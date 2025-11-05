Sở Công Thương kiểm tra công tác dự trữ hàng hóa

(GLO)-Ngày 5-11, Sở Công Thương tổ chức đoàn kiểm tra tình hình dự trữ hàng hóa tại một số siêu thị, doanh nghiệp phân phối hàng hóa lớn trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Công điện số 07/CĐ-UBND ngày 4-11-2025 của UBND tỉnh về việc chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 13 (Kalmaegi) và mưa lũ sau bão, đoàn tới kiểm tra các siêu thị và doanh nghiệp trên địa bản tỉnh.

Các siêu thị, doanh nghiệp đã chủ động tăng lượng dự trữ hàng thiết yếu nhằm đáp ứng nhu cầu tăng cao của người dân trong thời gian bão. Trong đó, Co.opmart Quy Nhơn, GO! Quy Nhơn, Winmart Quy Nhơn, Mega Market Quy Nhơn, GO! An Nhơn, Công ty TNHH TM SX XNK Anh Nhật… đều tăng nguồn hàng từ 2-10 lần so với ngày thường.

Đoàn của Sở Công Thương kiểm tra tình hình dự trữ hàng hóa tại siêu thị Mega Market Quy Nhơn. Ảnh: Hải Yến

Các mặt hàng được tập trung tăng cường gồm gạo, mì ăn liền, nước mắm, dầu ăn, lương khô, đồ hộp, nước uống đóng chai… Giá cả và nguồn cung được cam kết ổn định, không để xảy ra tình trạng khan hiếm, đầu cơ, găm hàng.

Đặc biệt, một số đơn vị như Co.opmart và GO! Quy Nhơn đã lên phương án bổ sung nhân lực, kéo dài thời gian phục vụ và tăng cường dịch vụ giao hàng tận nơi nhằm đảm bảo an toàn cho khách hàng trong điều kiện thời tiết xấu. Đồng thời, các doanh nghiệp cũng xây dựng kế hoạch vận chuyển linh hoạt để bảo đảm lưu thông hàng hóa khi xảy ra ngập lụt hoặc cản trở giao thông.

Đoàn Sở Công Thương kiểm tra dự trũ hàng hóa tại Công ty TNHH TM SX XNK Anh Nhật. Ảnh: Hải Yến

Đối với mặt hàng xăng dầu, các thương nhân đầu mối và hệ thống cửa hàng bán lẻ trên địa bàn tỉnh duy trì dự trữ ở mức cao, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và phục vụ công tác phòng, chống thiên tai.

Theo Phó Giám đốc Sở Công Thương Nguyễn Đình Kha, đoàn kiểm tra đánh giá cao tinh thần chủ động của các đơn vị. Đồng thời, đề nghị tiếp tục bám sát diễn biến thời tiết, kịp thời bổ sung nguồn hàng, bảo đảm đầy đủ nhu yếu phẩm phục vụ nhân dân trước, trong và sau bão.