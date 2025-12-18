Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Nhiều trường học ở Gia Lai chiếu phim “Mưa đỏ” nhân ngày 22-12

(GLO)- Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2025), từ ngày 17 đến 26-12, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với các đơn vị trường học chiếu phim “Mưa đỏ”  phục vụ học sinh các xã Phú Túc và Ia Dreh.

gen-h-z7338919448651-83ef5fdbce22d4d98d91f7cbc7dd7883.jpg
Chương trình chiếu phim "Mưa đỏ" miễn phí nhằm giáo dục các em học sinh về tinh thần yêu nước và lòng tự hào dân tộc. Ảnh: ĐVCC

Theo đó, tại xã Phú Túc, ngày 17-12, chiếu phim “Mưa đỏ” tại Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (từ 16 giờ đến 18 giờ), Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS Krông Pa (từ 19 giờ đến 21 giờ). Ngày 22-12 chiếu tại Trường THCS Lương Thế Vinh (từ 15 giờ đến 17 giờ).

Tại xã Ia Dreh, lịch chiếu phim “Mưa đỏ” được tổ chức từ 14 giờ đến 16 giờ tại các trường: THCS Trần Hưng Đạo (ngày 19-12); THCS Lê Hồng Phong (ngày 23-12) và THCS Ngô Quyền (ngày 26-12).

Được biết, “Mưa đỏ” là phim điện ảnh được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Chu Lai, lấy cảm hứng từ sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị (năm 1972) của quân và dân ta. Ngay sau khi ra mắt, bộ phim đã tạo nên hiện tượng phòng vé với doanh thu kỷ lục 714 tỷ đồng.

Thông qua chương trình nhằm giúp các em học sinh hiểu thêm về sự khốc liệt của chiến tranh, về sự hy sinh anh dũng của thế hệ cha ông để giành hòa bình, thống nhất đất nước; qua đó giáo dục các em về tinh thần yêu nước và lòng tự hào dân tộc.

Cuộc thi “Tài năng tiếng Anh” học sinh phổ thông tỉnh Gia Lai lần thứ V tạo sân chơi bổ ích, thúc đẩy phong trào dạy và học tiếng Anh trong các trường học.

Cuộc thi “Tài năng tiếng Anh” học sinh phổ thông tỉnh Gia Lai lần thứ V: Thúc đẩy phong trào dạy và học tiếng Anh trong trường học

Tin tức

(GLO)- Không chỉ tạo sân chơi bổ ích, cuộc thi “Tài năng tiếng Anh” lần thứ V do Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức còn là cơ hội để học sinh phổ thông tỉnh Gia Lai nâng cao trình độ ngoại ngữ, trang bị kỹ năng hội nhập quốc tế.

Thầy giáo Trần Quốc Quân (Trường THPT Tây Sơn) nhận giải nhất vòng Chung kết quốc gia giải thưởng Tiên phong ứng dụng AI trong Giáo dục Việt Nam 2025 tại TP. Hồ Chí Minh.

Thầy giáo Trần Quốc Quân đạt giải nhất giải thưởng Tiên phong ứng dụng AI trong giáo dục

Giáo dục

(GLO) - Tại Ngày hội nhà giáo sáng tạo với chủ đề “Công nghệ số và trí tuệ nhân tạo” diễn ra ngày 13-12 tại TP. Hồ Chí Minh, thầy giáo Trần Quốc Quân (Trường THPT Tây Sơn, xã Bình An) đã giành giải nhất vòng chung kết quốc gia giải thưởng Tiên phong ứng dụng AI trong giáo dục Việt Nam 2025.

Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn giành 8 giải thưởng khoa học và công nghệ cấp Bộ

Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn giành 8 giải thưởng khoa học và công nghệ cấp Bộ

Giáo dục

(GLO)- Theo quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công nhận các đề tài đạt Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2025, sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn xuất sắc giành 8 giải thưởng, gồm 1 giải nhì, 4 giải ba và 3 giải khuyến khích.

Phát động tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 toàn quốc năm học 2025-2026 tại Gia Lai

Đội mũ xinh bảo vệ chúng mình

Shorts Video

(GLO)-Đi học lớp 1, ngoài cặp sách mới, các em nhỏ còn được “tặng kèm” một món quà đặc biệt: chiếc mũ bảo hiểm xinh xắn đồng hành trên mọi cung đường đến trường an toàn hơn. Món quà đến từ chương trình “Đội mũ xinh bảo vệ chúng mình” do UB ATGT quốc gia, Bộ GD&ĐT và Honda Việt Nam triển khai.

Quỹ học bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ Hoàng Sa-Trường Sa tổ chức Lễ trao 130 suất học bổng nhằm động viên học sinh dân tộc thiểu số, vùng biển đảo tỉnh Gia Lai.

Trao 130 suất học bổng cho học sinh dân tộc thiểu số, vùng biển đảo tỉnh Gia Lai

Tin tức

(GLO)- Chiều 4-12, tại trụ sở Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn), Quỹ học bổng Vừ A Dính, Câu lạc bộ Hoàng Sa-Trường Sa tổ chức trao 130 suất học bổng năm học 2025-2026 cho học sinh dân tộc thiểu số, vùng biển đảo của tỉnh. Mỗi suất học bổng trị giá 1 triệu đồng.

Dự kiến điều chỉnh phương án tuyển sinh đại học: Học sinh phải chủ động thích ứng

Dự kiến điều chỉnh phương án tuyển sinh đại học: Học sinh phải chủ động thích ứng

Tuyển sinh

(GLO)- Bộ GD&ĐT vừa tiến hành lấy ý kiến rộng rãi từ các trường đại học về việc điều chỉnh phương thức tuyển sinh năm 2026, trong đó nổi bật là đề xuất giảm vai trò của xét học bạ. Ðiều này tác động không nhỏ đến kế hoạch học tập, chuẩn bị của học sinh, nhất là khối trung học phổ thông.

