Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang kiểm tra công tác chuẩn bị khởi công các trường phổ thông nội trú liên cấp tại 7 xã biên giới

(GLO)- Sáng 25-10, tại xã Ia Nan (tỉnh Gia Lai), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang đã kiểm tra thực tế và làm việc với các đơn vị, địa phương liên quan công tác chuẩn bị khởi công Dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại 7 xã biên giới của tỉnh.

Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh, đại diện Binh đoàn 15, cùng lãnh đạo 7 xã biên giới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: P.D

Theo kế hoạch, các trường sẽ được đầu tư, xây dựng tại các địa điểm: làng Klăh (xã Ia Mơ), làng Goòng (xã Ia Púch), làng Chan (xã Ia Pnôn), thôn Mook Trang (xã Ia Dom), làng Lang (xã Ia Chia) và làng Dăng (xã Ia O).

Dự án được triển khai đồng bộ về kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật và trang thiết bị dạy học. Quy mô giáo dục tại 7 trường với 212 lớp học, 7.108 học sinh (bình quân mỗi lớp 35 học sinh).

Tổng vốn thực hiện dự án hơn 1.516 tỷ đồng; trong đó ngân sách trung ương gần 1.468 tỷ đồng, ngân sách tỉnh gần 48,4 tỷ đồng.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: P.D

Tại buổi làm việc, các địa phương đã báo cáo tiến độ giải phóng mặt bằng, công tác chuẩn bị khởi công và nêu một số khó khăn trong thu hồi, bồi thường, chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Các đơn vị đang gấp rút chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức lễ khởi công dự án tại 7 xã biên giới, dự kiến diễn ra vào ngày 2-11; địa điểm tổ chức tại công trình Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Ia Nan.

Việc xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại 7 xã biên giới đạt chuẩn về cơ sở vật chất, đảm bảo chỗ học, ăn ở nội trú cho học sinh trên địa bàn các xã; góp phần giảm tỷ lệ học sinh bỏ học, nâng cao chất lượng giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đồng thời, tạo điều kiện để ổn định và thu hút đội ngũ giáo viên gắn bó lâu dài với vùng biên giới; xây dựng môi trường giáo dục toàn diện, an toàn, lành mạnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang (thứ 3 từ phải sang) nghe báo cáo về quy mô và phạm vi đầu tư dự án tại xã Ia Nan. Ảnh: P.D

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang nhấn mạnh, mặc dù trong quá trình triển khai vẫn còn một số khó khăn cần được tháo gỡ, song tiến độ thực hiện cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra. Với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng rằng, toàn bộ công việc sẽ hoàn thành trước tiến độ do Trung ương đề ra.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị UBND các xã biên giới khẩn trương phối hợp với các đơn vị thuộc Binh đoàn 15 để thống nhất phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng; hoàn thiện hồ sơ, phê duyệt và triển khai thực hiện trước ngày 29-10; đồng thời, khẩn trương hoàn tất các thủ tục thu hồi đất theo quy định.

Đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường làm việc ngay với UBND xã Ia Púch để thống nhất phương án giải phóng mặt bằng. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Xây dựng, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh cùng đơn vị tư vấn rà soát toàn bộ phương án tổng thể mặt bằng, điều chỉnh phù hợp để lấy ý kiến các xã, sớm hoàn thiện quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 trước ngày 29-10.

Đồng thời, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh và UBND xã Ia Nan xây dựng kế hoạch tổ chức lễ khởi công dự án, dự kiến diễn ra vào ngày 2-11, bảo đảm chu đáo, an toàn, trang trọng và tiết kiệm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang (thứ 3 từ phải sang) kiểm tra thực tế vị trí xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Ia Nan. Ảnh: P.D

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đơn vị liên quan và các địa phương nâng cao tinh thần, trách nhiệm đảm bảo chất lượng, tiến độ dự án theo quy định, đáp ứng yêu cầu của người dân và phát huy hiệu quả chủ trương của Đảng, Nhà nước.