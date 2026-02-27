Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Mỹ không cấp thị thực cho Cuba dự Giải vô địch Bóng chày thế giới

QUANG KHOA (tổng hợp)

(GLO)- Chính phủ Mỹ từ chối cấp thị thực cho 8 thành viên đội tuyển Bóng chày Cuba tham dự Giải vô địch Bóng chày thế giới lần thứ 6.

Ngày 26-2, Liên đoàn Bóng chày và Bóng mềm Cuba (FCBS) cho biết Chính phủ Mỹ từ chối cấp thị thực cho 8 thành viên trong đội tuyển quốc gia Cuba tham dự Giải vô địch Bóng chày thế giới lần thứ 6.

bong-chay-cuba.jpg
8 thành viên đội tuyển Bóng chày Cuba không được cấp thị thực. Nguồn: AP

Theo FCBS, trong danh sách có Chủ tịch và Tổng thư ký của FCBS Juan Reinaldo Pérez Pardo và Carlos del Pino Muñoz, cùng huấn luyện viên ném bóng và huyền thoại của môn thể thao này Pedro Luis Lazo Iglesias.

FCBS nêu rõ quyết định này của phía Mỹ, viện dẫn Điều 243 (d) của Đạo luật Nhập cư và Quốc tịch nước này, đã bỏ qua những nguyên tắc cơ bản nhất của thể thao và những cam kết của các nước chủ nhà các sự kiện thể thao tương tự.

Giải vô địch Bóng chày Thế giới 2026 diễn ra từ ngày 4 đến 17-3, quy tụ những ngôi sao bóng chày lớn nhất.

Đây là sự kiện thể thao có sự tham gia của 20 đội tuyển, được tổ chức tại các thành phố Houston, Miami, San Juan (Mỹ) và Tokyo (Nhật Bản).

