Triển khai đồng bộ, linh hoạt các giải pháp phát triển giáo dục và đào tạo

(GLO)- Đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Gia Lai Phạm Văn Nam nhấn mạnh tại hội nghị sơ kết học kỳ I, triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2025-2026 diễn ra ngày 30-1.

Nhiều chuyển biến mạnh mẽ

2025-2026 là năm học toàn ngành Giáo dục tập trung tham mưu, xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22-8-2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Đây là năm học mang đến nhiều cơ hội cũng như thách thức đối với ngành Giáo dục tỉnh nhà.

Quang cảnh hội nghị sơ kết học kỳ I, triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2025-2026. Ảnh: T.D

Báo cáo tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Trần Bá Công nêu rõ: Bước vào năm học 2025-2026, toàn tỉnh có 1.394 trường mầm non và phổ thông với 774.502 học sinh. Tổng số cán bộ và giáo viên từ cấp mầm non đến phổ thông là 39.680 người. Cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo nhu cầu học tập cho học sinh. Hoạt động dạy, học được chỉ đạo theo tinh thần đổi mới căn bản, toàn diện, hướng đến mục tiêu phát triển phẩm chất và năng lực cho người học.

Với tinh thần “Kỷ cương - Sáng tạo - Đột phá - Phát triển”, toàn ngành Giáo dục đã nỗ lực vượt bậc, quyết tâm cao và đạt được nhiều kết quả toàn diện.

Gia Lai tiếp tục khẳng định vị thế giáo dục mũi nhọn qua 120 giải học sinh giỏi quốc gia (trong đó có 1 giải nhất). Hoạt động khoa học, kỹ thuật, đổi mới sáng tạo phát triển mạnh mẽ với 70 dự án đạt giải cấp tỉnh và 6 dự án được chọn dự thi cấp quốc gia. Tỉnh khởi công xây dựng 7 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới…

“Công tác chuyển đổi số được thúc đẩy mạnh mẽ khi giáo viên toàn tỉnh tham gia xây dựng kho học liệu số; các phong trào “Bình dân học vụ số”, “Toàn dân học tập số” lan tỏa sâu rộng. Đặc biệt, giáo dục STEM trở thành “đòn bẩy” đổi mới giáo dục với phương pháp dạy và học theo hướng gắn lý thuyết với thực tiễn, tăng cường trải nghiệm cho học sinh” - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Trần Bá Công thông tin.

Đại biểu đóng góp ý kiến tại hội nghị . Ảnh: T.D

Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Sở GD&ĐT Phạm Văn Nam chỉ rõ: Bên cạnh những kết quả đạt được, ngành Giáo dục tỉnh Gia Lai còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện, như: thiếu giáo viên cục bộ ở một số môn, đặc biệt tại vùng sâu, vùng xa; một số trường còn thiếu phòng chức năng, thiết bị dạy học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018; ứng dụng chuyển đổi số chưa đồng đều…

Những tồn tại này cần được phân tích kỹ lưỡng để đưa ra giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Tạo đột phá trong giáo dục và đào tạo

Tại hội nghị, các đại biểu đã thẳng thắn nhìn nhận, phân tích những vấn đề còn tồn tại, hạn chế của ngành thời gian qua; đồng thời, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất nhiều giải pháp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đề ra trong học kỳ II.

Cho rằng giáo dục STEM được kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến rõ nét trong phương pháp dạy học, thầy Trương Quang Mẫn - Hiệu trưởng Trường THPT số 2 Nguyễn Trường Tộ (xã Ia Nan) khẳng định: Xây dựng phòng học STEM được xem là nguồn lực quý báu đối với các trường vùng biên giới còn hạn chế về cơ sở vật chất và điều kiện tiếp cận công nghệ. Phòng STEM với đầy đủ thiết bị hiện đại sẽ giúp học sinh tiếp cận công nghệ cao, hình thành tư duy khoa học.

“Thời gian tới, nhà trường tiếp tục chủ động xây dựng kế hoạch khai thác, sử dụng hiệu quả phòng học STEM, hướng tới hình thành không gian học tập mở, khuyến khích học sinh chủ động tìm tòi, sáng tạo và tham gia nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực khoa học - công nghệ” - thầy Mẫn cho biết.

Cô Lê Thị Thu - Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Hùng Vương đề xuất nhiều giải pháp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đề ra trong học kỳ II. Ảnh: T.D

Thống nhất với các nhiệm vụ cơ bản của ngành Giáo dục trong học kỳ tới, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Hùng Vương Lê Thị Thu bày tỏ: Một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà chúng tôi đặc biệt quan tâm là Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay. Mong rằng, Sở triển khai thực hiện các giải pháp đồng bộ để nâng cao chất lượng kỳ thi. Chúng ta nên có kỳ thi thử với bộ đề phù hợp cho học sinh toàn tỉnh để đánh giá được chất lượng học sinh. Để từ đó, các trường sẽ có căn cứ để áp dụng các biện pháp phù hợp cho đơn vị mình.

Đề cập đến việc đầu tư cơ sở vật chất trường học, thầy Võ Thành Nguyên - Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT số 2 tỉnh - cho hay: Với đặc thù là ngôi trường dân tộc nội trú, trong năm học, nhà trường được quan tâm đầu tư xây dựng mới dãy phòng ở nội trú cho học sinh và nhà đa năng. Tiếp nối kết quả tích cực của học kỳ qua, nhà trường sẽ tiếp tục đổi mới đồng bộ về quan điểm, nội dung và phương pháp giáo dục phù hợp với thực tiễn.

Giám đốc Sở GD&ĐT Phạm Văn Nam trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác GD&ĐT, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: T.D

Để thực hiện đạt hiệu quả toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ của ngành trong học kỳ II, Giám đốc Sở GD&ĐT Phạm Văn Nam đề nghị toàn ngành quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục triển khai hiệu quả các nghị quyết, đề án đột phá về giáo dục của Trung ương và của tỉnh; tăng cường kỷ cương, đoàn kết nội bộ, nâng cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý.

Giám đốc Sở GD&ĐT nhấn mạnh: “Toàn ngành tổ chức tốt việc sắp xếp mạng lưới trường lớp, bố trí giáo viên theo vị trí việc làm và nâng cao chất lượng dạy học. Cùng với đó, thực hiện nghiêm quy định về dạy thêm - học thêm; đẩy mạnh chuyển đổi số; thí điểm mô hình dạy học thông minh, lớp học tích hợp nền tảng số. Đặc biệt, chú trọng ôn tập cho học sinh lớp 12, chuẩn bị tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026”.

Các cá nhân vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác GD&ĐT. Ảnh: T.D

Xác định năm 2026 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; đồng thời là năm tập trung đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW, Giám đốc Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị căn cứ vào kế hoạch, chương trình, các nhiệm vụ trọng tâm để triển khai đồng bộ, linh hoạt các giải pháp nhằm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học 2025-2026, tạo nền tảng cho những bước đột phá mạnh mẽ của giáo dục tỉnh nhà.

Dịp này, ngành Giáo dục tỉnh có 2 cá nhân vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước; 17 cá nhân nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.