Sôi nổi Giải bóng chuyền truyền thống Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn

(GLO)- Ngày 23-1, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (tỉnh Gia Lai) khai mạc Giải bóng chuyền truyền thống năm 2026. Tham gia tranh tài có 24 đội bóng nữ và 20 đội bóng nam.

Các đội thi đấu vòng loại để chọn ra những cái tên xứng đáng tranh tài ở vòng bán kết vào ngày 25-1. Trận chung kết sẽ diễn ra vào ngày 30-1 để xác định nhà vô địch của các khối lớp ở 2 nội dung bóng chuyền nam và bóng chuyền nữ.

soi-noi-giai-bong-chuyen-truyen-thong-truong-thpt-chuyen-le-quy-don.jpg
Các đội bóng nam tranh tài sôi nổi trong buổi thi đấu đầu tiên. Ảnh: Bảo Ngọc

Buổi thi đấu đầu tiên đã diễn ra hết sức sôi nổi khi các đội bóng mang đến những màn tranh tài gay cấn trong sự cổ vũ cuồng nhiệt của các cổ động viên.

Giải bóng chuyền truyền thống Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2007, nhằm tạo sân chơi cho học sinh và phát triển phong trào thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe. Thông qua giải cũng giúp tuyển chọn các học sinh có tố chất thể thao để tham gia đội tuyển của trường.

Sôi động buổi thi đấu đầu tiên của Giải bóng chuyền truyền thống Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn. Clip: Bảo Ngọc

Theo Bí thư Đoàn trường Võ Nhật Minh, bóng chuyền là một trong những môn thể thao thế mạnh của đơn vị. Nhà trường đã thành lập câu lạc bộ bóng chuyền học sinh từ năm 2012.

Gần đây nhất, tháng 1-2026, đội bóng chuyền nam của Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn đã giành chức vô địch trong khuôn khổ Ngày hội thể thao học đường do Tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức.

Thể thao thành tích cao Gia Lai: Hướng đến phát triển bền vững

Thể thao thành tích cao Gia Lai: Hướng đến phát triển bền vững

(GLO)- Những năm qua, thể thao thành tích cao tỉnh Gia Lai đã ghi dấu ấn rõ nét tại các giải quốc gia và quốc tế. Tuy nhiên, vẫn còn những khó khăn, hạn chế. Vấn đề này sẽ khắc phục khi triển khai Đề án phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045.

Hoài Nhơn Đông lan tỏa đam mê bóng đá

Hoài Nhơn Đông lan tỏa đam mê bóng đá

Bóng đá

(GLO)- Tại sân bóng đá Cao Văn Triền (phường Hoài Nhơn Đông) đang diễn ra giải thi đấu sôi nổi, hấp dẫn, thu hút đông đảo khán giả cổ vũ. Đây là một trong những sự kiện “tiếp lửa” phát triển bóng đá phong trào ở xứ Dừa.

Hàng thủ mắc sai lầm, U23 Việt Nam thất bại ở bán kết

Hàng thủ mắc sai lầm, U23 Việt Nam thất bại ở bán kết

Bóng đá

(GLO)- U23 Việt Nam được kỳ vọng sẽ viết tiếp kỳ tích ở Thường Châu năm 2018 nhưng lại thua đậm ở bán kết. Những sai lầm nơi hàng thủ đã khiến họ phải trả cái giá quá đắt và đành nhìn U23 Trung Quốc giành vé vào chơi trận chung kết Giải U23 Châu Á.

Đội bóng nam Trường Đại học Quy Nhơn giành vé vào vòng play-off

Đội bóng nam Trường Đại học Quy Nhơn giành vé vào vòng play-off

Thể thao

(GLO)- Sáng 20-1, đội bóng nam Trường Đại học Quy Nhơn giành chiến thắng 2-1 trước Trường Cao đẳng Bách khoa Sài Gòn ở lượt trận cuối nhóm D, bảng C, vòng loại khu vực TP. Hồ Chí Minh, qua đó đứng nhất bảng và giành vé vào vòng play-off Giải bóng đá Thanh niên sinh viên Việt Nam năm 2026. 

"Trái ngọt" cho điền kinh Gia Lai sau sáp nhập

“Trái ngọt” cho điền kinh Gia Lai sau sáp nhập

Marathon

(GLO)- Sau sáp nhập đơn vị hành chính, điền kinh là một trong những môn thể thao của Gia Lai được đánh giá sẽ có thời cơ lớn. Và điều đó đã được cụ thể hóa khi các chân chạy Gia Lai mang về “trái ngọt” tại Giải Việt dã leo núi toàn quốc “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” năm 2026.

Đào Hà Tâm Du: Tay đấm trẻ triển vọng của boxing Gia Lai

Đào Hà Tâm Du: Tay đấm trẻ triển vọng của boxing Gia Lai

Thể thao

(GLO)- Những thành quả võ sĩ trẻ Đào Hà Tâm Du đạt được trong thời gian qua (nổi bật là 4 tấm huy chương vàng liên tiếp ở các giải trẻ quốc gia) cho thấy rõ bản lĩnh thi đấu, phong độ cũng như tiềm năng phát triển lâu dài trên con đường thể thao chuyên nghiệp. 

