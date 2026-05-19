Triển khai thí điểm Chương trình giáo dục mầm non mới trong năm học 2026-2027

(GLO)- Bộ GD&ĐT vừa có văn bản hướng dẫn triển khai thí điểm Chương trình giáo dục mầm non (GDMN) mới năm học 2026-2027. Theo đó, 510 cơ sở GDMN trên cả nước sẽ tham gia thí điểm trong thời gian 1 năm.

Bộ GD&ĐT giao Sở GD&ĐT xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thí điểm Chương trình GDMN mới năm học 2026-2027; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện thí điểm.

Đồng thời, phối hợp các sở, ban, ngành tham mưu UBND tỉnh, thành phố bố trí kinh phí, các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ triển khai thí điểm bảo đảm chất lượng, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn; chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong công tác triển khai thí điểm; báo cáo, tổ chức họp, tọa đàm, hội thảo, tập huấn, sinh hoạt chuyên môn.

Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu các cơ sở GDMN xây dựng và triển khai kế hoạch thí điểm bảo đảm hiệu quả, chất lượng, tiến độ, phù hợp với thực tiễn địa phương. Ảnh: Nhã Uyên

Bên cạnh đó, phối hợp chặt chẽ với các cơ sở đào tạo giáo viên mầm non trên địa bàn tỉnh, thành phố trong quá trình xây dựng và triển khai kế hoạch thí điểm; chú trọng công tác nâng cao năng lực đội ngũ đáp ứng yêu cầu thí điểm; đẩy mạnh công tác truyền thông; huy động các tổ chức xã hội để chuẩn bị nguồn lực hợp pháp để hỗ trợ thí điểm; báo cáo công tác triển khai, kết quả thí điểm về Bộ GD&ĐT.

UBND cấp xã phối hợp với ngành Giáo dục triển khai thí điểm; quan tâm hỗ trợ bảo đảm về điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ, kinh phí...tạo thuận lợi cho các cơ sở GDMN thực hiện thí điểm đạt hiệu quả; huy động, bố trí các nguồn lực hợp pháp hỗ trợ triển khai thí điểm.

Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu các cơ sở GDMN triển khai thí điểm xây dựng và triển khai kế hoạch thí điểm bảo đảm hiệu quả, chất lượng, tiến độ, phù hợp với thực tiễn địa phương, không gây áp lực lên đội ngũ giáo viên và trẻ em.

Cùng với đó, chủ động tham mưu, chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất và đội ngũ; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân sự hỗ trợ giáo dục thực hiện thí điểm; đánh giá kết quả thí điểm.

Ngoài ra, thường xuyên tổ chức họp, tọa đàm, hội thảo nhằm trao đổi chuyên môn, rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai thí điểm; chủ động nghiên cứu Chương trình GDMN thí điểm và báo cáo công tác triển khai, kết quả thí điểm về Sở GD&ĐT.