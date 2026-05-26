Định hướng chọn ngành đại học trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo

(GLO)- Sáng 24-5, Trường Đại học FPT cơ sở Quy Nhơn tổ chức hội thảo về chọn ngành đại học trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI). Hội thảo là diễn đàn trao đổi giữa phụ huynh, chuyên gia và nhà trường về tương lai giáo dục trong thời đại công nghệ.

Hội thảo về chọn ngành đại học trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo có sự tham dự của hàng trăm phụ huynh và học sinh THPT đến từ các tỉnh Gia Lai, Đăk Lăk, Khánh Hòa và Quảng Ngãi, cùng nhiều khách mời trong lĩnh vực công nghệ, giáo dục và phát triển con người.

Hội thảo thu hút đông đảo phụ huynh và học sinh tham gia. Ảnh: T.D

Tại hội thảo, các chuyên gia đã mang đến góc nhìn đa chiều về sự dịch chuyển của thị trường lao động, những kỹ năng cần thiết cho thế hệ trẻ cũng như vai trò mới của giáo dục đại học. Đồng thời, đưa ra góc nhìn về những thay đổi mà các trường đại học cần thực hiện để chuẩn bị cho người trẻ trước tương lai việc làm đang bị AI tái định hình.

Các chuyên gia và phụ huynh cũng đã trao đổi xoay quanh những thay đổi về nghề nghiệp, công nghệ và năng lực con người. Đặc biệt, phần đối thoại mở đã thu hút đông đảo phụ huynh, học sinh đặt câu hỏi trực tiếp cho các diễn giả về những băn khoăn trong hành trình chọn ngành học cũng như ngôi trường đại học phù hợp.

Phụ huynh trao đổi với các chuyên gia về những băn khoăn trong chọn ngành học cho con trong thời đại công nghệ số. Ảnh: T.D

Dịp này, phụ huynh và học sinh còn được tham quan không gian học tập, trải nghiệm các khu vực công nghệ và AI, tìm hiểu các dự án của sinh viên cũng như kết nối trực tiếp với giảng viên, sinh viên và đội ngũ tư vấn.

Qua đó, phụ huynh và học sinh có thêm góc nhìn thực tế về môi trường học tập, trải nghiệm của sinh viên và định hướng ngành học trong bối cảnh giáo dục hiện nay.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường chống gian lận trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

(GLO)- Ngày 18-5, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 20/CT-TTg về tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2026. Trong đó, Thủ tướng yêu cầu tổ chức kỳ thi theo hướng ổn định, giảm áp lực, giảm chi phí, ứng dụng công nghệ siết chặt phòng - chống gian lận.

Tuyên truyền phòng cháy chữa cháy và phòng - chống đuối nước cho học sinh Trường Tiểu học Lê Quý Đôn

(GLO)- Ngày 15-5, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh Gia Lai tổ chức tuyên truyền kiến thức PCCC, CNCH và phòng - chống tai nạn đuối nước cho gần 1.500 học sinh, giáo viên, nhân viên và phụ huynh Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (phường Diên Hồng).

Việt Nam có trường công lập đầu tiên đạt QS Stars 5 Stars

(GLO)- Tổ chức xếp hạng và đánh giá giáo dục đại học uy tín hàng đầu thế giới QS Quacquarelli Symonds (QS, Vương quốc Anh) vừa trao chứng nhận xếp hạng 5 Sao QS cho Trường Quản trị và Kinh doanh (HSB) thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Đây là trường công lập đầu tiên ở Việt Nam đạt chứng nhận này.

Có hướng giải quyết thấu tình, đạt lý để đảm bảo quyền lợi cho giáo viên

(GLO)- Mặc dù hoàn thiện đầy đủ hồ sơ theo quy định, nhưng 52 cán bộ quản lý và giáo viên tại xã Hoài Ân vẫn không được xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp do sai sót trong khâu tổng hợp hồ sơ. Sự cố hành chính này cần sớm có biện pháp tháo gỡ nhằm đảm bảo quyền lợi cho giáo viên.

Tăng tốc hướng nghiệp, giúp học sinh “chốt” ngành học

(GLO)- Học sinh lớp 12 trên toàn tỉnh Gia Lai đang bước vào giai đoạn “nước rút” ôn tập và lựa chọn ngành học. Trước nhu cầu đó, các trường phổ thông và đại học tăng cường tư vấn, hướng nghiệp giúp học sinh có thêm thông tin và trải nghiệm để đưa ra lựa chọn phù hợp.

