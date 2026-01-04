Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai: Giải quyết hiệu quả khiếu nại, tố cáo, không để phát sinh “điểm nóng”

MAI LÂM
(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành công văn về việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương nhất là người đứng đầu tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, phổ biến các chủ trương, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của tỉnh về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên; thực hiện và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc quy định về tiếp công dân; giải quyết và chỉ đạo giải quyết kịp thời, đúng quy định các vụ việc ngay từ cơ sở, không để kéo dài, phát sinh vụ việc phức tạp, tập trung đông người, vượt cấp, không để phát sinh “điểm nóng”.

giai-quyet-hieu-qua-khieu-nai-to-cao.jpg
Một buổi tiếp công dân của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn. Ảnh: N.L

Đồng thời, tổ chức thực hiện nghiêm túc, triệt để các kết luận nội dung tố cáo, quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật; quan tâm xem xét, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Xử lý nghiêm trường hợp người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ công tác tiếp công dân; buông lỏng, thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo để phát sinh tình hình phức tạp, gây bức xúc trong nhân dân, khiếu nại, tố cáo vượt cấp lên tỉnh, Trung ương.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Thanh tra tỉnh phối hợp với Ban Tiếp công dân tỉnh tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các ngành, địa phương tổ chức thực hiện việc tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân.

Cùng với đó là tăng cường tổ chức kiểm tra, rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài phát sinh trên địa bàn tỉnh để thông báo, tuyên truyền, hướng dẫn và vận động công dân chấp hành theo đúng quy định của pháp luật, nhất là các vụ việc đã được Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Thông báo chấm dứt tiếp nhận đơn và giải quyết vụ việc.

Giao Công an tỉnh phối hợp với Thanh tra tỉnh rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ việc phức tạp, đông người; chủ động xây dựng phương án bảo đảm an ninh, trật tự, ứng phó, xử lý hiệu quả đối với các tình huống công dân kéo lên tỉnh, TP. Hà Nội khiếu nại, tố cáo đông người, không để xảy ra “điểm nóng”.

