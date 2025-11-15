Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Kinh tế

Hàng hóa - Tiêu dùng

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Giá dầu thế giới bật tăng hơn 2% trong ngày 15-11

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHÃ UYÊN (tổng hợp)

(GLO)- Ngày 15-11, sau khi cảng Novorossiisk của Nga tạm ngừng xuất khẩu, làm dấy lên lo ngại gián đoạn nguồn cung trên thị trường. Điều này khiến giá dầu thế giới liền bật tăng hơn 2%.

Theo đó, giá dầu Brent ở mốc 64,34 USD/thùng, tăng 2,11% (tương đương tăng 1,33 USD/thùng); giá dầu WTI ở mốc 60,16 USD/thùng, tăng 2,50% (tương đương tăng 1,47 USD/thùng).

gia-dau-the-gioi-bat-tang-hon-2-trong-ngay-15-11.jpg
Giá dầu thế giới bật tăng hơn 2% trong ngày 15-11. Ảnh: AA/TTO

Theo các chuyên gia kinh tế, giá dầu bật tăng trong hôm nay được thúc đẩy bởi lo ngại nguồn cung khi cảng Novorossiisk ở Biển Đen tạm dừng xuất khẩu dầu, sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine nhằm vào kho chứa tại trung tâm năng lượng quan trọng của Nga.

Vụ tấn công đã làm hư hại 1 con tàu, một số tòa chung cư và kho dầu tại Novorossiisk, khiến 3 thuyền viên bị thương. Ngay sau sự cố, cảng tạm dừng xuất khẩu dầu, trong khi tập đoàn đường ống Transneft cũng đình chỉ nguồn cung tới điểm xuất khẩu này.

Giới đầu tư cũng dõi theo tác động từ các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với nguồn cung và dòng chảy dầu của Nga. Theo JPMorgan, mỗi ngày có khoảng 1,4 triệu thùng dầu của Nga, tương đương gần 1/3 lượng xuất khẩu đường biển đã bị dồn ứ trên các tàu chở dầu khi tiến độ dỡ hàng chậm lại do lệnh trừng phạt của Mỹ.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Cửa hàng giới thiệu và bán sản phẩm nông sản, thực phẩm đặc trưng, OCOP tỉnh tại số 111 đường Lê Hồng Phong (phường Quy Nhơn) thu hút đông khách tham quan, mua sắm. Ảnh: H.Yến

Hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”: Sáng tạo, lan tỏa mạnh mẽ

Hàng hóa - Tiêu dùng

(GLO)- Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã và đang được triển khai rộng khắp với nhiều cách làm sáng tạo, tạo sự lan tỏa rộng khắp và được hưởng ứng mạnh mẽ trong cán bộ, công chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch (thứ 4 từ trái sang) cùng các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm. Ảnh: Huy Toàn

Triển lãm OCOP chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I

Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

(GLO)- Tối 30-9, tại đường Anh Hùng Núp (Quảng trường Đại Đoàn Kết, phường Pleiku), Sở Công Thương tỉnh Gia Lai khai mạc Triển lãm giới thiệu sản phẩm OCOP đặc trưng tiêu biểu trên địa bàn tỉnh. Dự lễ khai mạc có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch.

null