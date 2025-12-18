Nhiều trường học ở Gia Lai chiếu phim “Mưa đỏ” nhân ngày 22-12

(GLO)- Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2025), từ ngày 17 đến 26-12, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với các đơn vị trường học chiếu phim “Mưa đỏ” phục vụ học sinh các xã Phú Túc và Ia Dreh.

Chương trình chiếu phim "Mưa đỏ" miễn phí nhằm giáo dục các em học sinh về tinh thần yêu nước và lòng tự hào dân tộc. Ảnh: ĐVCC

Theo đó, tại xã Phú Túc, ngày 17-12, chiếu phim “Mưa đỏ” tại Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (từ 16 giờ đến 18 giờ), Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS Krông Pa (từ 19 giờ đến 21 giờ). Ngày 22-12 chiếu tại Trường THCS Lương Thế Vinh (từ 15 giờ đến 17 giờ).

Tại xã Ia Dreh, lịch chiếu phim “Mưa đỏ” được tổ chức từ 14 giờ đến 16 giờ tại các trường: THCS Trần Hưng Đạo (ngày 19-12); THCS Lê Hồng Phong (ngày 23-12) và THCS Ngô Quyền (ngày 26-12).

Được biết, “Mưa đỏ” là phim điện ảnh được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Chu Lai, lấy cảm hứng từ sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị (năm 1972) của quân và dân ta. Ngay sau khi ra mắt, bộ phim đã tạo nên hiện tượng phòng vé với doanh thu kỷ lục 714 tỷ đồng.

Thông qua chương trình nhằm giúp các em học sinh hiểu thêm về sự khốc liệt của chiến tranh, về sự hy sinh anh dũng của thế hệ cha ông để giành hòa bình, thống nhất đất nước; qua đó giáo dục các em về tinh thần yêu nước và lòng tự hào dân tộc.