(GLO)- Ngày 3-11, giá dầu thế giới ghi nhận sự tăng nhẹ trong phiên đầu tuần. Nguyên nhân được các chuyên gia kinh tế đưa ra là nhờ hiệu tích cực từ nền kinh tế Mỹ.

Theo dõi Báo Gia Lai trên

Theo đó, giá dầu Brent cán mốc 64,77 USD/thùng, tăng 0,62% (tương đương tăng 0,40 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 58,68 USD/thùng, tăng 2,52% (tương đương tăng 1,44 USD/thùng).

Giá dầu thế giới tăng nhẹ phiên đầu tuần. Ảnh: Internet

Được biết, đây là phiên tăng thứ 3 liên tiếp của giá dầu, sau khi chuỗi điều chỉnh giảm trong tháng 10.

Nguyên nhân chủ yếu được cho là đến từ việc OPEC+ tăng sản lượng, giúp bù đắp phần thiếu hụt do các lệnh trừng phạt Mỹ, châu Âu áp lên xuất khẩu dầu Nga sang Trung Quốc và Ấn Độ.

Liên minh OPEC+ dự kiến sẽ tăng nhẹ sản lượng dầu vào tháng 12, trong bối cảnh Saudi Arabia đẩy mạnh chiến lược giành lại thị phần toàn cầu.

Tuy nhiên, theo dự báo của các chuyên gia, giá dầu vẫn chịu sức ép khi kinh tế Trung Quốc tiếp tục giảm tốc.