Ban Chỉ đạo 389 quốc gia tổng kết công tác năm 2025

(GLO)- Sáng 9-1, Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389) đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

Các đồng chí: Bùi Thanh Sơn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo; Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo đồng chủ trì điểm cầu chính tại Hà Nội.

Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: ĐVCC

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có đồng chí Nguyễn Hữu Quế - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị là thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong năm 2025, Ban Chỉ đạo 389 các bộ, ngành, tỉnh, thành phố đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quán triệt, yêu cầu các đơn vị, lực lượng thực hiện nghiêm Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 17-5-2025 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới; các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Đồng thời, huy động được sức mạnh tổng hợp của các cấp, ngành, toàn bộ hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương và toàn dân trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế chủ trì tại điểm cầu tỉnh Gia Lai. Ảnh: Q.T



Nhiều vụ việc vi phạm lớn đã được phối hợp phát hiện, bắt giữ, xử lý kịp thời; góp phần siết chặt kỷ cương, hạn chế tình trạng các cửa hàng, hộ kinh doanh công khai bày bán hàng giả, hàng kém chất lượng, xâm phạm sở hữu trí tuệ cũng như quảng cáo, livestream bán hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ trên không gian mạng…

Trong năm, các lực lượng chức năng của tỉnh Gia Lai đã kiểm tra, xử lý 3.100 vụ vi phạm. Ảnh: Q.T

Cụ thể, năm 2025, các đơn vị, địa phương phát hiện, bắt giữ, xử lý 123.513 vụ việc vi phạm, giảm 10% so với năm 2024. Trong đó có 9.404 vụ buôn bán, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu (giảm 15,67%); 109.180 vụ gian lận thương mại, gian lận thuế (giảm 9,30%); 4.929 vụ hàng giả, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ (giảm 13,78%).

Tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước đạt trên 15 nghìn tỷ đồng (tăng 4,44%). Cùng với đó, các lực lượng chức năng đã khởi tố hình sự 3.178 vụ, tăng 2,75% so với năm 2024, với 5.477 đối tượng, tăng 17,58%.

Đối với tỉnh Gia Lai, trong năm, các lực lượng chức năng của tỉnh đã kiểm tra, xử lý 3.100 vụ vi phạm, giảm 2,4% so với năm 2024; khởi tố 47 vụ với 74 đối tượng, tăng 66,2% số đối tượng vi phạm.

Thu nộp ngân sách nhà nước hơn 235 tỷ đồng, trong đó tiền xử phạt và truy thu thuế đạt trên 224 tỷ đồng. Nhiều vụ việc nghiêm trọng được phát hiện, xử lý dứt điểm, góp phần giữ vững trật tự, an toàn thị trường.

Hội nghị cũng đã tập trung đánh giá một cách toàn diện những khó khăn, tồn tại, hạn chế trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả như: chế tài xử lý đối tượng vi phạm chưa đủ sức răn đe; các hành vi vi phạm ngày càng tinh vi và phức tạp; năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của lực lượng chức năng còn hạn chế, chưa đồng đều…

Đồng thời, đề xuất nhiều giải pháp căn cơ nhằm kiên quyết ngăn chặn hành vi buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và vi phạm an toàn thực phẩm…

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn đề nghị Ban Chỉ đạo 389 các bộ, ngành, địa phương chủ động nắm chắc, dự báo sát, đúng tình hình; nắm chắc tình hình tuyến, địa bàn, lĩnh vực quản lý, phụ trách, đường dây, đối tượng, mặt hàng và hoạt động nổi lên.

Cùng với đó, xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch, chuyên đề, cao điểm, giải pháp kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn, xử lý hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tập trung đánh trúng, đánh đúng đối tượng chủ mưu, cầm đầu đường dây, ổ nhóm, tụ điểm phức tạp, nổi cộm; tiếp nhận, xử lý kịp thời tin báo của tổ chức, cá nhân về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả qua đường dây nóng…

Phó Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị tiếp tục rà soát, tổng hợp khó khăn, vướng mắc về thể chế, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, tham mưu kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý.