Phụ huynh chủ động chuyển con em vào các trường học còn khả năng tiếp nhận

(GLO)- Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Gia Lai vừa có thông báo về việc các trường Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn các phường ở Quy Nhơn hiện còn khả năng tiếp nhận học sinh là con em các gia đình từ phía Tây tỉnh chuyển về.

Từ ngày 15-7, Sở GD-ĐT đã chỉ đạo các phường, các trường triển khai tiếp nhận trẻ em, học sinh là con của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của tỉnh Gia Lai (trước khi sáp nhập) có nhu cầu chuyển trường về học tập tại Quy Nhơn.

Đến ngày 6-8, qua báo cáo tình hình tiếp nhận học sinh tại các trường, Sở GD-ĐT đã rà soát và thông báo đến các sở, ban, ngành, đến thời điểm hiện tại nhu cầu còn khả năng tiếp nhận học sinh của từng đơn vị trường học để phụ huynh biết, chủ động liên hệ thực hiện chuyển trường cho con em.

Ngày 6-8, Sở GD-ĐT có buổi làm việc với 7 trường tiểu học và 4 trường THCS trên địa bàn TP Quy Nhơn (cũ) về công tác tiếp nhận học sinh là con em các gia đình từ phía Tây tỉnh chuyển về. Ảnh: Thảo Khuy

Cụ thể, thông báo nêu rõ từng trường và khối lớp của mỗi trường không còn khả năng tiếp nhận hoặc còn khả năng tiếp nhận trên địa bàn các phường ở Quy Nhơn.

Trong đó, các trường hiện còn khả năng tiếp nhận ít như: Tiểu học Lý Thường Kiệt, Tiểu học Lê Hồng Phong, Tiểu học Lê Lợi, Tiểu học Trần Quốc Toản, Tiểu học Trần Quốc Tuấn (phường Quy Nhơn); THCS Quang Trung (phường Quy Nhơn Nam).

Các trường vẫn còn khả năng tiếp nhận như: Tiểu học Bùi Thị Xuân, Tiểu học Âu Cơ (phường Quy Nhơn Tây); Tiểu học số 1 Nhơn Bình, Tiểu học Trần Hưng Đạo, Tiểu học Hải Cảng, Tiểu học Trần Phú (phường Quy Nhơn); THCS Bùi Thị Xuân (phường Quy Nhơn Tây); THCS Đống Đa, THCS Tây Sơn, THCS Trần Hưng Đạo (phường Quy Nhơn)…

Phụ huynh căn cứ vào thông báo này để chủ động xin chuyển trường cho con em mình được thuận lợi.

Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có 472 học sinh từ phía Tây Gia Lai đăng ký nhập học tại các trường trên địa bàn TP Quy Nhơn (cũ), gồm: 85 trẻ mầm non, 206 học sinh tiểu học, 145 học sinh THCS và 36 học sinh THPT.

Đến nay, các trường đã tiếp nhận 96 học sinh tiểu học và 81 học sinh THCS.