Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Kinh tế

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Sở Công Thương kiểm tra công tác dự trữ hàng hóa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HẢI YẾN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)-Ngày 5-11, Sở Công Thương tổ chức đoàn kiểm tra tình hình dự trữ hàng hóa tại một số siêu thị, doanh nghiệp phân phối hàng hóa lớn trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Công điện số 07/CĐ-UBND ngày 4-11-2025 của UBND tỉnh về việc chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 13 (Kalmaegi) và mưa lũ sau bão, đoàn tới kiểm tra các siêu thị và doanh nghiệp trên địa bản tỉnh.

Các siêu thị, doanh nghiệp đã chủ động tăng lượng dự trữ hàng thiết yếu nhằm đáp ứng nhu cầu tăng cao của người dân trong thời gian bão. Trong đó, Co.opmart Quy Nhơn, GO! Quy Nhơn, Winmart Quy Nhơn, Mega Market Quy Nhơn, GO! An Nhơn, Công ty TNHH TM SX XNK Anh Nhật… đều tăng nguồn hàng từ 2-10 lần so với ngày thường.

doan-kiem-tra-du-tru-hang-tai-sieu-thi-mega-market.jpg
Đoàn của Sở Công Thương kiểm tra tình hình dự trữ hàng hóa tại siêu thị Mega Market Quy Nhơn. Ảnh: Hải Yến

Các mặt hàng được tập trung tăng cường gồm gạo, mì ăn liền, nước mắm, dầu ăn, lương khô, đồ hộp, nước uống đóng chai… Giá cả và nguồn cung được cam kết ổn định, không để xảy ra tình trạng khan hiếm, đầu cơ, găm hàng.

Đặc biệt, một số đơn vị như Co.opmart và GO! Quy Nhơn đã lên phương án bổ sung nhân lực, kéo dài thời gian phục vụ và tăng cường dịch vụ giao hàng tận nơi nhằm đảm bảo an toàn cho khách hàng trong điều kiện thời tiết xấu. Đồng thời, các doanh nghiệp cũng xây dựng kế hoạch vận chuyển linh hoạt để bảo đảm lưu thông hàng hóa khi xảy ra ngập lụt hoặc cản trở giao thông.

doan-kiem-tra-tai-cong-ty-tnhh-tm-sx-xnk-anh-nhat.jpg
Đoàn Sở Công Thương kiểm tra dự trũ hàng hóa tại Công ty TNHH TM SX XNK Anh Nhật. Ảnh: Hải Yến

Đối với mặt hàng xăng dầu, các thương nhân đầu mối và hệ thống cửa hàng bán lẻ trên địa bàn tỉnh duy trì dự trữ ở mức cao, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và phục vụ công tác phòng, chống thiên tai.

Theo Phó Giám đốc Sở Công Thương Nguyễn Đình Kha, đoàn kiểm tra đánh giá cao tinh thần chủ động của các đơn vị. Đồng thời, đề nghị tiếp tục bám sát diễn biến thời tiết, kịp thời bổ sung nguồn hàng, bảo đảm đầy đủ nhu yếu phẩm phục vụ nhân dân trước, trong và sau bão.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Cà phê chín mọng, trĩu quả, mang đến niềm vui ngày mùa trên các nương rẫy bạt ngàn Đắk Lắk, Gia Lai.

Nông dân Tây Nguyên phấn khởi vào vụ thu hoạch cà phê

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Những ngày cuối thu, đầu đông, khi tiết trời Tây Nguyên se lạnh, khắp các buôn làng từ Đắk Lắk, Gia Lai đến Quảng Ngãi lại rộn ràng bước vào vụ thu hoạch cà phê. Trên nương rẫy, cà phê chín đỏ mang theo biết bao hy vọng của người nông dân sau một năm miệt mài với công việc đồng áng.

Người chăn nuôi xã Biển Hồ tích cực chăm sóc đàn heo thịt. Ảnh: N.D

Gia Lai thúc đẩy phát triển chăn nuôi dịp cuối năm

Kinh tế

(GLO)- Để đáp ứng nhu cầu thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán năm 2026, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Gia Lai (thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường) vừa làm việc với các xã, phường khu vực phía Tây tỉnh về thúc đẩy phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm.

Ðẩy mạnh giải ngân vốn của chương trình mục tiêu quốc gia: Tạo động lực phát triển

Ðẩy mạnh giải ngân vốn của chương trình mục tiêu quốc gia: Tạo động lực phát triển

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Giải ngân vốn của chương trình mục tiêu quốc gia tốt sẽ tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt là ở những vùng kinh tế còn khó khăn. Vì thế, càng về cuối năm các địa phương trong tỉnh Gia Lai càng khẩn trương đẩy nhanh tiến độ giải ngân dòng vốn này.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt bổ sung mục tiêu năm 2025 cho các xã, phường để thực hiện chính sách, chế độ với số tiền gần 20,3 tỷ đồng. Ảnh minh họa: Internet

Gia Lai: Bổ sung gần 20,3 tỷ đồng cho các xã, phường thực hiện chính sách tinh giản biên chế

Tài chính

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt danh sách, kinh phí và bổ sung kinh phí năm 2025 cho các xã, phường để thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 154/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Canh tác thông minh - "Chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai.

Canh tác thông minh: "Chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai

Kinh tế

(GLO)- Nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, năm 2023, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên phối hợp với các địa phương thuộc tỉnh Gia Lai triển khai mô hình canh tác cà phê thông minh. Đây được xem là "chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai.

Quyết liệt hành động, xử lý triệt để vi phạm IUU

Quyết liệt hành động, xử lý triệt để vi phạm IUU

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Triển khai đồng bộ, hiệu quả Luật Thủy sản 2017 và các quy định về khai thác thủy sản; khắc phục tồn tại, hạn chế theo khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) là các giải pháp mà tỉnh Gia Lai đặt ra tại Kế hoạch số 2385/QĐ-UBND nhằm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” trong đợt thanh tra lần thứ 5.

Sản phẩm "Rượu cần Jrai Ayun Pa" của chị Nay H’Tó (buôn Phu Ma Miơng, phường Ayun Pa) được nhiều khách hàng ưa chuộng.

Từ sản vật đại ngàn đến thương hiệu OCOP

Kinh tế

(GLO)- Từ chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đồng bào Bahnar, Jrai ở khu vực Tây Gia Lai biến những sản vật quen thuộc thành hàng hóa đặc trưng, vừa lưu giữ bản sắc văn hóa, vừa mở hướng phát triển kinh tế bền vững.

null