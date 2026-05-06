Dự kiến triển khai 5 chương trình học bổng cho học sinh, sinh viên từ Quỹ học bổng quốc gia

NHÃ UYÊN (theo Znews, NDO)

(GLO)- Bộ GD&ĐT vừa công bố dự thảo Nghị định ban hành Quy chế tổ chức, quản lý và sử dụng Quỹ học bổng quốc gia để lấy ý kiến góp ý rộng rãi. Trong đó, Quỹ dự kiến triển khai 5 chương trình học bổng cho học sinh, sinh viên trong và ngoài nước.

Theo đó, các chương trình học bổng bao gồm: Học bổng tài năng dành cho người học chương trình đào tạo tài năng, người học có thành tích xuất sắc trong học tập, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo và phát triển kỹ năng nghề; học bổng cho người học đi học tại nước ngoài nhằm hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, thực tập, nghiên cứu đối với người học thuộc đối tượng ưu tiên theo mục tiêu của Quỹ; học bổng theo điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Quỹ học bổng quốc gia dự kiến triển khai 5 chương trình học bổng cho học sinh, sinh viên trong và ngoài nước. Ảnh minh họa: GD&TĐ

Ngoài ra còn có học bổng thu hút người nước ngoài học tập, nghiên cứu tại Việt Nam, phục vụ mục tiêu hợp tác quốc tế, phát triển giáo dục, đào tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao; học bổng tạo cơ hội phát triển dành cho người học thuộc đối tượng cần khuyến khích, hỗ trợ theo mục tiêu của Quỹ, ưu tiên học viên sau đại học, người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật, công nghệ và các lĩnh vực ưu tiên khác theo từng giai đoạn, hỗ trợ phát triển kỹ năng nghề cho người học trong giáo dục nghề nghiệp...

Việc xét chọn học bổng được thực hiện trên cơ sở khung tiêu chí và thang điểm do Bộ GD&ĐT quy định cho từng chương trình. Trong đó, nhóm tiêu chí về thành tích học tập, nghiên cứu, kỹ năng nghề và kết quả chuyên môn liên quan trực tiếp đến mục tiêu chương trình chiếm trọng số cao nhất trong tổng điểm.

Bên cạnh đó, Quỹ có thể bổ sung các nhóm tiêu chí về chất lượng kế hoạch phát triển cá nhân, kế hoạch học tập, nghiên cứu, huấn luyện. Đối với tiểu chương trình nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp có thể bổ sung tiêu chí về ý tưởng, mô hình, sản phẩm thử nghiệm, lộ trình triển khai và kết quả đầu ra.

Đối với người học không thuộc diện ưu tiên, tiêu chuẩn xét chọn của Quỹ được thiết kế cao hơn, cạnh tranh hơn, đòi hỏi năng lực, thành tích và tiềm năng phát triển nổi trội.

Hà Nội có 1 trường phổ thông lọt Top 5% các tổ chức “Xuất sắc nhất trong lĩnh vực STEM” toàn cầu

(GLO)- Trường Phổ thông liên cấp Phenikaa (Hà Nội) vừa lọt Top 5% tổ chức “Xuất sắc nhất trong lĩnh vực STEM” toàn cầu do STEM.org Educational Research bình chọn. Danh hiệu này được xét chọn độc lập nhằm tôn vinh những đơn vị có những sáng kiến đổi mới nổi bật và tác động thực chất đến người học.

Nữ sinh Gia Lai sở hữu thành tích học tập xuất sắc

(GLO)- Vượt hơn 1.100 km từ Gia Lai ra Hà Nội học tập, đầu tháng 4-2026, Vũ Lương Ngọc Anh (22 tuổi) đã tốt nghiệp loại xuất sắc chương trình Chất lượng cao ngành Kinh tế đối ngoại (Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế, Trường Đại học Ngoại thương) chỉ sau 3 năm rưỡi với GPA 3.99/4.0.

Hơn 1.200 học sinh Trường Tiểu học Võ Thị Sáu tham gia Ngày sách gắn với tuyên truyền bảo vệ trẻ em

(GLO)- Sáng 20-4, Liên đội Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam năm 2026 với chủ đề “Đọc sách cho ngày mai”, lồng ghép tuyên truyền Luật Trẻ em và kỹ năng phòng - chống tai nạn thương tích, đuối nước, xâm hại trẻ em.

Định hướng nghề nghiệp, đào tạo nghề cho học sinh vùng đồng bào DTTS và miền núi

(GLO)- Sáng 17-4, tại phường Diên Hồng, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai phối hợp với các địa phương, đơn vị tổ chức Hội nghị định hướng nghề nghiệp, đào tạo nghề gắn với giáo dục kiến thức quốc phòng - an ninh cho học sinh vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030.

