Kỳ án chủ nợ tát con nợ thương tích 1% vẫn phải hầu tòa

(GLO)- Bực tức vì con nợ chây ì, khất nợ nhiều lần nhưng vẫn cự cãi, một chủ nợ tại Gia Lai đã dùng tay tát vào vùng mặt của con nợ. Dù chỉ có thương tích 1%, song chủ nợ vẫn bị truy tố ra tòa về hành vi “Cố ý gây thương tích” vì con nợ “không có khả năng tự vệ”.

Tát con nợ thương tích 1%

Bị can trong vụ án này là bà Sou Thị Mùi (SN 1958, trú tại phường Thống Nhất), còn bị hại là chị N.T.H. (SN 1985, trú tại phường Hội Phú).

Bà Mùi bị Viện Kiểm sát nhân dân TP. Pleiku (cũ) truy tố về tội "Cố ý gây thương tích".

Quá trình điều tra xác định, chị H. và chồng là anh D.X.H. (SN 1985) có mối quan hệ quen biết nên đã vay mượn tiền của bà Mùi.

Ngày 23-8-2023, vợ chồng chị H. viết giấy cam kết đến ngày 3-9-2023 sẽ trả số tiền 170 triệu đồng. Tuy nhiên, đến hẹn vẫn không trả được nên nhiều lần khất nợ.

Khoảng 16 giờ ngày 27-9-2023, bà Mùi nói con trai là anh T.C.T. (SN 1994) cùng bạn là anh N.T.P. (SN 2002, trú tại phường Diên Hồng) đến nhà thuê của vợ chồng chị H. ở phường Hoa Lư để đòi nợ. Tuy nhiên, khi đến nơi, vợ chồng chị H. tiếp tục nói không có tiền trả, dẫn đến cãi cọ giữa hai bên.

Sau đó, anh T. gọi điện báo cho mẹ biết sự việc. Khoảng 17 giờ cùng ngày, bà Mùi cùng con gái là chị T.T.T.X. (SN 1980) đến nhà vợ chồng chị H. nói chuyện thì hai bên tiếp tục cự cãi.

Bực tức vì con nợ không trả tiền lại cãi vã, bà Mùi đã tiến đến dùng tay tát một cái trúng vùng mặt chị H.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) TP. Pleiku (cũ), bà Mùi tát vào miệng của chị H., gây thương tích. Sau đó, anh H. đến Công an phường Hoa Lư (cũ) trình báo và đưa vợ đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh (nay là Bệnh viện Đa khoa Gia Lai) điều trị.

Kết luận giám định của Trung tâm Pháp y tỉnh xác định: chị H. có một sẹo niêm mạc khoang miệng bên phải, tỷ lệ tổn thương cơ thể 1%. Dù chỉ dùng tay tát một cái, gây thương tích nhẹ, song bà Mùi vẫn bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Nguyên nhân là qua xác minh, cơ quan tố tụng xác định chị H. là con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, bị dị tật, có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61-81%, không thể tự đi lại, không có khả năng lao động và được Nhà nước trợ cấp hằng tháng.

Cáo trạng của VKSND TP. Pleiku (cũ) khẳng định: theo quy định, chị H. thuộc trường hợp “người không có khả năng tự vệ”. Do chị H. có đơn yêu cầu khởi tố, nên hành vi tát gây thương tích 1% của bà Mùi vẫn bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Nhiều vấn đề cần làm rõ

Ngày 30-9-2025, vụ án được Tòa án nhân dân (TAND) khu vực 7-Gia Lai đưa ra xét xử sơ thẩm. Sau khi xem xét các chứng cứ tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã trả hồ sơ cho VKSND khu vực 7 để điều tra bổ sung một số vấn đề.

Bà Mùi (khoanh đỏ) đã dùng tay tát vào vùng mặt của chị H.

Cụ thể, cần xác định chính xác vị trí bị tác động trên mặt bị hại, vì bị cáo khai đánh vào miệng bên má trái nhưng vết sẹo lại ở má phải. Kết luận điều tra cũng xác định bà Mùi đánh vào miệng của chị H., gây thương tích 1%.

Ngoài ra, cần kiểm tra, đánh giá mức độ khuyết tật của chị H., bởi trong hồ sơ, cơ quan điều tra chỉ dựa vào hồ sơ hưởng chế độ người nhiễm chất độc hóa học chứ chưa kiểm tra, đánh giá trực tiếp mức độ khuyết tật của bị hại, điều này chưa đảm bảo đủ cơ sở pháp lý để xác định tình tiết “người không có khả năng tự vệ”.

Liên quan đến vụ án, Luật sư Hoàng Thị Như Ngọc (Đoàn Luật sư Gia Lai) cho biết: Các lời khai của chị H. trong hồ sơ có nhiều mâu thuẫn về vị trí bị đánh: có lần khai ở miệng, lần khác khai ở mặt bên phải, hoặc bị tát ngược từ trái sang phải. Lời khai của anh H. cũng không thống nhất với các vị trí và thương tích khác nhau.

Qua giám định video hiện trường, Phòng Kỹ thuật Hình sự (Công an tỉnh Kon Tum cũ) kết luận: bà Mùi đã đi lại gần và dùng tay phải có hành vi tác động vào vùng mặt của chị H.

“Kết quả giám định chỉ xác định vùng mặt, trong khi vùng mặt quá rộng nên không thể xác định chắc chắn vị trí thương tích có phải do bà Mùi gây ra hay không. Bởi vết thương ở khoang miệng hoàn toàn có thể xuất phát từ một hành động khác trong sinh hoạt của chị H. sau khi bị tát, chẳng hạn như khi ăn vật cứng…”-Luật sư Ngọc cho hay.

Chị H. được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa Gia Lai.

Ngoài ra, hồ sơ y tế ban đầu tại Khoa Cấp cứu-Bệnh viện Đa khoa Gia Lai không ghi nhận vết xây xát niêm mạc miệng. Tuy nhiên, Trung tâm Giám định pháp y tỉnh sau đó kết luận có một vết sẹo niêm mạc khoang miệng với 1% tổn hại sức khỏe.

Theo Thông tư 22/2019/TT-BYT của Bộ Y tế, hướng dẫn xác định tỷ lệ tổn thương phần mềm, sẹo vùng niêm mạc được tính khi có tổn thương phải khâu để lại sẹo. Trong khi đó, Giấy chứng nhận thương tích của Bệnh viện Đa khoa Gia Lai không ghi nhận quá trình điều trị có khâu niêm mạc hay để lại sẹo.

Dự kiến, trong tháng 11-2025, TAND khu vực 7 sẽ mở lại phiên tòa sơ thẩm lần hai để xét xử vụ “kỳ án” này.

