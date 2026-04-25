Gia Lai đạt 88 giải tại kỳ thi chọn học sinh giỏi khu vực duyên hải và đồng bằng Bắc Bộ

HỒ THỊ ĐIỂM
(GLO)- Chiều 24-4, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bắc Ninh, Hội các trường chuyên khu vực duyên hải và đồng bằng Bắc Bộ tổ chức tổng kết và trao giải kỳ thi chọn học sinh giỏi lần thứ XVII - 2026.

Tại kỳ thi năm nay, ngành Giáo dục tỉnh Gia Lai tiếp tục ghi dấu ấn với những thành tích nổi bật.

Trong đó, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (phường Quy Nhơn) giành 2 huy chương bạc, 12 huy chương đồng và 21 giải khuyến khích.

Học sinh Trường THPT Chi Lăng (bìa trái) xuất sắc giành huy chương vàng tại kỳ thi. Ảnh: ĐVCC

Trường THPT chuyên Chu Văn An (phường Bồng Sơn) cũng ghi nhận kết quả tích cực với 3 huy chương bạc, 10 huy chương đồng và 8 giải khuyến khích.

Đáng chú ý, Trường THPT Chi Lăng (phường Hội Phú) giành 1 huy chương vàng, 4 huy chương bạc, 15 huy chương đồng và 12 giải khuyến khích.

Kỳ thi chọn học sinh giỏi khu vực duyên hải và đồng bằng Bắc Bộ lần thứ XVII - 2026 thu hút hơn 2,3 nghìn học sinh lớp 10 và lớp 11 đến từ 47 trường THPT chuyên, THPT và khối chuyên các trường đại học thuộc 24 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Kỳ thi được tổ chức với 13 môn gồm: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nhật, Tiếng Nga và Tiếng Trung Quốc.

Tại lễ tổng kết, Ban Tổ chức đã trao 220 huy chương vàng, 457 huy chương bạc, 707 huy chương đồng và 703 giải khuyến khích cho các thí sinh đạt thành tích cao.

Nữ sinh Gia Lai sở hữu thành tích học tập xuất sắc

(GLO)- Vượt hơn 1.100 km từ Gia Lai ra Hà Nội học tập, đầu tháng 4-2026, Vũ Lương Ngọc Anh (22 tuổi) đã tốt nghiệp loại xuất sắc chương trình Chất lượng cao ngành Kinh tế đối ngoại (Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế, Trường Đại học Ngoại thương) chỉ sau 3 năm rưỡi với GPA 3.99/4.0.

Gia Lai: Trang bị kiến thức pháp luật và kỹ năng ứng dụng AI cho học sinh

(GLO)- Chiều 20-4, Đoàn Thanh niên Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) Công an tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Ban Giám hiệu trường THCS Tây Sơn tổ chức tuyên truyền về Luật Căn cước, định danh điện tử VNeID và kỹ năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho hơn 300 học sinh.

Hơn 1.200 học sinh Trường Tiểu học Võ Thị Sáu tham gia Ngày sách gắn với tuyên truyền bảo vệ trẻ em

(GLO)- Sáng 20-4, Liên đội Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam năm 2026 với chủ đề “Đọc sách cho ngày mai”, lồng ghép tuyên truyền Luật Trẻ em và kỹ năng phòng - chống tai nạn thương tích, đuối nước, xâm hại trẻ em.

Định hướng nghề nghiệp, đào tạo nghề cho học sinh vùng đồng bào DTTS và miền núi

(GLO)- Sáng 17-4, tại phường Diên Hồng, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai phối hợp với các địa phương, đơn vị tổ chức Hội nghị định hướng nghề nghiệp, đào tạo nghề gắn với giáo dục kiến thức quốc phòng - an ninh cho học sinh vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030.

Nhiều thí sinh Gia Lai đạt điểm số ấn tượng trong kỳ thi đánh giá năng lực

(GLO)- Ngày 17-4, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh chính thức công bố kết quả thi đánh giá năng lực đợt 1 năm 2026. Nhiều thí sinh Gia Lai đã đạt điểm số ấn tượng tại đợt thi này, mở rộng ngưỡng cửa lựa chọn ngành nghề và môi trường học tập phù hợp.

Hội thi giáo viên dạy giỏi: Bồi đắp đội ngũ, nâng cao chất lượng dạy học

(GLO)- Trong tháng 3 và 4-2026, ngành Giáo dục tỉnh Gia Lai đã tổ chức thành công Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh ở cả 2 cấp tiểu học và THCS năm học 2025-2026. Kết quả đạt được ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ và tạo động lực phát triển giáo dục toàn ngành.

