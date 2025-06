Cần phát huy hơn nữa học bạ số ở các cấp học

Mặc dù có hơn 90% học sinh là người dân tộc thiểu số (DTTS) nhưng Trường Tiểu học Lý Tự Trọng (xã Ia Der, huyện Ia Grai) là 1 trong những đơn vị tiên phong trên địa bàn huyện triển khai thực hiện học bạ số từ năm học 2023-2024. Nếu như năm học đầu tiên nhà trường triển khai học bạ số từ khối lớp 1 đến khối lớp 4 thì năm học 2024-2025, nhà trường tiếp tục thực hiện học bạ số từ lớp 1 đến lớp 5. Theo đó, hơn 550 học sinh ở tất cả các khối lớp đều đã có học bạ số.

Qua 2 năm học triển khai học bạ số, giáo viên và nhà trường giảm rõ rệt áp lực sổ sách, ký học bạ nhanh chóng, dễ dàng, khoa học, đồng thời dễ theo dõi và quản lý hồ sơ. Bên cạnh đó, phụ huynh cũng có thể tra cứu kết quả học tập của con em mình một cách thuận tiện. Tuy nhiên, đối với những giáo viên lớn tuổi gặp một số khó khăn khi thực hiện học bạ số.

Cô giáo Thân Thanh Thảo-Trường Tiểu học Lý Tự Trọng-cho hay: “Khi trường tiếp cận học bạ số, công việc quản lý của giáo viên đỡ vất vả hơn so với viết trên giấy, khi có sai sót thông tin, số liệu thì giáo viên chỉ cần xử lý và sửa trên máy nên rất tiện lợi. Tuy nhiên, đối với các giáo viên lớn tuổi chưa tiếp cận nhiều với công nghệ thông tin thì việc xử lý tình huống vẫn còn gặp khó khăn nhất định”.

100% các khối lớp của Trường TH Lý Tự Trọng (xã Ia Der, huyện Ia Grai) đã triển khai học bạ số. Ảnh: Huy Toàn

Thực hiện việc chuyển đổi số, số hóa và chuẩn hóa dữ liệu, đảm bảo thông tin “đúng, đủ, sạch, sống” khi kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, học bạ số cấp tiểu học đã và đang được triển khai thí điểm tại 281/281 cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Để việc triển khai được thuận lợi, mỗi giáo viên sẽ có 1 tài khoản phân quyền, giáo viên sẽ nhập điểm thường xuyên và định kỳ, đồng thời nhận xét đánh giá, xếp loại học sinh trực tiếp trên phần mềm. Nếu giáo viên nhập sai điểm sẽ dễ điều chỉnh nhưng giáo viên phải báo cáo đến Hiệu trưởng nguyên nhân sai sót và khi được cho phép thì giáo viên mới được chỉnh sửa. Điều này đảm bảo tính khách quan, trung thực, ngoài ra, giáo viên chỉ cần ký một lần và có thể hoàn thành học bạ cho tất cả học sinh.

Bên cạnh đó, học bạ số còn giúp giáo viên ở các lớp học sau không phải ghi lại nhiều thông tin trùng lặp đã được ghi ở lớp học trước. Qua đó đảm bảo lưu trữ đầy đủ, chính xác thông tin và kết quả học tập, rèn luyện của học sinh, đồng thời bảo đảm tính nhất quán của thông tin. Khi học bạ số đã được phát hành thì không thể thay đổi thông tin.

Cô giáo Nguyễn Thị Thu Hương-Trường Tiểu học Chu Văn An (TP.Pleiku)- cho biết: “Từ khi áp dụng học bạ số, giáo viên rất thuận tiện trong việc nhận xét các môn học, hoạt động giáo dục của các em học sinh. Từ lớp 1 chuyển lên lớp trên thì giáo viên có thể dựa vào học bạ lớp 1 và tiếp tục theo dõi học sinh ở các lớp trên. Qua đó biết được học sinh có những ưu điểm, hạn chế gì về hoạt động giáo dục để có giải pháp điều chỉnh”.

Từ những tiện ích đem lại, học bạ số đang tiếp tục được triển khai, nhân rộng từ khối lớp 1 đến khối lớp 5 ở các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Theo giáo viên và cán bộ quản lý các trường, để học bạ số phát huy hơn nữa các giá trị trong thời kỳ công nghệ 4.0 cần có sự đồng bộ thông tin và liên thông dữ liệu ở các đơn vị trường học cũng như các cấp học trong và ngoài tỉnh.

Thầy giáo Lê Văn Phương-Hiệu trưởng Trường Tiểu học Chu Văn An (TP.Pleiku)-đề xuất: “Chúng tôi tiên phong trong việc thực hiện học bạ số từ lớp 1 đến lớp 5. Tuy nhiên, chúng tôi đang gặp phải khó khăn khi Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa ban hành quy chế phối hợp giữa trường này với trường kia, giữa cấp 1, cấp 2, cấp 3, liên thông lên đại học và giữa trường của tỉnh này với trường của tỉnh khác. Khi học sinh có nhu cầu chuyển trường thì chúng tôi phải in học bạ giấy nên còn bất cập. Do vậy, tôi đề nghị cần liên thông dữ liệu giữa các trường tiểu học và từ tiểu học lên các bậc học khác”.

Thầy giáo Lê Văn Phương – Hiệu trưởng Trường TH Chu Văn An (TP.Pleiku) kiểm tra học bạ số của học sinh. Ảnh: Duy Linh

Còn bà Đỗ Thị Bé-Phó Hiệu trưởng Trường TH Lý Tự Trọng (xã Ia Der, huyện Ia Grai) thì cho hay: “Chúng tôi mong muốn các hệ thống phần mềm về học bạ số được đồng bộ và có sự liên thông giữa các trường, các cấp học để công việc thuận tiện hơn. Nếu đã chuẩn hóa thì khi học sinh chuyển cấp chúng tôi chỉ đẩy phần mềm lên và chúng tôi chỉ cần đưa mã số để phụ huynh và trường mà học sinh chuyển tới tiếp cận phần mềm và có được thông tin, kết quả học tập, rèn luyện của học sinh mà không cần phải in bản giấy nữa".

Hiện nay đang là thời kỳ cao điểm của chuyển trường, chuyển cấp học ở các địa phương trong tỉnh nói riêng và cả nước nói chung. Do vậy, những vướng mắc bất cập khi triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học cần được ngành giáo dục quan tâm điều chỉnh kịp thời. Qua đó phát huy hơn nữa những tiện ích và giá trị mà học bạ số mang lại khi triển khai đại trà không chỉ ở bậc tiểu học mà cả ở các bậc học cao hơn.