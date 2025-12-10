Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Công nhận 100 sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng toàn ngành Giáo dục tỉnh năm học 2024-2025

HỒ THỊ ĐIỂM
(GLO)- Sở Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành quyết định về việc công nhận 100 sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng trong ngành Giáo dục tỉnh năm học 2024-2025.

Theo đó, 100 sáng kiến của 130 tác giả/nhóm tác giả chính thức được công nhận trên cơ sở kết quả chấm của tổ giám khảo và ý kiến thống nhất của Hội đồng Sáng kiến ngành Giáo dục tỉnh.

z7311655287795-48837e519bc9c3d3f8326e4dcc20e657-1902.jpg
Thầy Huỳnh Xuân Lâm-giáo viên Trường THPT số 1 Tuy Phước (trong ảnh) và ông Vương Trường Quân-cán bộ Sở GD&ĐT có sáng kiến "Thiết kế thí nghiệm kiểm chứng định luật III Newton bằng lực không tiếp xúc" là 1 trong 100 sáng kiến được công nhận. Ảnh: Hồ Điểm

Các sáng kiến được công nhận năm nay thuộc nhiều lĩnh vực như đổi mới phương pháp dạy học, quản lý giáo dục, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và giải quyết những vấn đề thực tiễn tại các cơ sở giáo dục. Nhiều sáng kiến đã và đang được áp dụng hiệu quả, tạo sức lan tỏa tích cực trong toàn ngành.

Việc công nhận các sáng kiến lần này là sự ghi nhận xứng đáng đối với tinh thần trách nhiệm, sự tâm huyết, sáng tạo của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục; đồng thời tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ phong trào thi đua dạy tốt-học tốt, đổi mới sáng tạo trong ngành Giáo dục tỉnh.

