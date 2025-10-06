Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Cử tri xã Uar kiến nghị nhiều vấn đề về sản xuất và đời sống

(GLO)- Sáng 6-10, Phó Trưởng đoàn chuyên trách đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Siu Hương và đại biểu Lê Hoàng Anh-Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Uar.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: V.C

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri đã được thông tin dự kiến chương trình, nội dung làm việc của kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Theo đó, kỳ họp dự kiến khai mạc vào ngày 20-10. Đây là kỳ họp cuối cùng, có nhiệm vụ tổng kết hoạt động của Quốc hội nhiệm kỳ 2021-2026.

Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, cử tri xã Uar đã kiến nghị một số nội dung như: cần đầu tư lại hệ thống kênh mương, hệ thống điện đến khu sản xuất, tạo điều kiện cho người dân phát triển kinh tế; xem xét chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, hỗ trợ người dân tiếp cận khoa học kỹ thuật; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất trường học tại buôn Ngôl và mở rộng nhà văn hóa buôn Thành Công; tình trạng xe chở cát gây mất an toàn giao thông trong thôn, buôn.

Cử tri cũng mong muốn chính quyền xử lý triệt để tình trạng lợi dụng khám sức khỏe miễn phí để lừa đảo; tăng cường bác sĩ và đầu tư cơ sở vật chất cho Trạm Y tế xã để đáp ứng nhu cầu khám-chữa bệnh của người dân…

Cử tri xã Uar nêu ý kiến tại hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: V.C

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được lãnh đạo xã Uar và các sở, ngành giải đáp, làm rõ ngay tại buổi tiếp xúc. Đại biểu Quốc hội tỉnh cũng đã trả lời một số nội dung thuộc thẩm quyền; đồng thời tiếp thu, ghi nhận những ý kiến chính đáng của cử tri để trình Quốc hội xem xét, giải quyết.

Dịp này, đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tặng 10 suất quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Đồng chí Thái Thanh Bình giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030

Nhân sự

(GLO)- Sáng 4-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đã công bố các quyết định của Bộ Chính trị và Ban Bí thư về chỉ định đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa mới. 

Gia đình ông Nay Kham xem truyền hình trực tiếp Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I.

Đồng bào dân tộc thiểu số khu vực Tây Gia Lai kỳ vọng vào Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh

Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

(GLO)- Sáng 3-10, hòa cùng niềm hân hoan trong toàn tỉnh, đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS) ở khu vực Tây Gia Lai đã gác lại công việc đồng áng, dành thời gian theo dõi truyền hình trực tiếp phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm ảnh “Đảng bộ tỉnh Gia Lai-Tự hào viết tiếp truyền thống vẻ vang”. Ảnh: Trần Dung

Triển lãm ảnh “Đảng bộ tỉnh Gia Lai-Tự hào viết tiếp truyền thống vẻ vang”

Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

(GLO)- Chiều 2-10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn), UBND tỉnh khai mạc triển lãm ảnh với chủ đề “Đảng bộ tỉnh Gia Lai-Tự hào viết tiếp truyền thống vẻ vang”. Đây là hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại biểu biểu quyết thông qua Chương trình làm việc của phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I tiến hành phiên trù bị

Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

(GLO)- Chiều 2-10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn), Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 tiến hành phiên trù bị, với sự chủ trì của đồng chí Hồ Quốc Dũng-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng thành kính dâng hoa trước Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc-Nguyễn Tất Thành.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai dâng hoa tại Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc-Nguyễn Tất Thành

Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

(GLO)- Chiều 2-10, trước khi bước vào phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Tỉnh ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức lễ dâng hoa tại Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc-Nguyễn Tất Thành (Quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn).

Nhiều điểm mới, tầm nhìn đột phá

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I: Báo cáo chính trị đổi mới, thể hiện khát vọng bứt phá

Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

(GLO)- Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I (nhiệm kỳ 2025-2030) trở thành điểm nhấn khi được chuẩn bị công phu, đổi mới từ phương pháp, bố cục đến nội dung, phản ánh tầm nhìn mới và khát vọng bứt phá của tỉnh.

Chi bộ, đảng bộ bốn tốt giúp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng

“Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ tỉnh Gia Lai đã đẩy mạnh việc xây dựng, nhân rộng mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”. Qua hơn 3 năm triển khai, mô hình đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Gửi trọn niềm tin vào Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: T.D

Gửi trọn niềm tin vào Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I

Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

(GLO)- Hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, cán bộ, đảng viên và người dân trong tỉnh bày tỏ sự tin tưởng, kỳ vọng vào nhiệm kỳ mới với những quyết sách mang tính đột phá, tạo động lực để tỉnh nhà phát triển toàn diện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch (thứ 4 từ trái sang) cùng các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm. Ảnh: Huy Toàn

Triển lãm OCOP chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I

Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

(GLO)- Tối 30-9, tại đường Anh Hùng Núp (Quảng trường Đại Đoàn Kết, phường Pleiku), Sở Công Thương tỉnh Gia Lai khai mạc Triển lãm giới thiệu sản phẩm OCOP đặc trưng tiêu biểu trên địa bàn tỉnh. Dự lễ khai mạc có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch.

Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Niềm tin với Đảng - Vững bước tương lai”

Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Niềm tin với Đảng - Vững bước tương lai”

Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

(GLO)- Tối 30-9, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku), chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I (nhiệm kỳ 2025-2030) với chủ đề “Niềm tin với Đảng - Vững bước tương lai” diễn ra trong không khí phấn khởi và để lại ấn tượng sâu sắc.

