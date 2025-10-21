Tiếp công dân ngay tại thôn, làng: Gần dân để hiểu dân hơn

(GLO)- Sau khi vận hành chính quyền 2 cấp, Đảng ủy xã Uar (tỉnh Gia Lai) đã áp dụng mô hình “Tiếp công dân ngay tại thôn, làng”. Mục tiêu là giúp cấp ủy, chính quyền gần dân, hiểu dân, nắm được tâm tư của người dân để kịp thời tháo gỡ, tạo niềm tin trong nhân dân.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Uar Nay Quyên tiếp công dân tại nhà văn hóa buôn Ia Jip. Ảnh: V.C

7 giờ sáng tại nhà văn hóa buôn Ia Jip, người dân đã đến khá đông để tham dự buổi tiếp công dân của Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nay Quyên. Chào bà con bằng nụ cười thân thiện, những cái bắt tay thân tình, đồng chí Bí thư Đảng xã niềm nở hỏi thăm tình hình sức khỏe, đời sống của bà con, gợi mở vấn đề để bà con mạnh dạn trình bày ý kiến.

Trong không khí cởi mở, hàng chục ý kiến được đưa ra, bà con thẳng thắn trình bày những vấn đề “nóng” tại địa phương như tình trạng ô nhiễm môi trường từ trang trại chăn nuôi heo, hạ tầng giao thông nông thôn xuống cấp, tình trạng ngập úng cục bộ vào mùa mưa do chưa có mương thoát nước…

Không né tránh, Bí thư Đảng ủy xã ghi nhận, giải đáp từng ý kiến của bà con. Với những kiến nghị thuộc thẩm quyền cấp xã, đồng chí Nay Quyên chỉ đạo các ban, ngành xử lý ngay, cam kết thời gian cụ thể sẽ hoàn thành. Với những kiến nghị thuộc thẩm quyền của cấp trên, xã sẽ tiếp thu, báo cáo cấp có thẩm quyền, đồng thời theo dõi sát sao, trả lời người dân trong thời gian sớm nhất.

Bày tỏ niềm vui trước cách làm việc nhanh, rõ ràng, dứt khoát của đồng chí Bí thư Đảng ủy xã, ông Kpă Sơn, già làng buôn Ia Jip, chia sẻ: “Lâu nay bà con cứ nghĩ cán bộ xã “xa” lắm, giờ thấy Bí thư Đảng ủy xã xuống tận buôn, nghe từng ý kiến và trả lời dứt điểm, bà con rất phấn khởi. Từ những câu trả lời, bà con không chỉ thấy cam kết mà còn thấy ngay kế hoạch hành động cụ thể. Nhờ vậy, bà con tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tình hình an ninh trật tự được giữ vững”.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nay Quyên luôn thể hiện tinh thần cầu thị, cởi mở để bà con mạnh dạn nêu kiến nghị trong buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: V.C

Tương tự, nằm cách trụ sở Đảng ủy xã Uar gần 30 km, người dân buôn Phùm rất phấn khởi khi đích thân đồng chí Bí thư Đảng ủy xã xuống buôn tiếp công dân định kỳ. Nhiều người quyết định nghỉ buổi làm rẫy để đến nhà văn hóa buôn trình bày tâm tư, nguyện vọng cùng những kiến nghị tới người đứng đầu xã.

Anh Hiao Biăp, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Phùm, cho hay: Do khoảng cách quá xa, nhiều người dân vì tuổi cao, không có phương tiện đi lại nên không thể đến trụ sở Đảng ủy xã trình bày ý kiến, kiến nghị. Vì vậy, khi biết tin đồng chí Bí thư Đảng ủy xã cùng hội đồng tiếp dân tổ chức tiếp dân ngay tại buôn, bà con rất mong chờ.

Anh Biăp cho rằng, việc tiếp công dân ngay tại thôn, làng là cách làm sáng tạo, phù hợp với thực tế địa phương. Không chỉ nghe trình bày suông, lãnh đạo xã trực tiếp kiểm tra, khảo sát thực tế để đưa ra hướng giải quyết hợp lý, tránh tình trạng khiếu kiện kéo dài, đối thoại nhiều lần tại trụ sở nhưng không hiệu quả.

Tiêu biểu như việc phun thuốc trừ sâu bằng máy bay không người lái trên diện tích 8 ha mía của 1 người dân buôn làm ảnh hưởng đến diện tích mì của 3 hộ dân lân cận trong buôn khiến các hộ dân này bức xúc. Sau khi lắng nghe trình bày từ 2 phía, đồng chí Bí thư Đảng ủy xã đã phân tích, đánh giá tình hình và đề xuất hướng giải quyết.

“Chủ hộ mía đã quyết định bồi thường cho 3 hộ dân 7 triệu đồng và cam kết không để sai sót lặp lại. 3 hộ dân có đơn kiến nghị cũng đã đồng thuận với mức bồi thường. Mọi người đều cảm thấy hài lòng với cách giải quyết thấu tình đạt lý, dứt điểm vấn đề của đồng chí Bí thư Đảng ủy xã”-anh Biăp phấn khởi nói.

Anh Rơ Chăm Đúy, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Ia Jip nêu kiến nghị trong buổi tiếp công dân của đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã tại nhà văn hóa buôn. Ảnh: V.C

Theo ông Nay Quyên, sau sáp nhập, xã Uar hiện có 16 thôn, làng, trong đó thôn xa nhất nằm cách trụ sở Đảng ủy xã gần 30 km. Với quan điểm xã không còn là nơi “báo cáo lên-chờ chỉ đạo xuống” mà phải là cơ quan phát hiện vấn đề sớm nhất, tiếp xúc với dân thường xuyên nhất, chịu trách nhiệm đầu tiên trong việc đưa chính sách đến gần dân hơn, Đảng ủy xã triển khai mô hình tiếp công dân ngay tại thôn, làng, tổ chức định kỳ vào ngày 10 và 15 hàng tháng.

Mô hình này vẫn hoạt động song song với quy chế tiếp công dân tại trụ sở. Thông qua các buổi tiếp công dân, cấp ủy, chính quyền nắm được tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân; đồng thời, tháo gỡ kịp thời các vướng mắc, bất cập phát sinh để đưa các cơ chế, chính sách, pháp luật đi vào cuộc sống.

“Sau 5 buổi tiếp công dân tại các thôn, làng từ khi chính quyền 2 cấp đi vào hoạt động đến nay đã cho thấy hiệu quả rõ rệt. Nhiều vụ việc khiếu kiện kéo dài được giải quyết dứt điểm, góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự địa phương. Người dân phát huy được quyền làm chủ, đồng thuận, chung sức cùng chính quyền xây dựng quê hương ngày ngày càng giàu đẹp”-Bí thư Đảng ủy xã nhận định.