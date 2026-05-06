Dự kiến triển khai 5 chương trình học bổng cho học sinh, sinh viên từ Quỹ học bổng quốc gia

(GLO)- Bộ GD&ĐT vừa công bố dự thảo Nghị định ban hành Quy chế tổ chức, quản lý và sử dụng Quỹ học bổng quốc gia để lấy ý kiến góp ý rộng rãi. Trong đó, Quỹ dự kiến triển khai 5 chương trình học bổng cho học sinh, sinh viên trong và ngoài nước.

Theo đó, các chương trình học bổng bao gồm: Học bổng tài năng dành cho người học chương trình đào tạo tài năng, người học có thành tích xuất sắc trong học tập, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo và phát triển kỹ năng nghề; học bổng cho người học đi học tại nước ngoài nhằm hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, thực tập, nghiên cứu đối với người học thuộc đối tượng ưu tiên theo mục tiêu của Quỹ; học bổng theo điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Quỹ học bổng quốc gia dự kiến triển khai 5 chương trình học bổng cho học sinh, sinh viên trong và ngoài nước. Ảnh minh họa: GD&TĐ

Ngoài ra còn có học bổng thu hút người nước ngoài học tập, nghiên cứu tại Việt Nam, phục vụ mục tiêu hợp tác quốc tế, phát triển giáo dục, đào tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao; học bổng tạo cơ hội phát triển dành cho người học thuộc đối tượng cần khuyến khích, hỗ trợ theo mục tiêu của Quỹ, ưu tiên học viên sau đại học, người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật, công nghệ và các lĩnh vực ưu tiên khác theo từng giai đoạn, hỗ trợ phát triển kỹ năng nghề cho người học trong giáo dục nghề nghiệp...

Việc xét chọn học bổng được thực hiện trên cơ sở khung tiêu chí và thang điểm do Bộ GD&ĐT quy định cho từng chương trình. Trong đó, nhóm tiêu chí về thành tích học tập, nghiên cứu, kỹ năng nghề và kết quả chuyên môn liên quan trực tiếp đến mục tiêu chương trình chiếm trọng số cao nhất trong tổng điểm.

Bên cạnh đó, Quỹ có thể bổ sung các nhóm tiêu chí về chất lượng kế hoạch phát triển cá nhân, kế hoạch học tập, nghiên cứu, huấn luyện. Đối với tiểu chương trình nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp có thể bổ sung tiêu chí về ý tưởng, mô hình, sản phẩm thử nghiệm, lộ trình triển khai và kết quả đầu ra.

Đối với người học không thuộc diện ưu tiên, tiêu chuẩn xét chọn của Quỹ được thiết kế cao hơn, cạnh tranh hơn, đòi hỏi năng lực, thành tích và tiềm năng phát triển nổi trội.