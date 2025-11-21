Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Giá dầu thế giới phục hồi trong phiên 21-11

NHÃ UYÊN (theo thoibaotaichinhvietnam.vn; laodongthudo.vn)

(GLO)- Ngày 21-11, giá dầu thế giới tăng nhẹ, cho thấy sự phục hồi sau khi giảm khoảng 2% trong phiên trước đó.

Cụ thể, giá dầu Brent ở mốc 64,18USD/thùng, tăng 1,05% (tương đương tăng 0,67 USD/thùng). Giá dầu WTI ở mốc 60,03 USD/thùng, tăng 0,99% (tương đương tăng 0,59 USD/thùng).

gia-dau-the-gioi-phuc-hoi-trong-phien-21-11.jpg
Giá dầu thế giới phục hồi trong phiên 21-11. Ảnh minh họa: VTV

Sự phục hồi này được ghi nhận sau khi có báo cáo cho biết Mỹ đang tái thúc đẩy các nỗ lực chấm dứt chiến tranh Nga-Ukraine và đã soạn thảo một khuôn khổ, có thể đồng nghĩa với việc nhiều thùng dầu của Nga sẽ được đưa ra thị trường.

Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ, tồn kho dầu thô của nước này hiện giảm mạnh từ 3,4 triệu thùng xuống còn 424,2 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 14-11.

Những lo ngại về dư cung kéo dài trên thị trường dầu mỏ cùng đồng USD duy trì gần mức cao nhất trong 6 tháng qua đã phần nào kìm hãm đà tăng. Bởi lẽ, đồng USD mạnh sẽ làm các mặt hàng tính bằng đô như dầu, trở nên đắt hơn.

