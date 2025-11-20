Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

(GLO)- Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy, nhiều giáo viên còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội hoặc  sáng tạo nghệ thuật. Họ là những nhà giáo đa năng, được mọi người trân quý.

Sáng tạo nghệ thuật đậm tình yêu Tây Nguyên

Cùng với hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, từ năm 2009 đến nay, anh Nguyễn Văn Chung-Giáo viên Mỹ thuật Trường THCS Trần Phú (phường Hội Phú) liên tục có tác phẩm tham gia triển lãm cấp khu vực và toàn quốc như: Triển lãm mỹ thuật Việt Nam do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp với Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức, Triển lãm mỹ thuật toàn quốc về đề tài lực lượng vũ trang - chiến tranh cách mạng, Triển lãm tranh đồ họa các nước ASEAN…

Tác phẩm Học online của thầy giáo, họa sĩ Nguyễn Văn Chung. Ảnh: NVCC
Tác phẩm Học online của thầy giáo, họa sĩ Nguyễn Văn Chung. Ảnh: NVCC

Phần lớn tranh anh vẽ là về Tây Nguyên, miền đất đỏ bazan đầy nắng gió. Anh cũng nhận được nhiều giải thưởng như: Giải B giải thưởng Văn học nghệ thuật tỉnh Gia Lai lần thứ III (2010-2015) và lần thứ IV (2016-2021); giải A Triển lãm mỹ thuật khu vực V năm 2020 và năm 2021; giải B giải thưởng Hội Văn học Nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam năm 2023…

“Tình yêu nghệ thuật, trái tim của người họa sĩ luôn thôi thúc tôi sáng tạo. Trong mỗi tiết học, sự giao thoa giữa nghề giáo và tư chất nghệ sĩ giúp tôi và học trò thêm thân tình, gần gũi”-anh Chung chia sẻ. Đây cũng là nguồn cảm hứng để anh có những tác phẩm về đề tài học sinh dân tộc thiểu số gắn với cảnh vật, đời sống buôn làng nơi cao nguyên như: Chữ về làng, Ngày mới, Học online…

Cũng là giáo viên Mỹ thuật nhưng chị Lê Thị Kim Sơn (Trường Tiểu học số 1 Đak Đoa, xã Đak Đoa) và chị Lê Vi Thủy (Trường Tiểu học Lương Thạnh, phường Thống Nhất) lại chọn văn chương để gửi gắm tiếng lòng. Cô giáo Kim Sơn đã xuất bản 7 tập sách, từ tản văn, truyện ngắn, truyện thiếu nhi đến tiểu thuyết cùng nhiều giải thưởng; gần đây nhất là giải C (thể loại ký) tại cuộc thi viết tiểu thuyết, truyện và ký về đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” lần thứ V (giai đoạn 2022-2025) do Bộ Công an phối hợp với Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức.

Cũng tại cuộc thi này, cô giáo Lê Vi Thủy đạt giải khuyến khích thể loại tiểu thuyết. Đến nay, chị Thủy đã trình làng 3 tập thơ và 4 tập truyện ngắn. Chị được đánh giá là giọng thơ mới lạ, thể hiện rõ trách nhiệm của người viết với vùng đất mình đang sống khi đưa chất liệu Tây Nguyên vào tác phẩm.

Tác phẩm Chữ về làng của thầy giáo, họa sĩ Nguyễn Văn Chung.
Tác phẩm Chữ về làng của thầy giáo, họa sĩ Nguyễn Văn Chung. Ảnh: NVCC

Tích cực tham gia hoạt động xã hội

Chị Ngô Thụy Hạ Dung-Giáo viên Ngữ văn Trường THCS Nguyễn Du (phường Diên Hồng) được đồng nghiệp trân quý không chỉ bởi đạt nhiều thành tích xuất sắc trong giảng dạy mà còn là người tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng. Hằng năm, chị phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức “Hội chợ 0 đồng”, “Mùa thu đến trường” trao quà gồm sách vở, quần áo, đồ dùng học tập và nhu yếu phẩm cho học sinh và gia đình khó khăn.

Cô giáo Ngô Thụy Hạ Dung (người ngồi bên trái) cùng các thành viên nhóm “Cỏ cây” tổ chức nhặt rác tại khu vực đồi thông (phường Diên Hồng). Ảnh: NVCC
Cô giáo Ngô Thụy Hạ Dung (người ngồi bên trái) cùng các thành viên nhóm “Cỏ cây” tổ chức nhặt rác tại khu vực đồi thông (phường Diên Hồng). Ảnh: NVCC

Dịp hè vừa qua, cô giáo Dung là người hướng dẫn môn Ngữ văn tại các lớp học miễn phí dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở làng Ó, làng Bồ (xã Ia Grai); đồng thời dạy các em những đức tính để trở thành người con hiếu thảo, người công dân tốt... “Với tôi, điều quan trọng nhất là giáo dục nhân cách, giúp các em biết sống tử tế và sẻ chia”-cô Dung tâm sự.

Chị Dung hiện là chủ nhiệm nhóm “Cỏ cây” được thành lập từ tháng 1-2025 với mong muốn tập hợp các bạn trẻ tình nguyện tham gia các hoạt động thu gom, xử lý rác thải tại các khu vực công cộng để góp phần bảo vệ môi trường. Đến nay, nhóm đã thu hút gần 70 thành viên, chủ yếu là học sinh, sinh viên. Mỗi tuần ít nhất 1 buổi hoặc bất cứ khi nào có thể, các thành viên cùng nhau đến những khu vực công cộng để thu gom rác thải. Đó có thể là công viên, ven hồ, nghĩa trang hay những con đường vốn đã quen thuộc với người dân địa phương.

Chị Dung cho hay: “Với mong muốn góp phần bảo vệ môi trường, hướng đến lối “sống xanh” thời gian qua, nhóm “Cỏ cây” đã tổ chức nhiều buổi nhặt rác tại các khu vực công cộng trên địa bàn và một số xã lân cận. Không dừng lại ở việc làm sạch không gian sống, hành động của các bạn trẻ còn góp phần nâng cao ý thức, thay đổi hành vi cho người dân xung quanh về bảo vệ môi trường”.

