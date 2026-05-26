Định hướng chọn ngành đại học trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo

(GLO)- Sáng 24-5, Trường Đại học FPT cơ sở Quy Nhơn tổ chức hội thảo về chọn ngành đại học trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI). Hội thảo là diễn đàn trao đổi giữa phụ huynh, chuyên gia và nhà trường về tương lai giáo dục trong thời đại công nghệ.

​Hội thảo về chọn ngành đại học trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo có sự tham dự của hàng trăm phụ huynh và học sinh THPT đến từ các tỉnh Gia Lai, Đăk Lăk, Khánh Hòa và Quảng Ngãi, cùng nhiều khách mời trong lĩnh vực công nghệ, giáo dục và phát triển con người.

Hội thảo thu hút đông đảo phụ huynh và học sinh tham gia. Ảnh: T.D

Tại hội thảo, các chuyên gia đã mang đến góc nhìn đa chiều về sự dịch chuyển của thị trường lao động, những kỹ năng cần thiết cho thế hệ trẻ cũng như vai trò mới của giáo dục đại học. Đồng thời, đưa ra góc nhìn về những thay đổi mà các trường đại học cần thực hiện để chuẩn bị cho người trẻ trước tương lai việc làm đang bị AI tái định hình.

Các chuyên gia và phụ huynh cũng đã trao đổi xoay quanh những thay đổi về nghề nghiệp, công nghệ và năng lực con người. Đặc biệt, phần đối thoại mở đã thu hút đông đảo phụ huynh, học sinh đặt câu hỏi trực tiếp cho các diễn giả về những băn khoăn trong hành trình chọn ngành học cũng như ngôi trường đại học phù hợp.

Phụ huynh trao đổi với các chuyên gia về những băn khoăn trong chọn ngành học cho con trong thời đại công nghệ số. Ảnh: T.D

Dịp này, phụ huynh và học sinh còn được tham quan không gian học tập, trải nghiệm các khu vực công nghệ và AI, tìm hiểu các dự án của sinh viên cũng như kết nối trực tiếp với giảng viên, sinh viên và đội ngũ tư vấn.

Qua đó, phụ huynh và học sinh có thêm góc nhìn thực tế về môi trường học tập, trải nghiệm của sinh viên và định hướng ngành học trong bối cảnh giáo dục hiện nay.