Đại biểu Quốc hội Lê Kim Toàn và Lý Tiết Hạnh tiếp xúc cử tri xã Vân Canh

XUÂN ĐỊNH
(GLO)- Sáng 26-9, ông Lê Kim Toàn-nguyên Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Bình Định, thành viên đoàn (ĐBQH) tỉnh Gia Lai và bà Lý Tiết Hạnh-Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Vân Canh trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Lý Tiết Hạnh thông tin đến cử tri chương trình, nội dung dự kiến của kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV; tình hình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh và một số hoạt động nổi bật của Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai từ sau kỳ họp thứ 9 đến nay; báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trong các đợt tiếp xúc trước.

tiep-xuc-cu-tri-2.jpg
Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri xã Vân Canh. Ảnh: Xuân Định

Cử tri xã Vân Canh có nhiều ý kiến liên quan đến lĩnh vực đất đai. Trong đó, cử tri đề nghị Nhà nước sớm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân làng Cà Bưng; quan tâm bố trí đất sản xuất cho người dân; sớm hoàn thành việc xác định ranh giới hành chính tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk để bà con yên tâm canh tác.

tiep-xuc-cu-tri-3.jpg
Cử tri xã Vân Canh nêu kiến nghị tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Xuân Định

Trong lĩnh vực an sinh xã hội, cử tri mong muốn có chính sách hỗ trợ tiền ăn cho trẻ mầm non; có chế độ hợp lý cho cựu chiến binh từng làm nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia giai đoạn 1980-1990, đồng thời nâng mức hỗ trợ xây nhà ở cho hộ nghèo...

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai, đại biểu Lê Kim Toàn ghi nhận đầy đủ các ý kiến; những vấn đề thuộc thẩm quyền địa phương sẽ được chuyển đến cơ quan chức năng xem xét, các kiến nghị vượt cấp sẽ được tổng hợp, báo cáo Quốc hội tại kỳ họp tới.

