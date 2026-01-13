Mỹ thu hồi hơn 100.000 thị thực trong năm qua

(GLO)- Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết nhiều thị thực đã bị thu hồi vì các tội danh như hành vi hành hung người khác và lái xe khi có nồng độ cồn.

Hãng AFP ngày 13-1 đưa tin, Bộ Ngoại giao Mỹ đã thu hồi hơn 100.000 thị thực kể từ khi Tổng thống Donald Trump triển khai sau khi quay lại Nhà Trắng với chính sách chống người nhập cư, số lượng kỷ lục trong 1 năm.

Tổng thống Trump và Bộ trưởng An ninh nội địa Kristi Noem tại Nhà Trắng. Ảnh: AFP

Số thị thực bị hủy cao kỷ lục phản ánh chính sách siết nhập cư trên diện rộng của ông Trump. Washington cũng áp dụng quy trình xét duyệt visa nghiêm ngặt hơn, tăng cường rà soát hoạt động mạng xã hội, mở rộng các khâu sàng lọc với đương đơn xin thị thực vào Mỹ.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott cho biết, 4 nguyên nhân hàng đầu dẫn đến thị thực bị hủy gồm: lưu trú quá hạn, lái xe sau khi uống rượu bia, hành hung và trộm cắp.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục trục xuất những phần tử bất hảo này để giữ cho nước Mỹ an toàn” - Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay.

Còn phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Tommy Pigott thì cho biết: “Chính quyền ông Trump không có ưu tiên nào cao hơn việc bảo vệ công dân và duy trì chủ quyền của Mỹ”.

Con số này tính từ khi ông Trump nhậm chức nhiệm kỳ thứ 2 vào ngày 20-1-2025 và cao gấp 2,5 lần so với số lượng bị thu hồi vào năm 2024, khi ông Joe Biden làm tổng thống.

Chính quyền Mỹ cũng đã thắt chặt việc kiểm tra lý lịch khi cấp thị thực, bao gồm cả việc sàng lọc các bài đăng trên mạng xã hội của du khách. Trong số này, Mỹ đã thu hồi khoảng 8.000 thị thực du học và 2.500 thị thực chuyên gia của những cá nhân từng vướng rắc rối với lực lượng hành pháp Mỹ vì hành vi phạm tội.

Phía Mỹ khẳng định sẽ tiếp tục trục xuất những đối tượng tội phạm nhằm bảo đảm an toàn cho nước Mỹ.

Theo các chuyên gia di trú, việc tăng mạnh số lượng thị thực bị thu hồi cho thấy sự thay đổi đáng kể trong cách tiếp cận của Washington đối với nhập cư, đặc biệt là trong các diện du học, lao động và nhân đạo.

Một số tổ chức bảo vệ quyền người nhập cư bày tỏ lo ngại rằng, các biện pháp kiểm tra gắt gao hơn, nhất là việc rà soát mạng xã hội, có thể ảnh hưởng tới quyền riêng tư và quyền tiếp cận giáo dục của sinh viên quốc tế.

Trong khi đó, Nhà Trắng khẳng định các biện pháp này là cần thiết để bảo đảm an ninh quốc gia, ngăn chặn tội phạm và củng cố trật tự pháp luật, đồng thời nhấn mạnh chính quyền sẽ tiếp tục duy trì lập trường cứng rắn đối với nhập cư trong thời gian tới.

Bộ An ninh Nội địa Mỹ hồi tháng trước cho biết chính quyền nước này đã trục xuất hơn 605.000 người, bên cạnh 2,5 triệu người khác đã tự nguyện rời đi.

Trước đó, ngày 7-1, Bộ Ngoại giao Mỹ đã thêm 25 nước vào danh sách phải nộp tiền cọc bảo lãnh 15.000 USD khi xin visa nhập cảnh nước này, chủ yếu từ châu Phi, Mỹ Latin và Nam Á.