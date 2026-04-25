Gia Lai đạt 88 giải tại kỳ thi chọn học sinh giỏi khu vực duyên hải và đồng bằng Bắc Bộ

(GLO)- Chiều 24-4, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bắc Ninh, Hội các trường chuyên khu vực duyên hải và đồng bằng Bắc Bộ tổ chức tổng kết và trao giải kỳ thi chọn học sinh giỏi lần thứ XVII - 2026.

Tại kỳ thi năm nay, ngành Giáo dục tỉnh Gia Lai tiếp tục ghi dấu ấn với những thành tích nổi bật.

Trong đó, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (phường Quy Nhơn) giành 2 huy chương bạc, 12 huy chương đồng và 21 giải khuyến khích.

Học sinh Trường THPT Chi Lăng (bìa trái) xuất sắc giành huy chương vàng tại kỳ thi. Ảnh: ĐVCC

Trường THPT chuyên Chu Văn An (phường Bồng Sơn) cũng ghi nhận kết quả tích cực với 3 huy chương bạc, 10 huy chương đồng và 8 giải khuyến khích.

Đáng chú ý, Trường THPT Chi Lăng (phường Hội Phú) giành 1 huy chương vàng, 4 huy chương bạc, 15 huy chương đồng và 12 giải khuyến khích.

Kỳ thi chọn học sinh giỏi khu vực duyên hải và đồng bằng Bắc Bộ lần thứ XVII - 2026 thu hút hơn 2,3 nghìn học sinh lớp 10 và lớp 11 đến từ 47 trường THPT chuyên, THPT và khối chuyên các trường đại học thuộc 24 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Kỳ thi được tổ chức với 13 môn gồm: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nhật, Tiếng Nga và Tiếng Trung Quốc.

Tại lễ tổng kết, Ban Tổ chức đã trao 220 huy chương vàng, 457 huy chương bạc, 707 huy chương đồng và 703 giải khuyến khích cho các thí sinh đạt thành tích cao.