Chế biến Xuất nhập khẩu Green Tropical, Công ty cổ phần DALUFOOD, Công ty TNHH Nhất Nông Gia Lai.

Du khách nước ngoài tham quan, tìm hiểu các sản phẩm nông sản chế biến của Gia Lai. Ảnh: ĐVCC

Các doanh nghiệp được bố trí gian hàng chung có diện tích 36 m², tương đương 4 gian hàng tiêu chuẩn, được thiết kế mang đậm bản sắc địa phương, giới thiệu các sản phẩm đặc trưng, nông sản chủ lực, sản phẩm OCOP như: cà phê, hạt điều, mật ong, tinh dầu, nông sản chế biến và sản phẩm thảo dược…

Đây là sự kiện xúc tiến thương mại lớn nhất trong lĩnh vực công nghiệp thực phẩm, quy tụ các doanh nghiệp hàng đầu trưng bày sản phẩm rau quả, thủy sản, đồ uống, trà, cà phê, thực phẩm chế biến, nguyên liệu thực phẩm và thiết bị công nghệ chế biến.

Công ty TNHH Dược Thảo LiLa (phường An Bình) trưng bày, giới thiệu các sản phẩm trà làm từ thảo dược tại Vietnam Foodexpo 2025. Ảnh: ĐVCC

Tham gia sự kiện, các doanh nghiệp Gia Lai có cơ hội giao lưu, kết nối, tìm kiếm đối tác chiến lược và mở rộng thị trường tiêu thụ thông qua các hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm, tham dự hội nghị, hội thảo chuyên đề. Thông qua đó, doanh nghiệp nắm bắt xu hướng tiêu dùng, yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, làm cơ sở để đổi mới quy trình sản xuất, nâng cao giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh cho sản phẩm địa phương.

Bên cạnh mục tiêu xúc tiến thương mại, sự góp mặt của Gia Lai tại Vietnam Foodexpo 2025 là bước đi chiến lược nhằm khẳng định vị thế của Gia Lai trên bản đồ công nghiệp chế biến thực phẩm Việt Nam.