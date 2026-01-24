Sôi nổi Giải bóng chuyền truyền thống Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn

(GLO)- Ngày 23-1, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (tỉnh Gia Lai) khai mạc Giải bóng chuyền truyền thống năm 2026. Tham gia tranh tài có 24 đội bóng nữ và 20 đội bóng nam.

Các đội thi đấu vòng loại để chọn ra những cái tên xứng đáng tranh tài ở vòng bán kết vào ngày 25-1. Trận chung kết sẽ diễn ra vào ngày 30-1 để xác định nhà vô địch của các khối lớp ở 2 nội dung bóng chuyền nam và bóng chuyền nữ.

Các đội bóng nam tranh tài sôi nổi trong buổi thi đấu đầu tiên. Ảnh: Bảo Ngọc

Buổi thi đấu đầu tiên đã diễn ra hết sức sôi nổi khi các đội bóng mang đến những màn tranh tài gay cấn trong sự cổ vũ cuồng nhiệt của các cổ động viên.

Giải bóng chuyền truyền thống Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2007, nhằm tạo sân chơi cho học sinh và phát triển phong trào thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe. Thông qua giải cũng giúp tuyển chọn các học sinh có tố chất thể thao để tham gia đội tuyển của trường.

Sôi động buổi thi đấu đầu tiên của Giải bóng chuyền truyền thống Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn. Clip: Bảo Ngọc

Theo Bí thư Đoàn trường Võ Nhật Minh, bóng chuyền là một trong những môn thể thao thế mạnh của đơn vị. Nhà trường đã thành lập câu lạc bộ bóng chuyền học sinh từ năm 2012.

Gần đây nhất, tháng 1-2026, đội bóng chuyền nam của Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn đã giành chức vô địch trong khuôn khổ Ngày hội thể thao học đường do Tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức.