Bắt giữ đối tượng vận chuyển 83 kg pháo nổ trái phép tại Ia Nan

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia Nan phối hợp với Đội Đặc nhiệm (Phòng Nghiệp vụ, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai) và Công an xã Ia Nan vừa bắt giữ 1 đối tượng vận chuyển trái phép 83 kg pháo nổ.

Theo đó, rạng sáng 29-10, trong quá trình tuần tra tại khu vực đường mòn thuộc làng Sơn (xã Ia Nan), tổ công tác gồm cán bộ, chiến sĩ của Đồn Biên phòng Ia Nan, Đội Đặc nhiệm (Phòng Nghiệp vụ, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh) và Công an xã Ia Nan phát hiện 1 đối tượng điều khiển xe mô tô chở theo 2 bao tải màu trắng có biểu hiện nghi vấn nên đã dừng phương tiện để kiểm tra.

Lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng Dương Văn Phi chở 83 kg pháo nổ. Ảnh: BĐBPCC

Qua kiểm tra xác định, Dương Văn Phi (SN 2001, trú làng Ia Nhú, xã Ia Nan, tỉnh Gia Lai) điều khiển xe mô tô không biển kiểm soát, phía sau chở 2 bao tải màu trắng đựng 48 hộp giấy kín, kích thước khoảng 16,5×16,5×10 cm, bên ngoài dán giấy màu và có một số ký tự nước ngoài. Ban đầu, Dương Văn Phi khai nhận 48 hộp giấy đựng trong 2 bao tải là pháo nổ, có tổng trọng lượng là 83 kg.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.