Gia Lai: Kiểm tra việc chấp hành quy định dạy thêm, học thêm đối với viên chức ngành Giáo dục

(GLO)- Ngày 11-3, Đoàn kiểm tra của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai do ông Nguyễn Phong Hải - Chánh Văn phòng Sở làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định về dạy thêm, học thêm đối với viên chức ngành Giáo dục.

Theo đó, Đoàn đã kiểm tra tại các cơ sở giáo dục, gồm: Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Trường THPT Trưng Vương, Trường THCS Lê Lợi (phường Quy Nhơn) và Trường THPT số 1 Tuy Phước (xã Tuy Phước).

Đoàn kiểm tra của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai kiểm tra việc chấp hành các quy định về dạy thêm, học thêm tại Trường THCS Lê Lợi (phường Quy Nhơn). Ảnh: T.D

Tại các nơi kiểm tra, Đoàn kịp thời nắm bắt tình hình từ nhà trường, giáo viên về tình hình thực hiện Thông tư 29/2024/TT-BGDÐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về dạy thêm, học thêm; đồng thời có những hướng dẫn phù hợp với từng trường hợp nhằm siết chặt quản lý dạy thêm, học thêm gắn với triển khai các giải pháp đảm bảo thực hiện đồng bộ và hiệu quả.

Báo cáo về tình hình trước và sau khi triển khai Thông tư 29, lãnh đạo các trường học cho biết không tổ chức dạy, học thêm có thu phí trong nhà trường. Việc tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo cho học sinh có kết quả học tập yếu kém được thực hiện thường xuyên và hoàn toàn không thu phí.

Giáo viên Trường THPT Trưng Vương (phường Quy Nhơn) báo cáo với Đoàn kiểm tra về tình hình thực hiện Thông tư 29. Ảnh: T.D

Đối với việc dạy thêm ngoài nhà trường, các đơn vị trường học cũng đã quán triệt, tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, giáo viên, phụ huynh và học sinh hiểu đúng về các quy định của Thông tư 29.

Nhà trường cũng thường xuyên nhắc nhở giáo viên không được dạy thêm đối với học sinh của mình và không trực tiếp tổ chức dạy thêm.

Ông Nguyễn Phong Hải - Chánh Văn phòng Sở, Trưởng đoàn kiểm tra nắm bắt tình hình về thực hiện Thông tư 29. Ảnh: T.D

Ông Nguyễn Phong Hải - Chánh Văn phòng Sở, Trưởng đoàn kiểm tra nhận định: Việc triển khai Thông tư 29 tại Gia Lai đã tạo ra những chuyển biến tích cực trong công tác quản lý dạy thêm, học thêm, góp phần tăng tính minh bạch và công bằng trong giáo dục.

Bên cạnh việc kiểm tra, nắm tình hình, Đoàn sẽ ghi nhận những khó khăn, vướng mắc từ các nhà trường và giáo viên để đề xuất, kiến nghị với Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm có hướng dẫn cụ thể hơn, góp phần triển khai thực hiện quy định về dạy thêm, học thêm sát với thực tế và mang lại hiệu quả.

Đoàn kiểm tra của Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra việc chấp hành các quy định về dạy thêm, học thêm tại Trường THPT số 1 Tuy Phước (xã Tuy Phước). Ảnh: T.D

Trước đó, Đoàn đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định về dạy thêm, học thêm tại Trường THCS Võ Thị Sáu, Trường THPT Nguyễn Huệ (xã Đăk Đoa), Trường THCS Trần Phú (phường Hội Phú), Trường THPT Pleiku (phường Pleiku) và Hộ kinh doanh dạy thêm, học thêm Lê Thị Thanh Thủy (phường Diên Hồng).