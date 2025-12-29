Chủ nợ bị hành hung

(GLO)- Công an xã Chư Prông (tỉnh Gia Lai) đang xác minh vụ việc anh Hoàng Văn Dương (SN 1995, trú tại xã Ia Tôr) bị một đối tượng hành hung tại Văn phòng công chứng T.H. (đường Hùng Vương, xã Chư Prông) vào sáng 22-12. Vụ việc có liên quan đến người nợ tiền của anh Dương.

Theo trình bày của anh Dương, vào cuối năm 2021 và đầu năm 2022, do quen biết, anh có cho một người đàn ông tên Thành (trú tại xã Chư Prông), vay 110 triệu đồng.

Người này sau đó trả dần, đến năm 2023 còn nợ 25 triệu đồng. Anh Dương đã nhiều lần liên hệ đề nghị thanh toán dứt điểm nhưng chưa được.

Diễn biến sự việc được camera ghi lại. Ảnh: NDCC

Sáng 22-12, khi anh Dương đến Văn phòng công chứng T.H. để thực hiện thủ tục công chứng giấy tờ, anh gặp ông Thành và có trao đổi liên quan đến khoản tiền còn nợ.

Trong quá trình nói chuyện, hai bên xảy ra lời qua tiếng lại. Sau đó, ông Thành yêu cầu anh Dương đi ra khu vực phía trước văn phòng.

Khi ra bên ngoài, ông Thành đã gọi điện cho một người khác với nội dung: “Chú đang ở đâu, tới xử thằng này cho anh”. Ít phút sau, trong lúc anh Dương đang đứng trước cửa văn phòng nghe điện thoại, một người đàn ông bất ngờ lao tới, dùng tay đánh liên tiếp vào vùng đầu và cổ của anh.

Hoảng loạn, anh Dương bỏ chạy vào bên trong Văn phòng công chứng - nơi đang có nhiều người dân và nhân viên làm việc. Tuy nhiên, người đàn ông này vẫn tiếp tục đuổi theo và hành hung anh ngay trong khu vực làm việc của văn phòng, trước sự chứng kiến của nhiều người.

Sau vụ việc, anh Hoàng Văn Dương đã đến Công an xã Chư Prông trình báo, đồng thời cung cấp lời khai và hình ảnh trích xuất từ hệ thống camera an ninh của Văn phòng công chứng để phục vụ công tác xác minh.

Do bị đau ở vùng đầu và cổ, anh Dương cũng đã đến Khoa Đa chấn thương, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai để khám và điều trị.

Anh Dương đã đề nghị cơ quan chức năng sớm kết luận, xử lý nghiêm nếu có vi phạm nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công dân và bảo đảm trật tự, an toàn tại các địa điểm công cộng.