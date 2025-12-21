Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Giáo dục

Tin tức

Chuyện trường, chuyện lớp Tuyển sinh Tin tức

Trường THPT Pleiku kỷ niệm 50 năm ngày thành lập

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HOÀNG HOÀI HOÀNG HOÀI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 21-12, Trường THPT Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập (1975 - 2025).

1.jpg
Quang cảnh lễ kỷ niệm. Ảnh: H.H

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Lý Tiết Hạnh - Phó Trưởng đoàn chuyên trách đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Huỳnh Thúy Vân - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Văn Nam - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Nguyễn Xuân Phước - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Pleiku.

lanh-dao-tinh-tham-du.jpg
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Trường THPT Pleiku.
﻿Ảnh: H.H

Đại diện các sở, ban, ngành, cơ sở giáo dục, các đơn vị lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; nguyên lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, nguyên lãnh đạo nhà trường qua các thời kỳ, cùng hàng trăm cựu giáo viên, cựu học sinh của trường và hơn 2.000 học sinh đang theo học tại trường cũng về tham dự.

Mở đầu buổi lễ, thầy và trò Trường THPT Pleiku đã thực hiện nghi thức rước đuốc truyền thống, tái hiện hành trình hình thành và phát triển của nhà trường từ cơ sở đầu tiên tại số 44 Lê Lợi đến ngôi trường khang trang hiện nay tại số 163 Tô Vĩnh Diện.

Ngọn lửa truyền thống được trao và thắp sáng như biểu tượng của tri thức, khát vọng và sự tiếp nối giữa các thế hệ thầy và trò nhà trường.

2-ong-pham-van-nam-giam-doc-so-giao-duc-va-dao-tao-tinh-gia-lai.jpg
Ông Phạm Văn Nam - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: H.H

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Văn Nam - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ghi nhận những đóng góp quan trọng của Trường THPT Pleiku đối với sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực cho địa phương.

Ông kỳ vọng, nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giữ vai trò nòng cốt trong hệ thống giáo dục phổ thông của tỉnh.

co-nguyen-thi-dong-hai-hieu-truong-nha-truong.jpg
Cô Nguyễn Thị Đông Hải - Hiệu trưởng Trường THPT Pleiku trình bày diễn văn tại buổi lễ.
﻿Ảnh: H.H

Thay mặt các thế hệ giáo viên, học sinh nhà trường, cô Nguyễn Thị Đông Hải - Hiệu trưởng Trường THPT Pleiku - bày tỏ: 50 năm qua là hành trình bền bỉ của nhiều thế hệ cán bộ, giáo viên và học sinh, góp phần xây dựng nhà trường trở thành một trong những cơ sở giáo dục có uy tín của tỉnh Gia Lai.

Thành quả hôm nay là kết tinh của tâm huyết, trách nhiệm và sự cống hiến bền bỉ của nhiều thế hệ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên cùng sự nỗ lực không ngừng của học sinh qua các thời kỳ.

Nhà trường xác định sẽ tiếp tục giữ vững truyền thống; đồng thời, đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học, đáp ứng yêu cầu giáo dục trong giai đoạn mới.

22-ca-nhan-co-thanh-tich-xuat-sac-trong-qua-trinh-xay-dung-va-phat-trien-nha-truong-nhan-giay-khen-cua-giam-doc-so-gd-dt.jpg
Các cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển Trường THPT Pleiku nhận giấy khen của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. Ảnh: H.H

Tại buổi lễ, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tặng giấy khen cho tập thể Trường THPT Pleiku và 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển nhà trường.

Trung tâm UNESCO Văn hóa và Thông tin Truyền thông cũng trao giấy khen cùng Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển Văn hóa - Giáo dục địa phương” cho Trường THPT Pleiku nhằm ghi nhận những đóng góp của nhà trường trong lĩnh vực giáo dục và lan tỏa giá trị văn hóa.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Trường THPT Pleiku: Nửa thế kỷ “gieo tri thức, gặt tương lai”

Nửa thế kỷ “gieo tri thức, gặt tương lai”

(GLO)- Ngày 5-9-1975, tiếng trống khai trường rộn rã vang lên giữa phố núi Pleiku yên bình sau giải phóng, mở đầu cho một hành trình mới. Từ dấu mốc ấy, các thế hệ thầy và trò Trường THPT Pleiku đã bền bỉ “gieo tri thức, gặt tương lai”, cùng vun đắp nên truyền thống vẻ vang trong suốt nửa thế kỷ.

Có thể bạn quan tâm

Cuộc thi “Tài năng tiếng Anh” học sinh phổ thông tỉnh Gia Lai lần thứ V tạo sân chơi bổ ích, thúc đẩy phong trào dạy và học tiếng Anh trong các trường học.

Cuộc thi “Tài năng tiếng Anh” học sinh phổ thông tỉnh Gia Lai lần thứ V: Thúc đẩy phong trào dạy và học tiếng Anh trong trường học

Tin tức

(GLO)- Không chỉ tạo sân chơi bổ ích, cuộc thi “Tài năng tiếng Anh” lần thứ V do Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức còn là cơ hội để học sinh phổ thông tỉnh Gia Lai nâng cao trình độ ngoại ngữ, trang bị kỹ năng hội nhập quốc tế.

Quỹ học bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ Hoàng Sa-Trường Sa tổ chức Lễ trao 130 suất học bổng nhằm động viên học sinh dân tộc thiểu số, vùng biển đảo tỉnh Gia Lai.

Trao 130 suất học bổng cho học sinh dân tộc thiểu số, vùng biển đảo tỉnh Gia Lai

Tin tức

(GLO)- Chiều 4-12, tại trụ sở Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn), Quỹ học bổng Vừ A Dính, Câu lạc bộ Hoàng Sa-Trường Sa tổ chức trao 130 suất học bổng năm học 2025-2026 cho học sinh dân tộc thiểu số, vùng biển đảo của tỉnh. Mỗi suất học bổng trị giá 1 triệu đồng.

Biến phế liệu thành trải nghiệm học tập sáng tạo cho trẻ

Biến phế liệu thành trải nghiệm học tập sáng tạo cho trẻ

Tin tức

(GLO)- Tái chế đồ dùng học tập vốn không còn là chuyện quá mới ở nhiều trường mầm non. Thế nhưng, tại Trường Mầm non Sao Mai (phường Diên Hồng), hoạt động này trở nên đặc sắc và đáng quan sát. Mô hình không chỉ dạy trẻ học mà còn khơi gợi sự sáng tạo, trải nghiệm văn hóa và vận động toàn diện.

null