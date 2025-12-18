Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Xử lý hơn 23.000 vụ vi phạm về hàng giả, gian lận thương mại

NHÃ UYÊN (theo baochinhphu.vn; nhandan.vn)

(GLO)- Theo báo cáo của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), năm 2025, lực lượng quản lý thị trường (QLTT) đã phát hiện, xử lý 23.402 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách nhà nước gần 372 tỷ đồng.

Tổng trị giá hàng hóa vi phạm gần 290 tỷ đồng, giảm 31,76% so với cùng kỳ năm 2024. Các mặt hàng vi phạm gồm: thực phẩm đông lạnh, bánh kẹo, rượu bia, thuốc lá, mỹ phẩm, quần áo, giày dép, vật tư nông nghiệp, hàng điện tử và phụ kiện.

chi-cuc-quan-ly-thi-truong-tinh-tieu-huy-my-pham-khong-ro-nguon-goc-xuat-xu.jpg
Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai tiêu hủy mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Ảnh: V.T

Các hành vi vi phạm chủ yếu là kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ; hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; vi phạm quy định về giá, điều kiện kinh doanh và an toàn thực phẩm.

Đáng chú ý, vi phạm trong môi trường thương mại điện tử tiếp tục gia tăng và diễn biến phức tạp. Hoạt động livestream bán hàng trên mạng xã hội bị lợi dụng để tiêu thụ thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng, không bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

Trong đó, thủ đoạn chủ yếu là quảng cáo thổi phồng, gắn mác "hàng xách tay", "đặc sản vùng miền", "nhà làm", "sạch 100%" hoặc sử dụng KOL/KOC để tạo lòng tin.

Một số gian hàng còn đăng tải thông tin sai sự thật, sử dụng giấy tờ, bản công bố chất lượng đã hết hạn, bị chỉnh sửa hoặc của thương nhân khác nhằm lừa dối người tiêu dùng.

Công an xã Hra xử lý nghiêm thanh thiếu niên điều khiển xe máy gây rối.

Công an xã Hra ngăn chặn tình trạng thanh thiếu niên điều khiển xe máy gây rối

Tin tức

(GLO)- Thời gian gần đây, một số thanh thiếu niên ở xã Hra (tỉnh Gia Lai) tụ tập điều khiển xe máy có dấu hiệu gây rối và livestream trên mạng xã hội. Trước tình hình đó, Công an xã đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để kịp thời ngăn chặn, đảm bảo an toàn giao thông cũng như trật tự an toàn xã hội.

Dùng dao giết vợ, lãnh 7 năm tù giam.

Dùng dao giết vợ, lãnh án 7 năm tù

Tin tức

(GLO)- Ngày 15-12, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Lê Xuân Trường (SN 1956, trú thôn 3, xã Đak Đoa) 7 năm tù về tội “Giết người” trong trường hợp phạm tội chưa đạt, có tính chất côn đồ. 

Thu hồi, tiêu hủy dầu gội và gel tắm của Vimac

Thu hồi, tiêu hủy dầu gội và gel tắm của Vimac

Tin tức

(GLO) - Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa yêu cầu thu hồi, tiêu hủy các sản phẩm dầu gội, dầu xả và gel tắm do Công ty cổ phần Mỹ phẩm Vimac (có trụ sở tại Hà Nội) sản xuất vì không xuất trình được hồ sơ thông tin sản phẩm.

Công an xã Vĩnh Thạnh (tỉnh Gia Lai) tuyên truyền cho người dân về các chiêu trò, thủ đoạn lừa đảo.

Điều tra nhóm người chào mời làm sổ đỏ với giá hàng trăm triệu đồng ở Vĩnh Thạnh

Pháp luật

(GLO)- Sáng 7-12, Thượng tá Đinh Văn Ngoan-Trưởng Công an xã Vĩnh Thạnh (tỉnh Gia Lai) cho biết đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị xác minh vụ việc nhóm đối tượng lạ mặt vận động, chào mời người dân trên địa bàn làm sổ đỏ với giá hàng trăm triệu đồng, có dấu hiệu lừa đảo.

