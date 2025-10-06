Cử tri xã Uar kiến nghị nhiều vấn đề về sản xuất và đời sống

(GLO)- Sáng 6-10, Phó Trưởng đoàn chuyên trách đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Siu Hương và đại biểu Lê Hoàng Anh-Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Uar.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: V.C

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri đã được thông tin dự kiến chương trình, nội dung làm việc của kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Theo đó, kỳ họp dự kiến khai mạc vào ngày 20-10. Đây là kỳ họp cuối cùng, có nhiệm vụ tổng kết hoạt động của Quốc hội nhiệm kỳ 2021-2026.

Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, cử tri xã Uar đã kiến nghị một số nội dung như: cần đầu tư lại hệ thống kênh mương, hệ thống điện đến khu sản xuất, tạo điều kiện cho người dân phát triển kinh tế; xem xét chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, hỗ trợ người dân tiếp cận khoa học kỹ thuật; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất trường học tại buôn Ngôl và mở rộng nhà văn hóa buôn Thành Công; tình trạng xe chở cát gây mất an toàn giao thông trong thôn, buôn.

Cử tri cũng mong muốn chính quyền xử lý triệt để tình trạng lợi dụng khám sức khỏe miễn phí để lừa đảo; tăng cường bác sĩ và đầu tư cơ sở vật chất cho Trạm Y tế xã để đáp ứng nhu cầu khám-chữa bệnh của người dân…

Cử tri xã Uar nêu ý kiến tại hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: V.C

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được lãnh đạo xã Uar và các sở, ngành giải đáp, làm rõ ngay tại buổi tiếp xúc. Đại biểu Quốc hội tỉnh cũng đã trả lời một số nội dung thuộc thẩm quyền; đồng thời tiếp thu, ghi nhận những ý kiến chính đáng của cử tri để trình Quốc hội xem xét, giải quyết.

Dịp này, đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tặng 10 suất quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.