Thủ tướng: Khẩn trương triển khai xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại 248 xã biên giới

LỆ XUÂN
(GLO)- Chiều 22-8, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2024-2025 và triển khai nhiệm vụ năm học 2025-2026.

Đồng chủ trì hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang.

thu-tuong-chinh-phu-pham-minh-chinh-phat-bieu-tai-hoi-nghi.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Trung Nghĩa

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đánh giá: Năm học 2024-2025, toàn ngành đã tập trung hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật nhằm triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, điều chỉnh quy định về kiểm định chất lượng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên cũng như cơ chế tự chủ đại học. Đây được xem là bước đột phá trong xây dựng hành lang pháp lý, tạo nền tảng để toàn ngành phát triển bền vững.

pho-chu-tich-ubnd-tinh-lam-hai-giangben-phai-du-tai-hoi-nghi-tai-diem-cau-gia-lai.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang (bìa phải) chủ trì tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: Trung Nghĩa

Cùng với đó, ngành đang tích cực hoàn thiện 3 dự án luật để trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 10 (tháng 10-2025). Trong đó, Luật Nhà giáo được ban hành là dấu mốc quan trọng khẳng định chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước trong việc tôn vinh, chăm lo, bảo vệ và phát triển đội ngũ nhà giáo.

Song song với đó, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo điều hành trong hoạt động dạy và học tiếp tục được đẩy mạnh. Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành đã cơ bản hoàn thiện với 24,55 triệu hồ sơ kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia.

1-tong-ket-nam-hoc-3.jpg
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai. Ảnh: Trung Nghĩa

Hệ thống tuyển sinh trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đã được hoàn thiện ở mức độ toàn trình, cho phép thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học, cao đẳng hoàn toàn trực tuyến, đảm bảo minh bạch và thuận tiện. Nhiều địa phương đã tổ chức tập huấn ứng dụng AI trong dạy học cho giáo viên; triển khai phần mềm quản trị trường học; triển khai số hóa hồ sơ học tập, tiến tới liên thông dữ liệu học bạ điện tử.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà ngành Giáo dục và Đào tạo đạt được trong năm học 2024-2025.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị ngành tập trung hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về giáo dục; đổi mới quản trị nhà trường; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; khẩn trương triển khai chủ trương đầu tư xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại 248 xã biên giới đất liền; ưu tiên nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học cho các cơ sở giáo dục phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo; triển khai thực hiện chủ trương hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh tiểu học và THCS ở các xã biên giới đất liền từ năm học 2025-2026.

Đặc biệt, để đảm bảo công tác dạy và học trong năm học mới, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát, đôn đốc, kiểm tra việc tuyển dụng giáo viên của các địa phương, nhằm đảm bảo tuyển đủ số biên chế được giao.

