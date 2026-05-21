Học sinh Gia Lai đạt giải khuyến khích cuộc thi "Cùng em sáng tạo STEM 2026"

(GLO)- Sáng 21-5, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Thiết kế Trường học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi “Cùng em sáng tạo STEM 2026”. Nhóm học sinh Trường THCS Nhơn Mỹ (phường An Nhơn, tỉnh Gia Lai) đã đạt giải khuyến khích tại cuộc thi này.

Cuộc thi "Cùng em sáng tạo STEM 2026" đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng tích cực của các cơ sở giáo dục, giáo viên, phụ huynh và học sinh trên toàn quốc.

Sau thời gian phát động, Ban Tổ chức đã tiếp nhận gần 4.000 sản phẩm dự thi của học sinh bậc tiểu học và THCS với nhiều ý tưởng sáng tạo, thiết thực; thể hiện tinh thần đổi mới, vận dụng kiến thức STEM vào giải quyết các vấn đề thực tiễn gắn với chủ đề phát triển bền vững.

Căn cứ kết quả chấm thi của Hội đồng giám khảo, Ban Tổ chức đã lựa chọn ra 30 đội có sản phẩm dự thi xuất sắc lọt vào vòng chung kết; từ đó trao 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 18 giải khuyến khích.

Nhóm học sinh Trường THCS Nhơn Mỹ (thứ 3 từ trái qua, phường An Nhơn, tỉnh Gia Lai) đạt giải khuyến khích tại cuộc thi. Ảnh: ĐVCC

Trong đó, sản phẩm “Giải pháp cảnh báo nước dâng, cung cấp năng lượng tiêu thụ thấp, nước sạch và thông tin radio phục vụ người dân vùng lũ lụt” của 2 học sinh Nguyễn Duy Mạnh và Lâm Thị Như Quỳnh (Trường THCS Nhơn Mỹ, phường An Nhơn) dưới sự hướng dẫn của giáo viên Nguyễn Tuấn Anh đã đạt giải khuyến khích của cuộc thi.

Sản phẩm đã được nhóm nghiên cứu thực hiện thành công thông qua quá trình nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và thử nghiệm mô hình thực tế. Kết quả cho thấy, thiết bị có khả năng hoạt động độc lập khi mất điện lưới, cung cấp điện cho các nhu cầu cơ bản, tạo ra nước sạch sinh hoạt và nước tinh khiết để uống; đảm bảo tiếp nhận thông tin qua radio và cảnh báo kịp thời khi mực nước dâng cao.

Giải pháp này có tính khả thi và phù hợp với điều kiện vùng thường xuyên ngập lụt.