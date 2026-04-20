Triển khai công tác dạy học và ôn tập thi tốt nghiệp THPT năm 2026

(GLO)- Chiều 20-4, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ, giải pháp dạy học và ôn tập thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Hội nghị diễn ra dưới hình thức trực tiếp kết nối trực tuyến đến điểm cầu tại các đơn vị có bậc THPT.

Theo báo cáo tại hội nghị, ngay từ đầu năm học 2025-2026, Sở GD&ĐT đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục có cấp học THPT xây dựng kế hoạch, nội dung, tài liệu và tổ chức ôn tập thi tốt nghiệp THPT năm 2026 phù hợp với tình hình thực tế tại mỗi đơn vị.

Các cơ sở giáo dục tổ chức thực hiện hiệu quả các phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra, đánh giá nhằm phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh; phân tích cấu trúc định dạng đề tham khảo, vận dụng các dạng thức câu hỏi trong cấu trúc định dạng đề tham khảo vào quá trình dạy học và kiểm tra đánh giá theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Cùng với đó, tiến hành khảo sát nguyện vọng đăng ký môn thi tốt nghiệp THPT của học sinh phù hợp với năng lực, nguyện vọng định hướng nghề nghiệp và xây dựng các phương án tổ chức dạy học, ôn tập phù hợp theo từng nhóm năng lực học tập của học sinh.

Tuy nhiên, công tác dạy học, ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại các cơ sở giáo dục thời gian qua vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhất định như: Việc bố trí số tiết học ở một số môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc chưa phù hợp; việc tổ chức sinh hoạt tổ chuyên môn chưa đa dạng về nội dung và chưa đi sâu vào nghiên cứu bài học; việc ra đề kiểm tra định kì chưa đảm bảo theo hướng dẫn; công tác quản lý của hiệu trưởng đối với việc tổ chức dạy học ôn tập thi tốt nghiệp chưa chặt chẽ; tài liệu ôn tập cho học sinh chưa đảm bảo…

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe lãnh đạo một số trường THPT chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp trong công tác quản lý, giảng dạy, tổ chức ôn tập thi tốt nghiệp đối với học sinh lớp 12. Cùng với đó, tập trung phân tích, bàn thảo và đề xuất nhiều giải pháp để tiếp tục thực hiện có hiệu quả, đạt chất lượng trong công tác ôn tập; phấn đấu nâng cao chất lượng Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Trần Bá Công phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: T.D

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Trần Bá Công nhấn mạnh: Việc nâng cao chất lượng kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Vì vậy, toàn ngành cần thực hiện đồng bộ các giải pháp để triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 lớp 12 bảo đảm chất lượng; việc ra đề kiểm tra, đánh giá thường xuyên, định kỳ phù hợp với yêu cầu; quyết liệt đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức dạy học bảo đảm hiệu quả.

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT yêu cầu các tổ chuyên môn rà soát lại chương trình dạy học và ôn tập, xây dựng tài liệu, tổ chức dạy học và ôn tập phù hợp với điều kiện nhà trường và từng nhóm năng lực học tập của học sinh; gắn trách nhiệm giáo viên trong việc phát triển năng lực chuyên môn của giáo viên và của tổ chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và tổ chức dạy học ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đạt hiệu quả.