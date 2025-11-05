Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn: Không để người dân nào bị cô lập khi bão đổ bộ

(GLO)- Ngay khi bão số 13 (Kalmaegi) vào biển Đông, sáng 5-11, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã trực tiếp đi kiểm tra công tác ứng phó bão tại 2 xã ven biển Đề Gi và Cát Tiến. Đây là những địa bàn được dự báo chịu ảnh hưởng trực tiếp khi bão đổ bộ.

Tại xã Cát Tiến, công tác chuẩn bị ứng phó với bão được triển khai khẩn trương, toàn diện. Chính quyền xã đã lên phương án sơ tán dân tại những khu vực có nguy cơ ngập sâu, triều cường, gió giật mạnh.

Theo báo cáo, Cát Tiến có 1.326 hộ với 4.768 nhân khẩu sơ tán xen ghép và 242 hộ với 877 nhân khẩu nằm trong diện sơ tán tập trung.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 4 từ phải sang) kiểm tra công tác ứng phó với bão số 13 tại thôn Trung Lương (xã Cát Tiến). Ảnh: Dũng Nhân

Xã đã bố trí 3 điểm di dời tập trung tại các trường học, trong đó điểm trường Trung Lương đón 17 hộ dân; toàn bộ thôn Núi Cấm được di dời về trụ sở UBND xã và trường học để đảm bảo an toàn; riêng khu vực Trạm Radar Biên phòng di dời 16 hộ dân.

Các tuyến đường có nguy cơ sạt lở, ngập sâu được cắm biển cấm lưu thông, lực lượng chức năng sẽ túc trực hướng dẫn người dân di chuyển an toàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu chính quyền địa phương chủ động mọi tình huống, không để người dân nào bị cô lập khi bão đổ bộ; đồng thời, chuẩn bị đầy đủ lương thực, nước uống, thuốc men và vật tư thiết yếu cho vùng sơ tán.

Đối với những trường hợp không chịu di dời, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu kiên quyết cưỡng chế di dời, phải đặt tính mạng người dân lên hàng đầu.

Tại khu vực Cảng cá Đề Gi, đến nay, công tác đảm bảo an toàn trên biển được siết chặt. Lực lượng bộ đội Biên phòng nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi từ 17 giờ ngày 5-11; toàn bộ tàu cá, ghe, thúng đã được kéo lên bờ, neo đậu an toàn. Cảng cá cũng tạm dừng mọi hoạt động mua bán, tiếp nhận hải sản.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (giữa) kiểm tra công tác ứng phó với bão số 13 tại Cảng cá Đề Gi. Ảnh: Dũng Nhân

Qua kiểm tra tại đây, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu các lực lượng trực chiến 24/24; phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, rà soát từng khu vực neo đậu; hướng dẫn ngư dân cách neo đậu an toàn và tuyệt đối không để ngư dân lưu lại trên tàu khi bão đổ bộ.

Tại xã Đề Gi, công tác di dời dân được thực hiện khẩn trương theo phương châm “4 tại chỗ”. Toàn xã có 1.901 hộ (6.210 khẩu) sơ tán xen ghép và 45 hộ (138 khẩu) sơ tán tập trung. Riêng thôn Thắng Kiên có 15 hộ được vận động, thuyết phục di dời khỏi khu vực nguy hiểm trước khi bão đổ bộ.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu các lực lượng trực chiến 24/24. Ảnh: Dũng Nhân

Địa phương huy động toàn bộ lực lượng dân quân, Công an xã, đoàn thể hỗ trợ giằng chống nhà cửa, thu dọn tài sản, đảm bảo an toàn trước khi rời đi. Nhiều hộ dân vùng trũng sẽ được hỗ trợ phương tiện vận chuyển, lương thực và nước uống.

Từ 17 giờ ngày 5-11, Gia Lai áp dụng lệnh cấm biển. Ảnh: Dũng Nhân

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh: Bão số 13 có diễn biến nhanh, phạm vi ảnh hưởng rộng nên các địa phương không được chủ quan, nhất là các xã ven biển, vùng cửa sông, đầm phá; triển khai nghiêm phương châm “4 tại chỗ”, tăng cường lực lượng hỗ trợ tại chỗ; đồng thời, tỉnh sẽ huy động thêm phương tiện, nhân lực từ cấp tỉnh để ứng cứu khi cần thiết.

Việc cấm đường, cấm biển và di dời dân phải hoàn thành trước khi gió mạnh bắt đầu, tuyệt đối không để người dân quay lại nhà hoặc tàu thuyền trong thời điểm nguy hiểm.

Theo phương án kích hoạt sơ tán dân ứng phó với bão số 13, toàn tỉnh có 75.709 hộ với 279.354 nhân khẩu sơ tán xen ghép và 2.076 hộ với 7.702 khẩu sơ tán tập trung.

Tỉnh Gia Lai đã thống nhất phương án hỗ trợ 50.000 đồng/ngày/người đối với trường hợp sơ tán và 20.000 đồng/ngày/người đối với trường hợp tiếp nhận người sơ tán. Đối với khu vực nếu xảy ra sạt lở, tỉnh sẽ áp dụng hỗ trợ dài hạn đến khi việc sạt lở được khắc phục.