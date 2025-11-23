Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Kinh tế

Hàng hóa - Tiêu dùng

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Giá dầu thế giới giảm mạnh phiên cuối tuần

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo thoibaotaichinhvietnam.vn; congthuong.vn)

(GLO)- Hôm nay (23-11), giá dầu thế giới đồng loạt giảm mạnh phiên cuối tuần, kéo mức giảm cả tuần lên hơn 3%. Điều này mở ra dự báo về khả năng giá xăng dầu trong nước tuần tới vẫn giữ đà đi xuống.

Cụ thể, giá dầu Brent ở mốc 62,56 USD/thùng, giảm 1,29% (tương đương giảm 0,82 USD/thùng); giá dầu WTI ở mốc 58,06 USD/thùng, giảm 1,59% (tương đương giảm 0,94 USD/thùng).

Tính chung cả tuần, cả 2 loại dầu đều giảm khoảng 3%, ghi nhận mức đóng cửa thấp nhất trong vòng 1 tháng.

gia-dau-the-gioi-giam-manh-phien-cuoi-tuan.jpg
Giá dầu thế giới giảm mạnh phiên cuối tuần. Ảnh minh họa: TBTCVN

Các chuyên gia nhận định, tâm lý thị trường năng lượng đang chuyển sang bi quan khi Mỹ thúc đẩy kế hoạch hòa bình nhằm chấm dứt xung đột kéo dài hơn 3 năm giữa Nga và Ukraine.

Mặt khác, các lệnh trừng phạt mới đối với 2 tập đoàn dầu khí lớn nhất của Nga là Rosneft và Lukoil chính thức có hiệu lực từ ngày 21-11. Nếu thỏa thuận hòa bình được ký, xuất khẩu năng lượng của Nga có thể tăng trở lại.

Trong khi đó, đồng USD mạnh lên cũng tạo áp lực giảm giá dầu, khiến nguồn năng lượng định giá bằng USD trở nên đắt hơn với người mua quốc tế.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Minh bạch giá điện

Minh bạch giá điện

Thời sự - Bình luận

Bỏ độc quyền, giá điện có thể sẽ cao hơn hiện nay. Thế nhưng vì sao người dân, doanh nghiệp - những người luôn mong giá điện rẻ, vẫn một lòng đề nghị xóa bỏ độc quyền điện? Bởi điều quan trọng nhất đối với họ không hẳn là giá cao hay thấp mà là sự minh bạch.

null