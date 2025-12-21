Trường THPT Pleiku kỷ niệm 50 năm ngày thành lập

(GLO)- Sáng 21-12, Trường THPT Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập (1975 - 2025).

Quang cảnh lễ kỷ niệm. Ảnh: H.H

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Lý Tiết Hạnh - Phó Trưởng đoàn chuyên trách đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Huỳnh Thúy Vân - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Văn Nam - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Nguyễn Xuân Phước - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Pleiku.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Trường THPT Pleiku.

﻿Ảnh: H.H

Đại diện các sở, ban, ngành, cơ sở giáo dục, các đơn vị lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; nguyên lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, nguyên lãnh đạo nhà trường qua các thời kỳ, cùng hàng trăm cựu giáo viên, cựu học sinh của trường và hơn 2.000 học sinh đang theo học tại trường cũng về tham dự.

Mở đầu buổi lễ, thầy và trò Trường THPT Pleiku đã thực hiện nghi thức rước đuốc truyền thống, tái hiện hành trình hình thành và phát triển của nhà trường từ cơ sở đầu tiên tại số 44 Lê Lợi đến ngôi trường khang trang hiện nay tại số 163 Tô Vĩnh Diện.

Ngọn lửa truyền thống được trao và thắp sáng như biểu tượng của tri thức, khát vọng và sự tiếp nối giữa các thế hệ thầy và trò nhà trường.

Ông Phạm Văn Nam - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: H.H

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Văn Nam - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ghi nhận những đóng góp quan trọng của Trường THPT Pleiku đối với sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực cho địa phương.

Ông kỳ vọng, nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giữ vai trò nòng cốt trong hệ thống giáo dục phổ thông của tỉnh.

Cô Nguyễn Thị Đông Hải - Hiệu trưởng Trường THPT Pleiku trình bày diễn văn tại buổi lễ.

﻿Ảnh: H.H

Thay mặt các thế hệ giáo viên, học sinh nhà trường, cô Nguyễn Thị Đông Hải - Hiệu trưởng Trường THPT Pleiku - bày tỏ: 50 năm qua là hành trình bền bỉ của nhiều thế hệ cán bộ, giáo viên và học sinh, góp phần xây dựng nhà trường trở thành một trong những cơ sở giáo dục có uy tín của tỉnh Gia Lai.

Thành quả hôm nay là kết tinh của tâm huyết, trách nhiệm và sự cống hiến bền bỉ của nhiều thế hệ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên cùng sự nỗ lực không ngừng của học sinh qua các thời kỳ.

Nhà trường xác định sẽ tiếp tục giữ vững truyền thống; đồng thời, đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học, đáp ứng yêu cầu giáo dục trong giai đoạn mới.

Các cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển Trường THPT Pleiku nhận giấy khen của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. Ảnh: H.H

Tại buổi lễ, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tặng giấy khen cho tập thể Trường THPT Pleiku và 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển nhà trường.

Trung tâm UNESCO Văn hóa và Thông tin Truyền thông cũng trao giấy khen cùng Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển Văn hóa - Giáo dục địa phương” cho Trường THPT Pleiku nhằm ghi nhận những đóng góp của nhà trường trong lĩnh vực giáo dục và lan tỏa giá trị văn hóa.