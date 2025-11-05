Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai: Khẩn trương kêu gọi 83 tàu ra khỏi vùng nguy hiểm của bão số 13

(GLO)- Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh vừa có Công văn về việc khẩn trương kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm của bão số 13.

Cụ thể, theo Báo cáo nhanh lúc 14 giờ 30 phút ngày 4-11-2025 của Chi cục Thủy sản Gia Lai, trong vòng 48 giờ tới sẽ có 83 tàu trong vùng nguy hiểm của bão số 13 (từ 10,0-15,0 độ Vĩ Bắc; kinh tuyến 108,5 - 119,5 độ Kinh Đông) thuộc các xã, phường: Quy Nhơn, Đề Gi, Tam Quan, Bồng Sơn, Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Bắc, Hoài Nhơn Đông, Hoài Nhơn Tây.

img-0576-6908.jpg
Tàu thuyền neo đậu an toàn trong trước bão số 13. Ảnh: P.V

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND các phường nêu trên, kêu gọi, hướng dẫn các tàu thuyền khẩn trương di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm.

Xem chi tiết danh sách 83 tàu tại đây.

