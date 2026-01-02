Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Pháp luật

Tin tức

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

Bộ đội Biên phòng tỉnh bắt giữ các đối tượng vận chuyển, mua bán hàng cấm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
CÔNG CƯỜNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 2-1, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh vừa mật phục, bắt giữ các đối tượng vận chuyển, mua bán pháo nổ, tàng trữ ma túy trái phép.

Cụ thể, lúc 20 giờ 30 phút ngày 1-1, tổ tuần tra Đồn Biên phòng Ia Nan và Đội đặc nhiệm Phòng, chống ma túy và tội phạm (Phòng Nghiệp vụ, Bộ đội Biên phòng tỉnh) tổ chức tuần tra, mật phục tại khu đường mòn (thuộc làng Sơn, xã Ia Nan), phát hiện đối tượng Đỗ Thế Hùng (39 tuổi, hộ khẩu thường trú tại làng Sơn, xã Ia Nan) điều khiển xe máy từ hướng biên giới về có dấu hiệu nghi vấn.

don-bien-phong-ia-nan-bat-giu-doi-tuong-van-chuyen-phao.jpg
Đồn Biên phòng Ia Nan bắt giữ đối tượng vận chuyển pháo. Ảnh: Công Cường

Tổ tuần tra ra tín hiệu dừng lại kiểm tra, phát hiện trên xe có 4 bao nilon, bên trong có 40 hộp giấy (nghi là pháo nổ).

Khai thác nhanh, Hùng khai được một đối tượng (chưa rõ họ, tên) thuê vận chuyển 40 hộp pháo nổ, trọng lượng 67 kg từ biên giới về tới khu vực lô cao su gần làng Sơn thì sẽ có một người đàn ông khác đến gặp để lấy và trả tiền công.

Tổ tuần tra tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, phương tiện, tang vật đưa về đồn và phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

* Cùng ngày, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Quy Nhơn (Bộ đội Biên phòng tỉnh) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy”.

Trước đó, lúc 19 giờ 5 phút ngày 25-12-2025, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Quy Nhơn phối hợp cùng Phòng PC04 (Công an tỉnh) và Công an phường Quy Nhơn tiến hành tuần tra, phát hiện đối tượng Huỳnh Hữu Phước (24 tuổi, trú phường Hoài Nhơn Bắc) và Nguyễn Trường Nhật (24 tuổi, trú xã Bình Hiệp) đang đứng trước số nhà 95-97 Lê Đức Thọ (khu phố 10, phường Quy Nhơn) có biểu hiện nghi vấn.

don-bien-phong-cua-khau-cang-quy-nhon-bat-giu-2-doi-tuong-tang-tru-mua-ban-ma-tuy.jpg
Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Quy Nhơn bắt giữ 2 đối tượng tàng trữ, mua bán ma túy. Ảnh: Công Cường

Qua kiểm tra, Phước lấy từ bên trong gói thuốc lá ra 1 gói nilon chứa 1,8802 g ma túy loại Ketamine và 1,4484 g loại MDMA; khai nhận đây là ma túy khay, thuốc lắc do Nhật đưa để cất giấu giùm. Nhật cũng thừa nhận mua số ma túy và thuốc lắc trên để sử dụng và đưa cho Phước cất giấu giùm.

Khám xét tại nơi ở của Nhật tại phòng 2004 (chung cư VINA 2 Panorama, khu phố 4, phường Quy Nhơn Đông), lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ thêm 0,0481 g Ketamine và 4 viên nén MDMA.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Khởi tố đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy tại nhà

Gia Lai: Khởi tố đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy tại nhà

(GLO)- Ngày 1-1, thừa ủy quyền của Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai, Công an xã Ia Krái đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam với đối tượng Nguyễn Phước Hiệp (SN 1991, trú tại thôn 2, xã Ia Krái) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Mật phục bắt đối tượng vận chuyển hơn 300 kg pháo lậu lúc rạng sáng

Gia Lai: Mật phục bắt đối tượng vận chuyển hơn 300 kg pháo lậu lúc rạng sáng

Tin tức

(GLO)- Sau quá trình mật phục, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an xã Ia Krái đã bắt quả tang 1 đối tượng vận chuyển pháo lậu từ biên giới về nội địa để tiêu thụ với số lượng lớn, lên đến hơn 300 kg.

Tuyên truyền khai báo, lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy cho hơn 500 chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Gia Lai: Phổ biến quy định của pháp luật về khai báo, lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy

Tin tức

(GLO)- Ngày 25-12, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về khai báo, lắp đặt, kết nối thiết bị truyền tin báo cháy tại các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC và tích hợp, kết nối với hệ thống cơ sở dữ liệu về PCCC và CNCH.

Gia Lai: Bắt đối tượng cất giấu ma túy trong ô tô.

Gia Lai: Bắt đối tượng cất giấu ma túy trong ô tô

Tin tức

(GLO)- Ngày 25-12, Công an phường Hội Phú (tỉnh Gia Lai) đã phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm (Công an tỉnh) bắt giữ đối tượng Đinh Văn Ai (SN 1990, trú tại phường Hội Phú) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tuyên truyền pháp luật cho người dân xã biên giới Ia Mơ

Tuyên truyền pháp luật cho người dân xã biên giới Ia Mơ

Tin tức

(GLO)- Tối 24-12, tại Nhà sinh hoạt cộng đồng làng Khôi (xã Ia Mơ, tỉnh Gia Lai), Đồn Biên phòng Ia Mơ phối hợp Công an xã Ia Mơ, Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Meur và hệ thống chính trị làng Khôi tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, cấp phát tờ rơi, tặng mũ bảo hiểm cho 60 người dân.

null