Bộ đội Biên phòng tỉnh bắt giữ các đối tượng vận chuyển, mua bán hàng cấm

(GLO)- Ngày 2-1, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh vừa mật phục, bắt giữ các đối tượng vận chuyển, mua bán pháo nổ, tàng trữ ma túy trái phép.

Cụ thể, lúc 20 giờ 30 phút ngày 1-1, tổ tuần tra Đồn Biên phòng Ia Nan và Đội đặc nhiệm Phòng, chống ma túy và tội phạm (Phòng Nghiệp vụ, Bộ đội Biên phòng tỉnh) tổ chức tuần tra, mật phục tại khu đường mòn (thuộc làng Sơn, xã Ia Nan), phát hiện đối tượng Đỗ Thế Hùng (39 tuổi, hộ khẩu thường trú tại làng Sơn, xã Ia Nan) điều khiển xe máy từ hướng biên giới về có dấu hiệu nghi vấn.

Đồn Biên phòng Ia Nan bắt giữ đối tượng vận chuyển pháo. Ảnh: Công Cường

Tổ tuần tra ra tín hiệu dừng lại kiểm tra, phát hiện trên xe có 4 bao nilon, bên trong có 40 hộp giấy (nghi là pháo nổ).

Khai thác nhanh, Hùng khai được một đối tượng (chưa rõ họ, tên) thuê vận chuyển 40 hộp pháo nổ, trọng lượng 67 kg từ biên giới về tới khu vực lô cao su gần làng Sơn thì sẽ có một người đàn ông khác đến gặp để lấy và trả tiền công.

Tổ tuần tra tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, phương tiện, tang vật đưa về đồn và phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

* Cùng ngày, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Quy Nhơn (Bộ đội Biên phòng tỉnh) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy”.

Trước đó, lúc 19 giờ 5 phút ngày 25-12-2025, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Quy Nhơn phối hợp cùng Phòng PC04 (Công an tỉnh) và Công an phường Quy Nhơn tiến hành tuần tra, phát hiện đối tượng Huỳnh Hữu Phước (24 tuổi, trú phường Hoài Nhơn Bắc) và Nguyễn Trường Nhật (24 tuổi, trú xã Bình Hiệp) đang đứng trước số nhà 95-97 Lê Đức Thọ (khu phố 10, phường Quy Nhơn) có biểu hiện nghi vấn.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Quy Nhơn bắt giữ 2 đối tượng tàng trữ, mua bán ma túy. Ảnh: Công Cường

Qua kiểm tra, Phước lấy từ bên trong gói thuốc lá ra 1 gói nilon chứa 1,8802 g ma túy loại Ketamine và 1,4484 g loại MDMA; khai nhận đây là ma túy khay, thuốc lắc do Nhật đưa để cất giấu giùm. Nhật cũng thừa nhận mua số ma túy và thuốc lắc trên để sử dụng và đưa cho Phước cất giấu giùm.

Khám xét tại nơi ở của Nhật tại phòng 2004 (chung cư VINA 2 Panorama, khu phố 4, phường Quy Nhơn Đông), lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ thêm 0,0481 g Ketamine và 4 viên nén MDMA.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.