(GLO)- Ngày 15-11, sau khi cảng Novorossiisk của Nga tạm ngừng xuất khẩu, làm dấy lên lo ngại gián đoạn nguồn cung trên thị trường. Điều này khiến giá dầu thế giới liền bật tăng hơn 2%.

Theo đó, giá dầu Brent ở mốc 64,34 USD/thùng, tăng 2,11% (tương đương tăng 1,33 USD/thùng); giá dầu WTI ở mốc 60,16 USD/thùng, tăng 2,50% (tương đương tăng 1,47 USD/thùng).

Giá dầu thế giới bật tăng hơn 2% trong ngày 15-11. Ảnh: AA/TTO

Theo các chuyên gia kinh tế, giá dầu bật tăng trong hôm nay được thúc đẩy bởi lo ngại nguồn cung khi cảng Novorossiisk ở Biển Đen tạm dừng xuất khẩu dầu, sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine nhằm vào kho chứa tại trung tâm năng lượng quan trọng của Nga.

Vụ tấn công đã làm hư hại 1 con tàu, một số tòa chung cư và kho dầu tại Novorossiisk, khiến 3 thuyền viên bị thương. Ngay sau sự cố, cảng tạm dừng xuất khẩu dầu, trong khi tập đoàn đường ống Transneft cũng đình chỉ nguồn cung tới điểm xuất khẩu này.

Giới đầu tư cũng dõi theo tác động từ các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với nguồn cung và dòng chảy dầu của Nga. Theo JPMorgan, mỗi ngày có khoảng 1,4 triệu thùng dầu của Nga, tương đương gần 1/3 lượng xuất khẩu đường biển đã bị dồn ứ trên các tàu chở dầu khi tiến độ dỡ hàng chậm lại do lệnh trừng phạt của Mỹ.